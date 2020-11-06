快訊

屏東台東大雨特報！閃電颱風暴風圈將觸陸 恐豪雨以上

就是今天！iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro Max開放預訂

聽新聞
test
0:00 / 0:00

貼身內衣物常不見要警覺！心理師：戀物者常在固定處偷竊

時報出版 / 文．諮商心理師林萃芬
有戀物偏好的人必須透過某種「無生命」的物品，才能引發性興奮或性高潮。倘若他們所戀的是異性的衣物，戀物癖者通常會穿戴那些衣物自慰，或從事性行為。圖片來源：ingimage
有戀物偏好的人必須透過某種「無生命」的物品，才能引發性興奮或性高潮。倘若他們所戀的是異性的衣物，戀物癖者通常會穿戴那些衣物自慰，或從事性行為。圖片來源：ingimage

對男人而言，性愛不只是發洩欲望的管道，更可以「感覺自己像個男人」，同時還能「減輕焦慮不安的情緒」，並且「調適生活壓力」。諮商心理師林萃芬在其新書《從習慣洞察人心》（時報出版）提到，

也因此，一旦男人在性愛上面得不到滿足，就會產生嚴重的「性焦慮」，為了降低焦慮感，男人會嘗試各種不可思議的方法，甚至養成「危險的性偏好」的習慣。危險的性偏好(Paraphilic Disorder)指的是，「性對象」和「性目的」的不恰當。有「危險的性偏好」的人會重複下面這些行為以引起性興奮：

＊ 戀物者迷戀非人類的物品。

＊ 會為自我或他人帶來痛苦或羞辱。

＊ 性的對象是小孩或其他不為一般所接受的對象。

＊ 有性偏好的人百分之九十五是男性。

＊ 一旦形成偏好，會表現出極穩定的「性趣」。

＊ 有性偏好者跟社會的關係多半很疏離。

＊ 性偏好者普遍給人不成熟感。

＊ 性偏好者很多有性功能障礙。

有戀物偏好的人必須透過某種「無生命」的物品，才能引發性興奮或性高潮

他們缺乏和真實的人產生性快感的追求熱度，反而對「所戀物品」懷著高度的興奮感，而且時間持續六個月以上，反覆對「所戀物品」出現強烈的性衝動及性幻想。倘若他們所戀的是異性的衣物，戀物癖者通常會穿戴那些衣物自慰，或從事性行為。他們大多是異性戀者，對自己的生理性別不會有認同的問題。

曾有戀物偏好者靠著一根長長的竹竿，到處偷竊女性的貼身衣物，由於他幾乎每天都在固定的地點竊取女性內衣，早就被監視器拍下臉孔，警方依照線索，循線逮捕到他。而「被戀的物體」，最常見的就是女性的貼身內衣，此外，襪子和鞋子也是戀物癖者的所愛。

在台灣曾看過有戀物偏好者對女性高跟鞋有特殊愛好，常常潛入公寓偷竊女性住戶的高跟鞋，數量多達五百多雙，由於數量實在太多，他還特別挪出家裡的兩個房間來堆放偷來的鞋子，直到警方上門查詢，同住在一個屋簷下的媽媽對這樣的狀況卻毫不知情，可見母子關係有多疏離。林萃芬說，曾經有在外租屋的女學生的貼身內衣物常常不翼而飛，詢問我該怎麼處理比較好？而當我請她去報警的時候，女學生認為，反正這些貼身衣物找回來也不敢再穿，就不用如此麻煩警察先生了。這樣的想法有可能將自己置於險境而不自知，因為從剛剛提到的案例中就會發現，戀物偏好者常常會在固定的地方偷竊，萬一哪天不期而遇可是很危險的。更值得擔心的是，戀物偏好者常常藉由性幻想滿足性慾望，所以，很可能「你不認識他，而戀物偏好者是認得你的」，要是有一天幻想已經無法滿足他，而直接來找你的時候，還是有潛藏的危險性。

性偏差行為者的心理特徵

圖為《從習慣洞察人心：學會識人術，解決人際關係的所有煩惱》書封。時報出版提供
圖為《從習慣洞察人心：學會識人術，解決人際關係的所有煩惱》書封。時報出版提供
性偏差行為者通常比較年輕，社交技巧不足，比起同年齡的人，較少有與異性交往的經驗，特別是建立親密關係的技巧，他們普遍缺乏循序漸進培養親密關係的能力。此外，不健全的親子關係，連帶也會造成不成熟的人格發展，他們也經常產生強烈的自卑感和無法勝任感。性偏差行為的人對自己的感受多半是極度嫌惡的，既討厭自己的偏好，又控制不了自己的行為。性偏差行為的人往往缺乏正確的性知識，他們對性充滿好奇，卻又沒有適當管道了解健康的性知識，於是便透過不健康的A片吸收到錯誤性知識，在行為上有樣學樣，漸漸形成扭曲的性價值觀。

但遺憾的是，在台灣要推廣不同年齡層的性教育，一直遭到社會大眾的誤解，事實上，性教育不止是探討性生理與性行為，或只是論談兩性行為的狹隘範疇，而是一種人格教育、全人教育，教導我們如何做一個適應社會的男人或女人；更教導我們如何了解自己的身心狀況，同時尊重別人的身體自主權，有健康的心理才有可能經營幸福的親密關係。

（本文出自《從習慣洞察人心：學會識人術，解決人際關係的所有煩惱》，時報出版，未經同意禁止轉載。）

相關新聞

貼身內衣物常不見要警覺！心理師：戀物者常在固定處偷竊

對男人而言，性愛不只是發洩欲望的管道，更可以「感覺自己像個男人」，同時還能「減輕焦慮不安的情緒」，並且「調適生活壓力」。諮商心理師林萃芬在其新書《從習慣洞察人心》（時報出版）提到， 也因此，一旦男人在性愛上面得不到滿足，就會產生嚴重的「性焦慮」，為了降低焦慮感，男人會嘗試各種不可思議的方法，甚至養成「危險的性偏好」的習慣。危險的性偏好(Paraphilic Disorder)指的是，「性對象」和「性目的」的不恰當。有「危險的性偏好」的人會重複下面這些行為以引起性興奮

說給男孩聽的鬼滅之刃：隱藏的能力與超反差性格

看著我身邊的《鬼滅之刃》粉絲們都摩拳擦掌等著《鬼滅之刃：無限列車》上映，票已經搶好搶滿，那就來寫寫人氣投票第一名的「我妻善逸」吧。

面對它接受它處理它放下它：聖嚴法師的「本來面目」

大約兩個月前，佛教界忽然起了騷動，我周圍的朋友都在忙，原來聖嚴法師的傳記電影《本來面目》問世了。他們仿效電影包場的概念，在全台各地可以放映之地（主要是電影院），一場又一場地播映。即使要戴口罩、噴酒精、座位隔離，也抵擋不住大家的熱情。

「我不配」症候群｜你真的願意跟這樣的我在一起嗎？

這是一種「心理地位的不平等」，來自於社會方面各種的期待跟壓力。不論你和對方的社會地位到底是如何，你在心中就已經預設的某一種不平等、預設的自己不配、預設了對方很可能有一天終究會離開你，去找更好的「歸宿」

無牌心理師遭踢爆 凸顯民眾心理照顧需求？

近期名為「註冊組長 Adair」的臉書粉絲專頁，發文分享一個被性侵女學生的故事，內文提到，兇手選擇性侵這位女性而非另一位女性，是因為「她穿得比較少」，更宣稱根據「犯罪心理學」，男性會犯下性犯罪是來自他們的「動物性」。此文一出立刻引發網友熱議，後續起底發現該版主沒有心理師執照，卻在網路上設立工作室，公開宣稱自己可進行心理晤談、精神分析、心理治療等。

U值媒／你常吃悶虧嗎？如何脫離宿命

也就是，在與人互動時，老是被佔便宜，雖然都不是什麼嚴重的事情，但總讓你心裡有些不舒服，為這些事抱怨又怕壞了關係，於是啞巴吃黃連，有苦說不出。過去，在學校裡擔任輔導教師時，曾遇過一個學生來求助，他說，他想成為一個有自信的人。

「沒有愛情是完美的」一段破裂的婚姻，是誰的錯？

每天回家就是盯著籠子裡的鳥，幫牠擦藥、餵牠吃喝…用心地照顧牠。到了第三天，閨蜜先生下班回家，看到她又再照顧鳥兒，對她說：「你可以不要再盯著那隻鳥了嗎？」

3種不同思維 造就「月薪25萬」與「月薪3萬」

若一天工作8小時，一個月工作22天，一個月將有176工時，25萬換算下來的時薪是1420元，3萬換算下來的時薪是170元，當然在以下七點就會有很大的差異。

疫情下更容易生氣了？其實是潛意識警戒出問題

除此之外，疫情帶來許多壓力源，若伴侶或家人有人失業、或是工作型態更暴露在病毒下，都會帶來許多心理壓力、或金錢財務壓力。大家都被關在家時要如何分配空間、分配家事或照料孩子，這些都可能造成關係中的紛爭和衝突。

劉軒：信任孩子的選擇 人生沒有白走的路

眼前的孩子就像個錯綜複雜的迷宮，永遠不知道你何時會碰壁，或者觸碰什麼機關。在孩子處理問題的時候，有時父母會看不下去，覺得孩子繞遠路了或解決方向不對。這時，有些家長會忍不住下指導棋

U值媒／你常對別人的善意心生罪惡嗎？

有一種人，總是害怕別人對他太好。他們和所有人一樣，期待自己是這個世界上獨特的存在，渴望被認同、被肯定與被友善對待，但是，一旦有人對他太好，心中一股罪惡感油然而生，令他們感到「難以承受」。雖然說「無功不受祿」，但是人與人之間的互惠互助，親人或愛人之間頻繁地接受與給予，是再自然不過的事情了。而且，接受別人施予的小惠，又有什麼關係；何以非得要拒他人好意於千里之外呢？

謊話有玄機！話裡沒有「我」 突然變快變慢洩真意

說謊者在說謊時往往不願意提到自己，而在正常的交流過程中，「我」卻是使用最多的字眼。

熱門新聞

影／洪孟楷：清境農場剃毛秀有無問過羊的意願？ 馮世寬：不用問羊啊

相隔13年首度11月發海警 閃電颱風最快今傍晚陸警　

捷運忠孝新生站1600乘客被趕下車 民眾：車廂有怪味

SOGO周慶頭香客豪排16小時破紀錄 30歲男只為搶iPhone送iPad

1人也能「A4和牛吃到飽」！上村牧場「吃越快越便宜」

台東海域02：36地震 規模5.4

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。