3種不同思維 造就「月薪25萬」與「月薪3萬」

思考時間的方式不同

若一天工作8小時，一個月工作22天，一個月將有176工時，25萬換算下來的時薪是1420元，3萬換算下來的時薪是170元，當然在以下七點就會有很大的差異。

1. 喝星巴克 150 元不眨眼，對「買一送一」沒感覺。 因為排隊要花掉半小時，時間成本是710元。

2. 出門只搭計程車，忘記捷運怎麼搭。

因爲每趟若節省半小時，就節省710元。

3. 吃Uber Eats一個人一次就點500元。

一餐是一天收入不到5%，換算成對月薪三萬者來說，一餐只能吃70元以內。

4. 懶得做家事就請打掃阿姨。

打掃阿姨一小時時薪350-450，自己做家事去掉半天到一天，打掃完還要休息恢復精力，不如請阿姨專注掃四小時，也只花25萬者一小時時薪。

5. 吃吃到飽餐廳時，再也不用刻意前一餐不吃。

同3

6. 麥當勞薯條加大，只吃一半就丟掉。

這個我真不知道說什麼，只能說吃東西前好好墊墊肚子空間，不然地獄的廚餘桶很滿。

7. 搭計程車找零錢時，10元硬幣掉到地上不用撿。

我覺得這時候不要拿找零錢，直接給司機當小費也可以。

其實，重要的已經不是時間價格，是因為時間價格下，25萬者要做的事情，往往需要高耗腦、高精力專注，費力去思考其他事情，吃掉的不只是時間，還有精力、精神，而另外花時間休息時，浪費時間就是浪費金錢。

但反觀在3萬者的思維，往往需要用時間換金錢，但當「時間不用錢」的觀念一直存在，3萬元的薪資只能越漲越慢，因為不一定懂得運用時間投資自己，反而花時間羨慕別人而已。

思考價值的方式不同

通常能夠有25萬的收入，代表他在專業領域上需要是高知識密集度、高技術投入、具備有特殊觀點、具備人氣指數等「難以取代」的價值，而通常坐在這位子上一段時間，就會有後進前仆後繼地跟上，因此不斷思考如何墊高自己價值，如何擁有獨特性，將會是這些人投注與投資自己的部分。

思考消費的方式不同

會有生存的將就，與生活的講究不同，當然，還是有很多25萬者依舊在生存的將就中。將就與講究的差別在於選擇用品或服務的過程中，幫助自己節省多少精力，轉化成多少生活的動力與活力。

就像旅行時有人覺得只要有得住就好，不介意只是一張床與人共用空間，有人則需要有星級的飯店，讓自己舒舒服服的養精蓄銳，明日早早提槍上陣。

只是親愛的，這些不同的發生，都是生命、成就積累過程中，自然而然的質變過程，有人說金錢的擁有會放大一個人的黑暗面，貪婪者會越貪婪，浪費者會越奢侈，這是，也不是，最終，都要回歸本心，你的「選擇」造就你是誰。

（本文出自愛心理《火熱時事討論：三種不同思維造就月薪25萬與月薪3萬》，未經同意禁止轉載。）