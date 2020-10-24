「沒有愛情是完美的」一段破裂的婚姻，是誰的錯？

前幾日和兩位好友閒聊，談論到關係的經營真的是件很不容易的事！兩個人想要和諧親密的關係，單靠一個人用心，而另一個人走心，這段關係只會像彩色玻璃球般，看似美麗但實質脆弱不堪一擊。

這讓我想到某位閨蜜與我分享的有趣故事：有一天閨蜜回家途中，發現了一隻受傷的小鳥，善良的她小心翼翼地把小鳥送到獸醫那治療，不知如何受傷的小鳥翅膀折損，需要用支架固定治療，且無法再飛翔。頭兩天，她因為擔心鳥兒，每天回家就是盯著籠子裡的鳥，幫牠擦藥、餵牠吃喝…用心地照顧牠。到了第三天，閨蜜先生下班回家，看到她又再照顧鳥兒，對她說：「你可以不要再盯著那隻鳥了嗎？」

原來，閨蜜先生感受到太太的愛與關注被剝奪了。雖然覺得搞笑，一個成年男子和一隻受傷小鳥在爭風吃醋，但我倆的結論是：一隻鳥尚且如此，何況是一個惹人疼愛的親生骨肉。新生兒剛到一個家庭中，多半由母親為主要照顧者，需要不時地餵奶拍嗝哄睡，母親扮演極其重要的角色，相較之下父親初期較屬於支援輔助者的定位。

在有孩子後的混亂忙碌生活中，先生太太各自堅守崗位，為家庭付出。日子一天一天過，很多時候會變成孩子和媽媽形影不離，爸爸形單影隻。成熟的先生會發現太太的愛與關懷被自己的孩子剝奪了，表達出自己的需求與感受，好好地跟太太溝通，調整家庭時間或角色的分配，達到雙方皆和諧舒服的相處模式。

然而，要像閨蜜先生如此有智慧的覺察自己感受、表達自己需求，許多男性是做不到的，又或許是不知道怎麼做，彷彿自己在和孩子爭寵，顧面子拉不下臉，轉而壓抑自己或用扭曲的方式呈現。如此，皆無法有助於關係的和諧，有些甚至因此走了心，造成關係的巨大傷害。

去追究過錯是很容易的，也是人保護自己最擅長的方式。當關係出現裂痕，無論是何種樣貌顯現出問題，兩個人皆需要靜下心來問問自己：「我還要維持這段關係嗎？為什麼呢？我的底線為何？我還是我嗎？」清清楚楚想透了，釐清了自己才能和另一半好好溝通。如果要繼續，必然是雙方的共識，且要共同去努力扶持、互相體諒，單靠一個人拖著、拉著，前者吃力不討好，後者還嫌煩勒！

電影《婚姻故事》讓我印象最深刻的一句台詞：「沒有人是完美的，沒有愛情是完美的。」如果當初在離婚調解諮詢時，男女主角有唸出寫給對方的那封信，有聽到愛上對方的原因，喚起當初的愛，好好的溝通，或許相愛的兩人不必要分開。但換個角度想，「相愛容易，相處難」，看清了事情不是不再愛了那麼簡單，分開或許是最好的相處模式。

在關係中，我們都不完美！在找到一個人能接納不完美的我們前，我們需要先接納自己的不完美！無論你是誰！

後記：手機傳來遠方台勞老公的訊息，一打開是這張圖，看了會心一笑！這就是我老公的智慧所在，懂得幽默增添一些生活趣味。

老公這種生物，其實就像個大孩子，內心很需要老婆的關心和疼愛，媽媽們照顧小寶貝之餘，別忘了也要關愛一下家中的大孩子喔～

（本文出自愛心理《一段破裂的婚姻，是誰的錯？》，未經同意禁止轉載。）