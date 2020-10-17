八大說謊原因大解析 看穿7%說話資訊以外的事

說話只傳遞7%的資訊 讀懂55％身體告訴你的事

廣義的身體語言包括人的頭、眼、頸、手、肘、臂、身、胯、足等各個部位向外界傳遞的資訊。這裡有一個實驗性的資料供大家參考：一個人要向外界傳達完整的資訊，單純的語言成分只占7％，聲調占38％，另外55％的資訊都需要由非語言的體態來傳達。

需要注意的是，語言資訊反映了一個人的思維、邏輯、認知等對外界資訊加工處理的能力，屬於意識部分；非語言資訊則反映了一個人語言資訊背後的情緒、情感，大部分都埋藏於潛意識部分。

綜上所述，當一個人說謊時，他必然承受謊言所帶來的壓力感，而這種壓力就會使其表現出「焦慮、緊張」等不安的情緒，而情緒就會直接促使他的身體出現一系列與此相關的一致性反應。

我們可以得出一個結論：所謂的測謊，其實就是在說謊者那裡尋找那些和有聲語言資訊不相符、不一致的非語言資訊。我經常說，撒謊者說什麼並不重要，重要的是他在以什麼方式說？大致就是指的這個意思了。

大量的心理學、行為學的研究都傾向於相信，謊言是一種天生的自發行為，我們從嬰兒時期就開始產生謊言行為。

英國普茲茅斯大學的心理學家華蘇蒂薇．雷迪博士就對這個結論貢獻了一個非常詳細的研究：她在對嬰兒哭泣的研究中發現，人類生來就渴望得到他人的情感回應；在缺乏語言與活動能力的情況下，嬰兒發現使用一些小花招可以得到父母的回應。

事實上，嬰兒對父母實施欺騙，是想與他們進行情感交流。我個人也是傾向於相信這個理論的，因為嬰兒擁有的唯一情感交流方式就是哭泣，但並不是每一次哭泣都代表了饑餓、需要換尿布或是需要他人的擁抱。

這個理論提示我們，嬰兒有時哭泣僅僅是感覺到無聊，因為他發現透過大聲地哭泣，可以有效地引起外界或父母的關注。不過也有些人認為，嬰兒為引起他人的注意而哭泣並不是在說謊，只是因為這是他唯一掌握的交流方式，因此也是正常的交流方式。

在更細緻的觀察中發現，嬰兒會非常清晰地感知他的哭泣有還是沒有引起外界的關注，從而調整自己的哭泣方式以及程度。這類研究不僅告訴我們嬰兒也是會故意欺騙他人的，也告訴我們欺騙並不是後天學習而來的，這是一種先天的、自發的行為。

這也在提醒我們，在生活中，千萬不要寄希望於身邊存在著不會說謊的人。當然，自我們成年以後，我們說的很多謊言就不再像孩子般幼稚單純，而是背後有了更為複雜的心理動機。那麼，所謂謊言背後的心理動機到底有哪些呢？通常情況下，人在說謊時出於以下幾個目的：

一、隱瞞事實真相 從而保護他人：

這也是我們通常所說的「善意的謊言」。關於這一點，如果你是說謊者，建議要更多考量一下，你的隱瞞是不是真的能夠使你要保護的人受益，還是最終轉變為另一種傷害？

二、逃避責任

這種情況在兒童、青少年之中尤為多見，成年人中的心理年齡偏低者也經常會有此類說謊動機。

三、謀取利益

說謊者通常利用謊言來騙取金錢、財物、名譽等，以此滿足自己的需要。

四、惡作劇

說謊者透過戲弄他人獲得畸形的滿足感。

五、逃避痛苦與回憶

說謊者擁有某段痛苦的經歷，為了逃避現實而故作堅強。

六、報復

說謊者利用謊言報復他人，發洩對他人的敵意。

七、尋求外界的關注

我們身邊有很多人說謊其實是為了博得他人的關注，而且這類說謊者往往說謊成癖，讓人感覺到了病態的程度。

臨床心理學中有這樣一種心理疾病，我們稱之為「孟喬森症候群」。此疾病來源於18世紀德國，一位名為孟喬森的男爵聲稱自己騎過炮彈，還曾經在月球上行走，甚至說在落入沼澤瀕臨死亡時用頭髮拽出了自己，於是。醫學上以其名字命名了兩種與謊言有關的心理障礙：孟喬森症候群與代理性孟喬森症候群。

前一種是為了得到關注而裝病的病症；後一種是看護者（通常是母親）假裝（更甚者是引導）被看護者有病，從而得到關注與同情的病症。

還有一類以說謊來滿足內心需求的變態心理病症，我們稱之為「謊語癖」，屬於人格障礙的一類。此類病症的特點是，即便在毫無說謊必要的情況下，這類人仍然會選擇說謊，或是說一些幻想類的故事，或是說一段傳奇經歷，讓對方相信自己從內心會獲得病態的滿足感。

由於這類人特別會表演，具有很強的欺騙性，所以很多時候，即便他們捏造的故事相當誇張離奇，仍然會有很多人相信。我身邊就有一些這樣的人，往往喜好講鬼故事，並且聲稱自己見過鬼怪，每每描述起來繪聲繪影，連自己都相信。

八、操控

此類動機多見於謀取利益，最常見的便是各類廣告宣傳。你甚至可以說所有的廣告都是謊言，利用暗示對大眾進行操控，並從而獲取利益。

以上這八種謊言動機比較常見，在生活中，說謊的動機還有許多，需要我們留心觀察。很多時候，說謊者的動機都不是單一的某一種，很可能同時包含多種，我們需要針對具體事件進行觀察分析。

既然我們生活在隨時隨地會遭遇謊言的情境中，我們自然就會對如何識別他人的謊言感興趣。

辨識謊言信號

關於測謊，我們必須要保持一個觀察者的態度，冷靜客觀地在一個更加廣闊的範圍內觀察人的態度與行為。不要過多在意他人口中說的話，要將更多的注意力放到「言外之意」上，多留意觀察對方的非語言資訊。

當我們了解了以上有關謊言的基礎知識之後，接著來看看有哪些技巧可以真正有效地在生活中識別謊言，降低受謊言侵害的風險。識別謊言主要有以下三種方法：

1.觀察人的無聲語言（也稱身體語言）。

2.觀察有聲語言中存在的部分潛意識資訊。

3.觀察說謊者說謊時的血壓、心跳、呼吸以及有沒有掌心出汗、強迫性吞咽等微妙的生理變化。

其中第三種方法中的血壓、心跳等反應一般由專業的多道生理記錄儀來執行，而非人的肉眼可直接觀察。很多人會誤以為多道生理記錄儀就是測謊儀，但其實它並不能精確測謊，它的作用僅僅是記錄一些生理反應的變化。當被測試者出於心理壓力或是沮喪、憤怒等情緒時，也會產生與說謊時一模一樣的生理反應。因此如果想要使用多道生理記錄儀進行測謊，那我們就必須盡可能多地結合其他技術與方法，才可能得出更為精確的答案。

除了多道生理記錄儀之外，我們還有另外兩種測謊方法：一個是無聲語言，一個是有聲語言中的部分潛意識資訊。

從這兩種方法出發，你必須清楚一件事。人們在說謊時，一定會經歷三個過程，而這三個過程將幫助你更加有效地發現那些謊言信號：

一、情緒過程

指的就是人們在說謊時可能產生的情緒反應，最經常出現的有負罪感、恐懼以及興奮，這種興奮感也被稱為「行騙的快感」。

二、內容複雜化過程

簡單點來說，比如如果別人對你的某句謊言產生了質疑，就會針對這句謊言提出很多問題，而你為了圓謊就必然會製造出更多的謊言。別人問得越多，你圓謊的難度就越大，而當我們被他人突然襲擊時，往往就很難說謊。因此在說謊時，你就必須展現得比以往任何時候都要反應敏捷，而這種敏捷往往就會讓你表現出更多與有聲語言不一致的身體語言。

圖為《看人的本事：說話前先讀懂對方想聽什麼，建立好關係》書封。如何出版社提供

三、控制過程

我們在說謊時，往往會竭盡全力使自己表現得正常一些，這時候就會產生很多在他人看來矯揉造作的過度補償行為。

以上三個過程就是所有人在說謊時必定會經歷的三個過程，而當我們聚焦這三個過程時，不難發現，這三個過程其實都集中表現了人們在說謊時的「反常」行為。

（本文出自《看人的本事：說話前先讀懂對方想聽什麼，建立好關係》，如何出版，未經同意禁止轉載。）