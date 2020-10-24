快訊

帛琉旅遊泡泡生變 陳時中證實暫緩 「今年成行可能低」

強迫女性生產缺陷胎兒？波蘭「禁墮胎釋憲」風暴

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「沒有愛情是完美的」一段破裂的婚姻，是誰的錯？

愛心理 / 文．盧新之 諮商心理師
在關係中，我們都不完美！在找到一個人能接納不完美的我們前，我們需要先接納自己的不完美！無論你是誰！圖片來源：ingimage
在關係中，我們都不完美！在找到一個人能接納不完美的我們前，我們需要先接納自己的不完美！無論你是誰！圖片來源：ingimage

前幾日和兩位好友閒聊，談論到關係的經營真的是件很不容易的事！兩個人想要和諧親密的關係，單靠一個人用心，而另一個人走心，這段關係只會像彩色玻璃球般，看似美麗但實質脆弱不堪一擊。

這讓我想到某位閨蜜與我分享的有趣故事：有一天閨蜜回家途中，發現了一隻受傷的小鳥，善良的她小心翼翼地把小鳥送到獸醫那治療，不知如何受傷的小鳥翅膀折損，需要用支架固定治療，且無法再飛翔。頭兩天，她因為擔心鳥兒，每天回家就是盯著籠子裡的鳥，幫牠擦藥、餵牠吃喝…用心地照顧牠。到了第三天，閨蜜先生下班回家，看到她又再照顧鳥兒，對她說：「你可以不要再盯著那隻鳥了嗎？」

原來，閨蜜先生感受到太太的愛與關注被剝奪了。雖然覺得搞笑，一個成年男子和一隻受傷小鳥在爭風吃醋，但我倆的結論是：一隻鳥尚且如此，何況是一個惹人疼愛的親生骨肉。新生兒剛到一個家庭中，多半由母親為主要照顧者，需要不時地餵奶拍嗝哄睡，母親扮演極其重要的角色，相較之下父親初期較屬於支援輔助者的定位。

在有孩子後的混亂忙碌生活中，先生太太各自堅守崗位，為家庭付出。日子一天一天過，很多時候會變成孩子和媽媽形影不離，爸爸形單影隻。成熟的先生會發現太太的愛與關懷被自己的孩子剝奪了，表達出自己的需求與感受，好好地跟太太溝通，調整家庭時間或角色的分配，達到雙方皆和諧舒服的相處模式。

然而，要像閨蜜先生如此有智慧的覺察自己感受、表達自己需求，許多男性是做不到的，又或許是不知道怎麼做，彷彿自己在和孩子爭寵，顧面子拉不下臉，轉而壓抑自己或用扭曲的方式呈現。如此，皆無法有助於關係的和諧，有些甚至因此走了心，造成關係的巨大傷害。

去追究過錯是很容易的，也是人保護自己最擅長的方式。當關係出現裂痕，無論是何種樣貌顯現出問題，兩個人皆需要靜下心來問問自己：「我還要維持這段關係嗎？為什麼呢？我的底線為何？我還是我嗎？」清清楚楚想透了，釐清了自己才能和另一半好好溝通。如果要繼續，必然是雙方的共識，且要共同去努力扶持、互相體諒，單靠一個人拖著、拉著，前者吃力不討好，後者還嫌煩勒！

電影《婚姻故事》讓我印象最深刻的一句台詞：「沒有人是完美的，沒有愛情是完美的。」如果當初在離婚調解諮詢時，男女主角有唸出寫給對方的那封信，有聽到愛上對方的原因，喚起當初的愛，好好的溝通，或許相愛的兩人不必要分開。但換個角度想，「相愛容易，相處難」，看清了事情不是不再愛了那麼簡單，分開或許是最好的相處模式。

在關係中，我們都不完美！在找到一個人能接納不完美的我們前，我們需要先接納自己的不完美！無論你是誰！

後記：手機傳來遠方台勞老公的訊息，一打開是這張圖，看了會心一笑！這就是我老公的智慧所在，懂得幽默增添一些生活趣味。

老公這種生物，其實就像個大孩子，內心很需要老婆的關心和疼愛，媽媽們照顧小寶貝之餘，別忘了也要關愛一下家中的大孩子喔～

（本文出自愛心理一段破裂的婚姻，是誰的錯？》，未經同意禁止轉載。）

相關新聞

「沒有愛情是完美的」一段破裂的婚姻，是誰的錯？

每天回家就是盯著籠子裡的鳥，幫牠擦藥、餵牠吃喝…用心地照顧牠。到了第三天，閨蜜先生下班回家，看到她又再照顧鳥兒，對她說：「你可以不要再盯著那隻鳥了嗎？」

3種不同思維 造就「月薪25萬」與「月薪3萬」

若一天工作8小時，一個月工作22天，一個月將有176工時，25萬換算下來的時薪是1420元，3萬換算下來的時薪是170元，當然在以下七點就會有很大的差異。

疫情下更容易生氣了？其實是潛意識警戒出問題

除此之外，疫情帶來許多壓力源，若伴侶或家人有人失業、或是工作型態更暴露在病毒下，都會帶來許多心理壓力、或金錢財務壓力。大家都被關在家時要如何分配空間、分配家事或照料孩子，這些都可能造成關係中的紛爭和衝突。

劉軒：信任孩子的選擇 人生沒有白走的路

眼前的孩子就像個錯綜複雜的迷宮，永遠不知道你何時會碰壁，或者觸碰什麼機關。在孩子處理問題的時候，有時父母會看不下去，覺得孩子繞遠路了或解決方向不對。這時，有些家長會忍不住下指導棋

U值媒／你常對別人的善意心生罪惡嗎？

有一種人，總是害怕別人對他太好。他們和所有人一樣，期待自己是這個世界上獨特的存在，渴望被認同、被肯定與被友善對待，但是，一旦有人對他太好，心中一股罪惡感油然而生，令他們感到「難以承受」。雖然說「無功不受祿」，但是人與人之間的互惠互助，親人或愛人之間頻繁地接受與給予，是再自然不過的事情了。而且，接受別人施予的小惠，又有什麼關係；何以非得要拒他人好意於千里之外呢？

謊話有玄機！話裡沒有「我」 突然變快變慢洩真意

說謊者在說謊時往往不願意提到自己，而在正常的交流過程中，「我」卻是使用最多的字眼。

假笑比真笑停留時間長...身體有5個地方說不了謊

相關研究還表明真笑的時長大約是0.5秒—4秒，而假笑的用時則會相對較長。因此，在用時較短和用時較長的兩組笑容之間，較短的笑容的可信度相對較高。

八大說謊原因大解析 看穿7%說話資訊以外的事

一個人要向外界傳達完整的資訊，單純的語言成分只占7％，聲調占38％，另外55％的資訊都需要由非語言的體態來傳達。當一個人說謊時，他必然承受謊言所帶來的壓力感，而這種壓力就會使其表現出「焦慮、緊張」等不安的情緒，而情緒就會直接促使他的身體出現一系列與此相關的一致性反應。

無法掌控一切會怪罪自己？內疚感該好好清理了

我花了多年時間，才終於能對我覺得自己可以達到的成果一笑置之。當我意識到自己能掌控的範圍根本不是我認為的那樣，我就能感受到大量的情緒，而這些情緒中，幾乎一點焦慮的成分都沒有。處理這些情緒的方法，是向某人訴說，那會比你獨自面對還來得有效率。

劉軒：放假，反而是訓練自律的大好時機

面對連假，很多人可能有了許多自由支配的時間，會認為：「太棒了，終於可以好好放鬆了！我什麼事都不要做，每天要睡到自然醒！」但根據我個人經驗和團隊夥伴的反饋，基本上人在假期前兩、三天幸福感很高。但到假期到中間，如果沒有特別安排事情，就會開始感到無聊。

我不是孝順，我是，愛你

孝順兩個字，包含了多少的要求與規矩，常常讓同時肩負照顧責任的子女，倍感壓力。其實孝順，從源頭來看，是希望子女能將對父母的愛意，以實際行動表達出來，如此一來，孝順便會在每個家庭有不同的展現，不再只是子女的照護枷鎖。

大家幾乎都不是為了自己而來...與媽祖有約的那些日子

有人為了妻子、有人為了兒子、有人為了父母、有人為了姻緣，原由不一而論，他們都不約而同地踏上這段路，然而十有八九，都不是為了自己而來。

熱門新聞

天氣要變好了！ 今晚雲雨帶將完全遠離台灣 周末穩定

麥當勞優惠券快領起來！買一送一、最高省2,833元

她國立大學研究所畢業又精通英日語 求職薪資讓人聽了傻眼

韓國打流感疫苗累計25死 陳時中：賽諾菲批號與我不同

愛犬每天叼毯子往外跑 媽見暖心真相秒淚崩：牠其實都懂

他提親被女方父母要求照「客家習俗」 一聽條件全場傻眼

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。