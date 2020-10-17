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謊話有玄機！話裡沒有「我」 突然變快變慢洩真意

如何出版社 / 文．盧文建
說謊者在說謊時往往不願意提到自己，而在正常的交流過程中，「我」卻是使用最多的字眼。 圖片來源：ingimage
說謊者在說謊時往往不願意提到自己，而在正常的交流過程中，「我」卻是使用最多的字眼。 圖片來源：ingimage

有聲語言的謊言信號

最後，我們再來說說識別謊言時，需要特別留意有聲語言的哪些部分。

我們常說肢體語言更容易洩露謊言信號，正因如此，很多說謊者便將更多的注意力放在如何修飾那些肢體行為中，卻在有聲語言中留下了諸多線索。在這裡跟大家分享一些使用價值較高的讀心法則：

1.簡短的解釋

儘管人們在說謊時傾向於長篇大論地解釋，但有時也會出現完全相反的舉動，比如對於關鍵問題的解釋顯得簡短且膚淺，在描述時忽略很多細節，完全不做任何修飾。當你讓他展開來說故事的經過時，你得到的也經常是簡單生硬的重複陳述。

2.不說「我」字

說謊者在說謊時往往不願意提到自己，而在正常的交流過程中，「我」卻是使用最多的字眼。

3.轉移注意力的回應

說謊者總是拘泥於與話題關係並不大的某個詞語或是字眼當中，他們企圖透過不太重要的事情來轉移注意力。

4.說實話

說謊者擔心自己無法獲得別人的信任，於是產生了過度補償的心理，非要在一句話的開頭加上「說實話」「講真的」「你肯定不會相信，但我還是要說」等類似的句子。

5.放慢或加快語速

簡單來說，如果某人平時說話就很慢，但當涉及某個關鍵資訊時，忽然加快語速，你就需要留意了，反之也是一樣。

6.音調

人們為了吸引他人的注意力，很可能會提高說話的音調，若想躲開他人的注意力，也就會降低音調。音調的忽然變化是謊言識別的信號，如果一個人聲音異常高亢地聲稱自己與某件事情毫無關係，那麼這就很值得進一步關注。

識別謊言確實是一件不容易的事情，因為，這個世界上根本不存在一個適用於所有人的謊言識別系統。但是，我想告訴大家的是，相關實驗表明，專業的測謊人士在測謊能力上與大學生群體幾乎相同，這兩群人的測謊成功率都是55％。因此，如果我們將好玩或者有趣作為學習識別謊言的一個出發點，就不會感到挫敗了。

關於謊言識別最重要的一點，是千萬不要孤立地去使用任何一個技巧或者理論，而一定要從局部練習，從整體考量。

對於基準線也是如此。基準線也會隨著一個人周圍環境的改變而改變，我們需要不斷地進行觀察與對比，甚至讓自己永遠處於觀察狀態中，將你觀察到的、令你產生懷疑的某個行為進行多次驗證，看看是否準確。

還有一個關於識別謊言的風險，當你觀察到某個人出現了某個令你產生懷疑的行為舉止時，如果你直截了當地表達自己的看法，那麼很有可能咄咄逼人，難免讓人對你產生厭惡。正確的方法是，一定要讓那個和你對話的人感覺放鬆，這樣你才容易解讀對方的內心。

圖為《看人的本事：說話前先讀懂對方想聽什麼，建立好關係》書封。如何出版社提供
圖為《看人的本事：說話前先讀懂對方想聽什麼，建立好關係》書封。如何出版社提供
如果你想要拆穿謊言，就必須先「吃透」說謊者，你需要了解基本的心理學知識和一定的讀心技能，確保自己是個足夠「老練」的觀察者（這裡的「老練」說的是技術水準，和年齡並沒有必然的關係）。

對讀心術一竅不通的人，有時候可能錯把真話當成了謊言，這就釀成了誤會，有時候又可能把謊言當成了真話，這也會導致不幸。

身處謊言之中並不可怕，可怕的是你無法正確地識別謊言。當你有了足夠豐富的閱歷和觀察技術，當你能夠對對方的處境感同身受，當你能夠揣摩出對方大致的動機時，你就能成為讀心高手，成為識別謊言的讀心偵探。

（本文出自《看人的本事：說話前先讀懂對方想聽什麼，建立好關係》，如何出版，未經同意禁止轉載。）

身體語言

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