劉軒：放假，反而是訓練自律的大好時機

面對連假，很多人可能有了許多自由支配的時間，會認為：「太棒了，終於可以好好放鬆了！我什麼事都不要做，每天要睡到自然醒！」但根據我個人經驗和團隊夥伴的反饋，基本上人在假期前兩、三天幸福感很高。但到假期到中間，如果沒有特別安排事情，就會開始感到無聊。甚至有些人每天會抱著電腦、滑手機，打發時間度日，最後在收假前感受到很深的空虛感。

休假就該好好放鬆、甚至盡情放空自己啊！為什麼明明沒特別安排什麼事，還是沒有獲得想像中那種「假期感」？這很可能正因為你的「沒規劃」，當我們沒有主動做好假期規劃，就會只是讓假期被動地「過去」了。無論工作或生活，其實都需要規劃和安排，才能讓人有掌控感。這並不是要你變成計畫狂或控制狂，規劃是為了盡可能讓你想要的事情發生。所以，從另一個角度來說，一個美好的假期不一定是自然而然地發生，有時，是需要我們「刻意」安排好的。

首先，假期最重要的目的當然是「休息」，但這並不代表我們需要一路睡到中午。在我眼中，一段假期正好適合拿來調整自己的作息。假如你想改變自己熬夜、晚起的習慣，那在這段時間就可以跟自己約定，每天晚上幾點鐘一定洗漱睡覺，隔天定好鬧鐘就一定不賴床。在假期放鬆狀態下規律作息，一定會讓你明顯感受到精力恢復。以我自己為例，休假期間我每天都會特別早起，去河堤邊跑步、邊聽podcast學習。這段完全屬於自己的時間，真的能讓我感到身心的愉悅。尤其，在一天的在開始，就已經做了有益身心的事情，這種感覺會讓一整天都更有能量！

另一個讓你過上美好假期的建議是：「提前安排好隔天事項」。這並不是要你列出任務清單，而是要你概括地想想第二天會有哪些事要做？比如：早上有親戚拜訪、同學聚會、或者有場球賽要看？下午要幫父母準備晚餐？幾點要追劇？提前在腦內跑過一遍這些事項，隔天你對時間的掌控感會提高許多。甚至，你會有點概念知道自己沒安排事情時可以看哪部電影，或者有意識地留一段時間給自己放空。有人說：「快樂的時光總是過得特別快」，我覺得其實是「無意識地過日子才會過得特別快」。當我們閒在家裡，時常會發現光是在沙發上看劇、看電影，一天很快就過了，是吧？我自己就挺不喜歡因為無意識虛度，而讓假期晃過去，尤其當我發現自己原本想做的事，其實才做了一半。

另外，假如你時常在渡假前雄心壯志地設下許多學習充電的目標，那我會建議只帶一本書、或設定一個小的學習目標即可。不要要求太多，讓自己依然以享受假期為主，休息之餘再補充知識能量，如此一來，才能避免自己因為沒達成目標而感到有些懊惱，這樣反而就失去休假的真諦了！別忘了：「你的休息和努力，同樣重要」！

最後，假期也是我們最可能需要面對到美食誘惑的時候，但記得別太過頭，反而造成身體太多的負荷。這裡提供一個飲食小原則，讓我們能在假期結束不會因為飲食而覺得身體沈甸甸的：「盡可能避免攝取過多精緻澱粉、肉類、重鹹、加工食品⋯⋯等」，如此一來不只身體輕鬆，還不會影響睡眠品質和假期的整體幸福感。

以上給大家的幾點連假建議，也是我不時提醒自己的，期待自己：「放假雖然放鬆，但不要放縱」。畢竟，放假休息之餘，也是一個很棒的機會，讓我們重新調整自己的生活步調、訓練自己更自律的好時機。記得，人越自律，就越自由！

（本文出自軒言文創《放假，反而是訓練自律的大好時機》，未經同意禁止轉載，劉軒粉專

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