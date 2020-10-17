假笑比真笑停留時間長...身體有5個地方說不了謊

設立常態化的基準線

想要讓你的測謊能力更加精確，作為一個讀心者，你必須要開啟你的觀察者模式，去盡可能多地發現一個人的「常態化」行為，也就是一個人在自然放鬆的狀態下的表情、動作、習慣性語言以及習慣性的行為舉止。

這種方式在專業上被稱之為「建立基準線」，這也是我們在識別他人謊言時所要做到的第一件事情。大家聽到這裡，也許會抱怨需要這麼麻煩嗎？是的，建立基準線對於識別謊言而言一定是第一重要的事情，如果你不熟悉對方的常態化行為，你又如何能看得出反常的謊言信號呢？

這裡給大家舉個簡單的例子，如果你質疑一個人說了謊，而此時對方出現了抖腿的行為，而你直接將這個行為視為謊言信號就未免有些草率。你必須先要觀察這個人是不是平時就有抖腿的習慣？如果有，那麼當他聽到你的質疑，然後立刻停止抖動，這可能才是真正的謊言信號。說到這裡，我相信大家就能明白建立常態化的基準線對於識別謊言而言究竟有多麼重要了。

當你有效地了解一個人常態化的基準線，那麼在識別謊言時，你就一定可以信手拈來。如果對方是你非常熟悉的人，比如朋友、戀人、父母、子女等，那麼在你們長期的相處過程中，對方的習慣性語言或動作早已在你的潛意識之中扎下了根，你的潛意識會幫你整理出一條看不見摸不著卻真實存在的「基準線」。這也就是為什麼戀人、朋友或是子女在你面前說謊時，你會立刻有所察覺。

這個地方需要留意的是，如果缺乏科學的觀察方式，我們在識別謊言時就容易走入「以自我為中心」的誤區。我們會經常犯錯，而這種錯誤可能會導致我們與他人的關係出現隔閡，甚至破裂。因此，當我們建立了識別謊言的基準線時，切勿憑主觀臆測行事，而是要用心去觀察。

那麼，對於不熟悉或者初次見面的人，該如何建立這條基準線呢？我在這裡為大家模擬一個情境，希望可以幫助大家。

觀察對方說話的表情、動作是否處於自然放鬆的狀態下？並確保他與你在聊天時，真的處於一種隨和穩定的舒適狀態下。然後再把想像中的視線調動到自己身上，看看你有沒有什麼會讓對方或者自己感到不舒服的地方？ 圖片來源：ingimage

大家可以閉上眼睛，想像構建這樣一個環境，它可以是一家咖啡廳或是任意一個你能想像到的地方；對象當然也可以是想像出來的，想像你們面對面坐著，隨意閒聊，或者交流一些生活瑣事，請你仍然在閉上眼睛的狀態下去看看他的一舉一動。

他每次說話時的表情、動作是否處於自然放鬆的狀態下？並確保他與你在聊天時，真的處於一種隨和穩定的舒適狀態下。然後再把想像中的視線調動到自己身上，看看你有沒有什麼會讓對方或者自己感到不舒服的地方？ 以上的描述，就是打開所謂觀察者的視角，去看你每一次與人交談時的狀態是否能夠更加像一面鏡子，尤其是在我們建立關於對方的常態化基準線時，這個鏡面反射的狀態尤為重要。

當你理解了上述情境模式，並有效地將你與他人的交流狀態調整到你有意設置的自然狀態下時，我們就可以逐步建立基準線了。接下來，我會告訴大家透過觀察身體的哪些方面去建立基準線，建議大家在初期觀察練習時，先孤立而專注地觀察某個部分，當熟練後，便可以從整體去觀察。

臉部

我們先看看臉部，需要著重留意些什麼潛意識線索呢？一般來說，人們比較擅長控制自己的面部表情，所以我們要擅長敏銳地去抓取那些稍縱即逝的「微表情」，或者能真正表達對方內心情緒的「表情」。

舉例來說，如果某人聲稱自己對某件事物有非常強烈的興趣，但面部卻沒有展露出相對應的表情，那麼他也許就是在說謊。

我們很難刻意地去製造或者偽裝發自內心真誠的情感，正如一個假裝發怒的人，很難主動鎖緊雙唇；一個假裝微笑的人，不會動用眼角的肌肉。

微表情領域的開拓者保羅．艾克曼曾做過大量的研究，發現人們在假笑時，最容易混入憤怒或是厭惡的情緒，因此讓假笑顯得十分困難。真正表達愉快情緒的笑容則需要動用兩塊非常重要的面部肌肉，分別是顴骨部分的肌肉和眼輪匝肌。

顴骨部分的肌肉負責將嘴角向顴骨方向牽引；眼輪匝肌會讓臉頰肌肉上升並在眼眶周圍形成波紋。此外，相關研究還表明真笑的時長大約是0.5秒—4秒，而假笑的用時則會相對較長。因此，在用時較短和用時較長的兩組笑容之間，較短的笑容的可信度相對較高。

此外，艾克曼曾根據腦波描記器的資料得出一個結論：微笑的表情會讓你感覺不錯，而這不錯的感覺又會反過來讓你微笑，因此，我們可以明確的說：我們的表情總是會暴露內心的真實感受，這是因為我們的情緒和生理狀況之間存在著直接聯繫，兩者相互影響。

但我們的情緒和嘴巴裡說出的有聲語言並沒有這種直觀的聯繫，這就說明了為什麼我們在說謊時，所產生的生理反應是難以掩蓋的。我們說謊時必須承受情緒體驗，如果我們試圖掩蓋自己的真實感受，就必須努力壓抑臉上那稍縱即逝的微表情。

但據我在生活中的觀察發現，微表情的產生往往是無意識的、自發的。也就是說，當說謊者開始用力掩飾微表情時，其實微表情早已出現，只是時間非常的短，但即便這樣也給了我們發現這些微表情痕跡的空檔即時間。而這就要求我們必須打開觀察者視角，用上面所提到的方式，讓對方感受到和你的交流是輕鬆的，剩下的就只需要靜靜地等待那一閃而過的表情從說謊者的臉上掠過。

在我們掌握了一個人的常態化基準線後，就很容易識別對方的謊言了。只要對方的某個行為或表情偏離了這條基準線，我們就可以瞬間意識到，這個地方是存在問題的。

眼睛

我們不難發現，視線向左邊移動說明此刻對方正在回憶真實的資訊，而向右邊移動則代表對方正在構建想像出來的資訊。上述理論僅僅是一種廣義上的規律，並不能代表所有人。圖片來源：ingimage

說完面部的微表情，我們再來看看眼睛這個部分。眾所周知，眼睛是心靈的窗戶，那麼說謊時，人的視線是如何移動的呢？現在，我就為大家提供一個相對可靠的視線解讀技巧，這個理論來自於NLP神經語言程式學，被稱之為「EAC理論」。

這個理論的基本觀點是，每當我們從腦海中調動記憶時，但這個記憶可能是真實的，也可能是想像編造出來的，此時眼睛就會以某種可預見的特定方式進行移動：眼睛向左上方看時，表示人們正在記憶圖像化的內容，而向右上方看時，則表示人們正在腦海中創建新的圖像化內容。說得通俗一點就是，當人的眼睛向左上方看時，他所回憶的是場景化的內容，是有畫面感的；而向右上方看時，則說明這個場景或畫面是透過想像而編造出來的，也就是所謂的視覺記憶與視覺建構。

此外，人的聽覺記憶與聽覺建構也能有所對應。比如讓一個人回憶一段聲音，你會發現對方的視線會向左邊平移，因為這個聲音是在他的記憶中真實存在的；反之，如果對方的視線向右邊平移，則說明對方在建構一段從未聽過的聲音，這段聲音完全來自於想像。

我們不難發現，視線向左邊移動說明此刻對方正在回憶真實的資訊，而向右邊移動則代表對方正在構建想像出來的資訊。需要強調的是，上述理論僅僅是一種廣義上的規律，並不能代表所有人。

另外，眨眼的頻率也可以作為判斷一個人是否說謊的依據。眼睛眨動的頻率在某些方面顯示了大腦處理資訊的速度，當你開啟觀察者視角時，你會發現，如果對方在與你交流的過程中是放鬆的，那麼他眼睛眨動的頻率應當基本與你一致；而如果他不得不在大腦中進行認知處理，比如製造一個謊言，那麼他眨眼的速度以及頻率一般都會有所提高。

肩膀

與你相處融洽的人，在身體的某些動作上會與你保持一致，當站在你的身邊時，他的肩膀通常會與你保持平行。圖片來源：ingimage

接下來說到肩膀部分。與你相處融洽的人，在身體的某些動作上會與你保持一致，所以，當一個人站在你的身邊時，他的肩膀通常會與你保持平行；而當你說到一些令對方感到不愉快的話題時，他便會無意識地扭轉肩膀，離你遠一些。如果他一邊說話一邊進行這個動作，就說明他有可能是在說謊；如果他在講話的過程中忽然聳肩，說明他對自己說的內容缺乏自信。

手

如果講話者回答某個重要問題時，將手放到嘴邊或鼻子邊，這可能暗示著他正在說謊，這個動作是說謊者潛意識想要阻止謊言從嘴巴說出的無意識行為。圖片來源：ingimage

再說手的部分。手在識別謊言時扮演了一個極為重要的角色。

距離人的眼睛或面部越遠的身體部位，越容易洩露內心的真實想法。手和腳都是反應一個人真實內心的重要部位，如果講話者回答某個重要問題時，將手放到嘴邊或鼻子邊，這可能暗示著他正在說謊，這個動作是說謊者潛意識想要阻止謊言從嘴巴說出的無意識行為。

我們需要將更多的關注點，放在手對於詮釋一個人內心世界的展示性，或者說表演性上。尤其是當說話者手舞足蹈地闡述某個話題時，他的雙手就會透露此人內心真實想法的大量線索，比如此人對於這個話題的態度，他此刻最想隱藏的內心想法等。

例如某人在講話時，他的情緒正處於一種激動亢奮的狀態，他將自己的手指向了自己。這可能代表了講話者此刻非常迫切地想要表達自己，也可能表示此人對自己的某些角色拒絕認同的心態。

如果這個人正處於被分手的狀態中，當他在向你闡述事情的來龍去脈，說到「我並不知道問題出在哪裡？」時，他無意識地用手指了指自己，這就有可能說明，他在潛意識中感覺問題就是出現在自己身上，而這也可能就是事情的真相。還有另一種情況就是，當說話者無意識地用手指指向他人時，這就可能暴露了他自己與這個人的關係以及感受，儘管這個人可能並不在場。

雙手有時也會流露出一個人關於意識位置或者優先順序的真實想法。比如，當一個人說他並不知道該如何在A或B之間做選擇時，一邊將一隻手壓下來，或是一手從一側滑到另一側，則暗示他手較重的那一側其實就是他潛意識的真實選擇。就這一點而言，需要大家反覆伸出自己的手試試看，會比較容易理解。

我們在識別謊言時，需要留意的是一個人的言語與手部動作不一致的信號。曾經在美國的一間警察局，員警在審問犯人時就發生過類似的情形：當這名員警在問到嫌疑人從被害人身上拿到的某樣東西作何處理時，這名嫌疑人說扔到灌木叢裡了，而他的手卻無意識地指向了自己的口袋。請留意你身邊人的手部動作，你會發現很多類似的不一致行為。

手部動作所透露的資訊非常豐富，比如當你在與某人對話時，如果對方的手指或手掌不斷地敲打大腿或座椅，則說明對方內心非常焦慮，這可能暗示了對方不願再與你繼續交流，甚至想要立刻離開。當然，這並不是說說謊者就一定會焦慮不安，在更多的情況下，說謊者可能會在謊言被質疑時，立刻減少手部的瑣碎動作，開始抑制所有可能被你發現真相的動作。

腳

如果一個人口頭說不喜歡你，但雙腳又微微朝向你，特別是手腕也同時朝向你，那就說明他內心還是渴望與你溝通的。圖片來源：ingimage

我們再來看看腿和腳。如果站立時，對方在用單腳擊打地面，或是坐著時，對方的雙腿在抖動，這其實是他們想要離開的信號。

圖為《看人的本事：說話前先讀懂對方想聽什麼，建立好關係》書封。如何出版社提供 同時，我們也需要留意，當我們對說謊者所說的內容產生懷疑時，他的雙腳是否會忽然交叉或是分開？如果一個人口頭說不喜歡你，但雙腳又微微朝向你，特別是手腕也同時朝向你，那就說明他內心還是渴望與你溝通的；如果你在與某個人談論業務時，他對你笑容滿面，但如果他雙腿交叉並朝著遠離你的方向，且右手夾著香菸橫在胸前，就說明了他可能對你有所戒備，或者對你說的業務並不怎麼感興趣。

同樣的情境中，如果一個坐姿端正的人，忽然伸長雙腿靠在椅背上，就說明他對你們之間的談話喪失了興趣。與這個動作同時發生的經常會是雙手抱胸和雙手握拳，如果此時還伴隨著針對某個關鍵資訊的不協調答覆，那就意味著此人很可能處於謊言之中。

（本文出自《看人的本事：說話前先讀懂對方想聽什麼，建立好關係》，如何出版，未經同意禁止轉載。）