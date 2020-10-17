無法掌控一切會怪罪自己？內疚感該好好清理了

當你放棄某些期望，除了痛苦的感覺，你也可能會感到鬆一口氣。悲傷會帶出對其他人的關懷，而當你不再感到悲傷時，你就準備好要往新的可能邁進了。如果你能深入探索自己悲傷的感覺，內疚感就會逐漸消退，而且往往會消失殆盡。

例如：當我開始領悟到，姊姊和我再也不會像小時候那樣親密的時候，我被悲傷的感覺打敗了。姊姊一直都像我的母親一樣，她是我心中的磐石，和她在一起的時候，我感覺可以百分之百做我自己。我實在無法忍受她的丈夫和小孩占據了她大半的生活。我試過各種方法讓姊姊覺得開心，希望能再讓她覺得我很重要—但因為一再失敗，使得我總是對自己感到生氣。

現在，大多時候我明白，我必須面對自己的失落。但當我感到太悲傷時，我會把它放到一邊，幻想我可以做些什麼，好讓我們再變得親密。另一方面，我感覺我給自己太多壓力，到最後我只覺得良心不安。當我再度放棄希望，告訴自己：「親愛的艾達，妳想要的情景已經不可能發生了，但這並不是妳的錯。」悲傷就會以復仇的方式回到我身上。但接著我就感覺放鬆多了，對自己的觀感也變得更好了。—艾達，32歲

有些人會掙扎非常久，就像心理治療師班特．佛克說的：「堅強的人受的苦最多。這些人花了太久的時間，就是無法認輸。」堅強的人會堅持長時間奮戰，耗盡他們的能量和精力。

艾達是位意志堅強的女性，不會輕易放棄。她遭受許多打擊、經歷一次又一次的失落，到最後甚至開始怪罪自己。儘管如此，她還是繼續奮戰了好幾年，直到她到達臨界點，終於能承認自己的失敗。

我們都知道拒絕放棄奮戰是什麼感覺，即便那會讓我們極度消耗，即便我們深知一切的努力註定會失敗。我們往往需要放棄掌控一切的幻想。

責任和掌控 承擔的責任或內疚愈多，相信自己擁有的影響力就愈多。而其中，可能會有某種形式的安全感。如果和伴侶的關係變差是你的錯，你同時也會是那個可以讓它變得更好的人；如果那不是你的錯，你就沒必要去拯救它了。對於它會往什麼方面發展，你其實沒有影響力。

孩童會迅速承擔比他們真正需要的更多的責任。他們常會高估自己的影響力，心理學領域稱之為「全能感」（omnipotence）。

有些人需要很長的時間，才能隨著年齡增長而改變全能的思維，包括我們的重要性、掌控和影響力。我們會承擔責任，針對超出掌控範圍的部分怪罪自己。

例如：我的約會對象讓我墜入了愛河。她擁有我夢寐以求的一切條件：漂亮、充滿魅力、腦袋好，而且幽默風趣。我們很快就變得親密，簡直是美夢成真。直到三星期後，她突然不再接我電話。

我的心都碎了，我在自己的公寓裡來回踱步，無法平靜下來。當我回想我最後曾對她說過的每一句話，我總是忍不住啜泣，對一切感到無比後悔—這句話聽起來蠢斃了，那句話聽起來真是太自私了。我把每句話都放在顯微鏡下檢視，把自己批評得體無完膚。我也和自己達成協議，或許最糟糕的是我追求她的步調太快了。所以我決定要給她一些空間，之後再聯絡她。

一年後，我才想通，她從來就沒想過要和我發展深入的關係，我們之間只不過是一時的激情罷了。—拉爾斯，38歲

拉爾斯立刻就為約會對象的離開負起全部責任。當我們發現自己面臨的狀況出現了意料之外、令人不快的反轉時，這其實是很典型的反應。只要我們承擔全部的責任，就可以繼續相信我們有辦法改變這個狀況。

拉爾斯花了好幾個月的時間才不再自責，並且領悟到他其實什麼也不能做，因為她就是不想再見到他了。

接下來，是我自己的親身經歷。

正如我在前面章節提過，多年來我因為和母親的關係感到內疚，並為此深受折磨。我的內疚感肇因於自己想掌控一切的幻想。我覺得如果我把每件事都做對，就可以讓母親變成一個情緒健康且溫暖的人。幾十年來，我一直怪罪自己，直到有一天，我終於想辦法放下了我的期望和掌控一切的幻想，並反過來感受自己的悲傷和無力感。直到那時候，內疚感才放過了我。

高估自己克服人生挑戰的能力，可能會很痛苦。

圖為《內疚清理練習：寫給經常苛責自己的你》書封。究竟出版社提供 現在我才明白自己有多可笑，竟然承擔了這麼多遠超過我能掌控的責任。我實在太高估自己了！就像是小臘腸狗跑去攻擊德國牧羊犬，毫無意外地被打趴，因為牠根本沒有意識到，自己咬下的分量根本超過嚼得動的範圍。

我花了多年時間，才終於能對我覺得自己可以達到的成果一笑置之。當我意識到自己能掌控的範圍根本不是我認為的那樣，我就能感受到大量的情緒，而這些情緒中，幾乎一點焦慮的成分都沒有。處理這些情緒的方法，是向某人訴說，那會比你獨自面對還來得有效率。

當我們敢於面對自己的無能，接納其中包含的不安與悲傷，就會有豐厚的獎賞等著我們：我們將不會再一心想著內疚，並用良心不安折磨自己。

（本文出自《內疚清理練習：寫給經常苛責自己的你》，究竟出版，未經同意禁止轉載。）