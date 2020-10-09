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我為什麼要當媽媽？3大問題讓「母親身份」出現困擾

愛心理 / 文．吳姵瑩Chloe Wu 諮商心理師
日本女星竹內結子疑似二寶生完後的產後憂鬱症，因為報導資訊有限，我先跟大家談談「產後憂鬱症」。心中有些感傷，因為她正是2004年出品的《現在，很想見你》的女主角。圖擷自哈日劇
日本女星竹內結子疑似二寶生完後的產後憂鬱症，因為報導資訊有限，我先跟大家談談「產後憂鬱症」。心中有些感傷，因為她正是2004年出品的《現在，很想見你》的女主角。圖擷自哈日劇

2020的難過事，真是接二連三。

新聞報導提到日本女星竹內結子疑似二寶生完後的產後憂鬱症，因為報導資訊有限，我先跟大家談談「產後憂鬱症」。心中有些感傷，因為她正是2004年出品的《現在，很想見你》的女主角。

在國民健康署的資料整理中，提到：

那些人容易發生產後憂鬱症？

ㄧ般認為造成產後憂鬱症的危險因子有下列幾項：

@ 過去曾是重度憂鬱症患者或為其他精神疾患，或前胎有產後憂鬱症，或平時有嚴重經前症候群或經前不悅症。

@ 懷孕過程中即有憂鬱或焦慮症狀者。

@ 生活中遭遇重大事件，如：失去親人、婚姻家庭問題、失業等。

@ 社會支持或資源不足者。

@ 懷孕或生產時出現併發症，如：妊娠高血壓、早產或生產併發症等。

而在我的實務經驗中，則看到以下幾個現象，也非常容易造成強烈的情緒困擾，需要加以重視：

1.母職創傷：我為什麼要當媽媽？

這一詞源自《後悔當媽媽》是以色列教授奧爾娜‧多娜絲依據自己2008到2103年的質性研究發展的書籍，在說得是許多女性後悔的是有了「母親」的身分，而不是希望「孩子消失」。

「母親」身份佔據掉女人大半的時間與精力，生活不再擁有掌握權時，對這個身份有後悔感，而不是對擁有孩子這件事後悔。的確，並非每個後悔的母親都能區分「成為母親」與「孩子消失」的感受差別，這也是後悔感容易帶來強烈的罪惡感，壓得一個女人在產後，身體、心理與生活層次上適應更為困難。

2.懷疑「母親」的角色：我真得可以當好媽媽？

不是每個人生來就具備強烈母性，即使擁有母性有著捍衛守護與照顧的本能，也不代表你總是能將孩子的各種需求照顧得無微不致，也不代表你的照顧方式在週遭人眼裡都是完美無瑕。

當一個女人已經傾全心在照顧寶寶，那份身心的勞累，以及一觸即發又瀕臨斷裂的理智線，那份挫敗與有時像是無止盡的照顧之路，很需要身旁的人給予支持與肯定。

若是一個女人辭去工作，只為專心照顧一個孩子，那份對原本成就的失落感，加上照顧孩子的挫折感，加成之下也能成為擊垮女人身心的利刃。

3.與寶寶的共生：我只剩下寶寶？ 還是我只需要寶寶？

有時候一個女人生下孩子後，在沒有覺察之下，容易帶著童年的傷口在照顧孩子上。例如一個在童年經驗裡感覺匱乏的女性，就會在孩子身上形成「強制性照顧」，與孩子之間形成共生且融合為一體的狀態，就容易形成一道神聖不可侵犯的牆，阻隔所有外界的人進入這圈關係中，包括丈夫。

許多生產完的女性當中一項痛苦，是缺席的丈夫，但究竟是丈夫對身為父親的角色無感？對照顧職責常做不好的挫折？還是被排除在外的孤單落寞？

孩子的來臨，對母親、對父親、對家庭都是一項人生新課題，也意味著人生新階段，每一個家庭成員都需要彼此的支持、理解與肯定，才能在挑戰中穩固與強化彼此的愛，而非消磨彼此的情感存款。

說到這裡，我不確定日本女星竹內結子是否真是產後憂鬱症，但你我都值得關注一個女性在生育孩子中，那難言的心路歷程。

（本文出自愛心理我為什麼要當媽媽？三大問題容易讓「母親身份」的你出現情緒困擾》，未經同意禁止轉載。）

竹內結子 母職 產後憂鬱

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