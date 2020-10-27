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「我不配」症候群｜你真的願意跟這樣的我在一起嗎？

聯合新聞網 / 文．海苔熊 科普心理學家
《做工的人》裡面，那個把檳榔西施當成「女神」的阿全（薛仕凌 飾）。他只有一輛小小的破卡車，沒有房子、沒有住的地方，每個月賺的薪水拿去繳罰單都還不夠；但每次和女神（孟耿如 飾）相聚的時刻，是他最快樂的時刻。圖片：大慕影藝
《做工的人》裡面，那個把檳榔西施當成「女神」的阿全（薛仕凌 飾）。他只有一輛小小的破卡車，沒有房子、沒有住的地方，每個月賺的薪水拿去繳罰單都還不夠；但每次和女神（孟耿如 飾）相聚的時刻，是他最快樂的時刻。圖片：大慕影藝

這篇文章我想要談一談關係裡面的一種感覺，叫做「我不配」。

● 我不配和你在一起

● 和我在一起只會拖累你⋯⋯

● 你會不會覺得我是個麻煩？

● 你會不會覺得我很煩？

● 你願意和一個有病的人在一起嗎？

● 我賺的錢只有這樣，你真的不會嫌棄我嗎？你家人真的能夠接受我嗎？

感情裡的地位不均

這是一種「心理地位的不平等」，來自於社會方面各種的期待跟壓力。不論你和對方的社會地位到底是如何，你在心中就已經預設的某一種不平等、預設的自己不配、預設了對方很可能有一天終究會離開你，去找更好的「歸宿」，這樣的狀況最容易發生在下面幾種關係當中：

● 社經地位差距很大的伴侶

● 其中一方有心理疾病

● 其中一方家庭狀況很複雜，需要負擔很多情緒跟債務

● 其中一方表現過好，讓另外一方很沒有自信、被比下去

● 對方的職業環境有很多「更好的選擇」

研究顯示，即使是在伴侶關係當中，我們仍然會跟自己的伴侶做比較（social comparison），一方面可能嫉妒他的成就表現得比我們好，但另外一方面比這個恐懼更加恐懼的是——我們之間差距這麼大、我們的生活有如此多的不同，會不會有一天，你就會離我遠去，去找一個和你比較像、比較配的人在一起？

懷抱著這樣的恐懼、以及心理地位的不平等，可能每一次的約會你都有一種忐忑不安，每一次的聊天，都像是一種測試，測試他會不會走、測試他會不會消失、測試這樣的幸福是不是只是短暫而已、測試這段關係是不是如你自己所預期：我不值得被愛、不值得被珍惜、不值得擁有這樣過分幸福的愛情

如果在你的測試之下，對方真的開始覺得厭煩、覺得嫌棄、覺得「你為什麼一直問同樣的問題」、甚至露出一點覺得不耐煩的表情，那麼你終於就可以驗證你心中那個懸置已久的假設——你看吧！像我做這種工作、像我這種身分地位、像我這種出身、爸媽關係不好，身心狀況又有病的人，果然是不配和這麼完美、地位這麼高、賺這麼多錢、又有自信的你在一起。

於是你罹患了所謂「果然成癮症」，在一次又一次的自我否定當中，不斷地收集資訊，去驗證自己的不值得，然後也在每一次的「果然」當中，獲得一種小小的快樂，以及最深最深的悲哀。所以，你也很珍惜很珍惜每一次可以幻想、可以快樂、可以被寵愛的時刻，但同時內心當中有一種忐忑，很擔心這樣的幸福有一天會消失，很擔心有一天夢會醒來。

（以下有雷）

必然會醒來的夢

就像是《做工的人》裡面，那個把檳榔西施當成「女神」的阿全（薛仕凌 飾）。他只有一輛小小的破卡車，沒有房子、沒有住的地方，每個月賺的薪水拿去繳罰單都還不夠，只能夠睡在車上、在路邊洗澡。每次和女神（孟耿如 飾）相聚的時刻，是他最快樂的時刻，可是也是挑戰他最多自信的時刻。

他看著女神檳榔攤前面貼的，用印表機列印出來的「我想買的包包」，嘴巴上面雖然說「我買給你呀！」可是心裡面卻知道，連住的地方都沒有的自己，眼前這段若有似無的愛情，隨時都可能會銷聲匿跡——只要有一個富豪經過，買了檳榔、把她接上車廂、甚至願意包養她，她可能就會選擇這個「翻身的機會」，而不會選擇「每天下班都去找她買200元檳榔、一起打屁聊天、陪伴他度過很多歡笑時刻」的這個工人阿全——這是一種從起點就可以看到終點的悲哀。

既然這個夢最終都會醒來，為什麼要讓自己「有夢」，要讓自己承受曾經有擁有，但終究會失去的苦痛？就像是片子裡面的阿祈、阿順、阿全「噗嚨共三人組」，每天做著發財夢，從花大筆錢迎請四面佛被詐騙、把一個涼亭圍起來打算蓋一座廟、到養鱷魚打算去做鱷魚皮皮包等等，每一天都是在幻想與做夢當中經過，可是相較於他們的夢想（或者說是妄想），現實卻是如此的殘酷，不但沒發財，還賠了一屁股債，繞了一圈又回到原點。

那些想賺的錢、想做的事、相愛的人，終究不會在自己的手裡面。可是他們就還是持續作夢，好像懷抱著一種不甘心、不服氣、我一定要贏回來的「鱷魚精神」，咬了就不放，想要賭一把！

永遠也追不到的人

也像是片中曾和阿欽（柯淑元 飾）在一起的前女友秀玲（林韋君 飾），最後嫁給了餐廳的大老闆，他只能遠遠跟蹤著到他們的豪宅。

影片當中有一段我印象非常深，阿欽和黑色轎車一起在等紅綠燈的時候，他看向轎車的車窗裡面，昔日的前女友秀玲正在跟他現在的老公聊天，他心裡其實清楚，她可能沒有那麼愛他，可是因為金錢、因為地位、因為阿欽是工人、因為阿欽過去有一段荒唐的過程，所以他只能夠眼睜睜地看著眼前那個很愛很愛的人，搭著或許自己一輩子也買不起的車，開往那個十輩子也買不起的別墅。

阿欽他在漆黑的車窗面前，看到的不是秀玲，而是他自己的鏡像（因為車窗太黑，裡面太暗，外面太亮）——那個歷經滄桑，眼睛因為日夜工作充滿血絲，可是卻不論如何也追不上她的自己。這是另外一種「我不配」的心情——我想要給妳幸福、我想要讓妳過上好生活、我想要我們之間有未來、我想要牽著妳的手、帶著我們的小孩一起長大，可是這些一切又一切的「想要」，卻因為我的身分、我的地位、我的出身、我是工人，變成一種奢望。

我只能夠在夢裡見妳，只能夠在夜裡焊著鐵的時候想著妳，只能夠在窗邊抽著煙、喝酒、吸著毒品，想像著自己如果有一天能夠翻身，想像著如果我們還在鬥陣，那些很美好，一起歡笑的曾經。

原來，世界上最遠的距離並不是天和地，也並不是我在你面前但是你並不知道我愛你，而是我們明明彼此相愛，卻因為現實地位的考量，只能夠遙遠對望，而無法真正在一起。這才是比悲傷更悲傷的故事。

練習跟自己說：我值得

我記得多年前，我曾經看過一篇論文在談這種「我不值得」的感覺，不但會讓你和對方之間形成一堵巨大的高牆，也會讓你每天活在「對方總有一天會離開我」的忐忑跟絕望裡，而且，在你不相信「自己是值得的」之前，對方再多的保證（reassurance seeking ）、再多的承諾、都會讓你心中有一顆無法消化的小石頭，卡著你的呼吸，也卡著你們的關係。

如果你總是覺得自己不配、總是覺得自己的社經地位和對方相差甚遠，就連你自己也不想跟這樣的自己在一起，那該怎麼辦呢？

過去我經常建議大家可以做一件事情：就是每天早上起來，練習跟自己說「我值得被愛」，然後兩隻手擁抱著自己的胸口，感覺到自己對自己的照顧跟關愛。但有些人表示，這樣子反而會有反效果，這個弔詭的動作法會讓他想起自己是多麼的不值得、多麼假掰。所以這裡想要提供另外一個方法，就是「承認自己很多地方不值得，但也有一些值得的部分」。

對方會跟你在一起、當初會選上你，勢必代表你們之間有一些其他的關係所無法取代的東西，例如你曾經的經歷，讓高度防衛的他，有一種「被走進心裡」的感覺；例如你們擁有共同的想法和過往，讓你可以提供他一種「別人不能懂的懂」；又例如，你所經過的那些風雨，提供了他一種從來沒有看過的世界的模樣，他在你的生命裡面得到了很多的故事跟滋養⋯⋯這些一切的一切，都是你「值得的一小部分」，儘管你可能賺得錢不多、社會地位不高、甚至還有病，但這並不妨礙你有些部分是一個很值得被寵愛的人。

如果你終其一生都沒有辦法在你的關係當中消除「我不配」的這種感覺，那麼也沒關係，你只要試著先練習跟自己說：「對啊，我大部分的時候都不配，不過有時候配」這樣就好了。

那個一點又一點累積起來的信心，雖然不一定能夠延續這段感情，但或許會讓你在享受幸福的時候，內心更為平靜，而不是一邊幸福一邊擔心，害怕這個幸福總有一天會墜落。

所有的關係，都必然有權力的高低，這個高低是一種動態的平衡，你的伴侶在某些地方或許贏過你，但你勢必也在某些地方擁有較高的權力，這樣的一種高低動態平衡，才能讓這段關係繼續下去。

而如果你發現，自己會不經意地貶低關係中的自己、或者是這段關係已經嚴重失去平衡，那麼你該真正解決的問題並不是「我不配、我不值得」的疑慮，而是重新檢核，對方到底是愛你，還是愛你們的曾經？

（本文出自愛心理「我不配」症候群｜你真的願意跟這樣的我在一起嗎？》，未經同意禁止轉載。）

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