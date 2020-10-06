沒有合法身份的哀傷怎麼辦？在所愛的人離開之後

2020的演藝圈充滿了各種令人不開心的消息，彷彿我們時不時會聽到一些我們耳熟能詳的藝人，因著各種意外的發生而離開人世。

只是女友而已？

但是到底誰有「資格」討論或分享關離世者的故事呢？

又為何當小鬼的女友峮峮因為小鬼的驟逝，而將兩人關係公告於世的同時，卻有許多人批評峮峮「蹭熱度」、「炒作」等等，彷彿女友這個身份，不夠資格對小鬼進行哀悼或傷感？

告別式的位置...

參加過告別式的朋友都會知道，會場中弔唁者的位置、家屬的位置都有著許多的儀式與限制。但是「女朋友」這個身份，在告別式的現場就會顯得格外的尷尬，好像無論生前有多愛、關係有多親密，只要兩人沒踏入結婚禮堂，告別式上站的位置就成了最遙遠的距離。若是像藝人這樣需要保密的愛情更是如此，由於工作或其他因素的需要，愛的時候無法公開放閃，失落發生的時候又會陷入無法公開哀悼而令人不捨的情況。

為什麼不能懷念？

死亡一直都是大家為恐避之不及的議題，華人文化中的我們最常聽到的是「節哀順變」等等的字句。

面對親人的驟逝，我們透過表達悲傷、述說與離世者的情感連結與故事，作為緬懷或紀念對方的方式，同時也透過這類型的敘說，開啟我們對於重大失落的哀悼之路。但這一切都立基於「身份」，也就是華人文化中的相對位置。哀悼儀式上的每個細節都會因為身份角色的不同而有所不同，甚至是傳統文化中的「白髮人不可送黑髮人」也是如此。而小鬼女友也因為「女朋友」的身份，因此在相關哀悼儀式中只能站在家屬區以外的位置做憑弔。

沒有合法身份的哀傷

小鬼女友的身份，雖然能在小鬼離世後被大眾得知兩人的關係，但根據Doka (2002)的悲傷剝奪理論所提到的其中一種悲傷剝奪類型-關係不被認可（the relationship is not recognized）： 悲傷發生非主要親屬關係時，例如朋友、戀人、養父母、姻親、繼父母子女、同事、照顧者、室友、師生、前妻等，或是婚姻中的外遇或是同居伴侶的關係，以及同性戀的關係時，不被社會所認可時。悲傷的權利會因為身份而受到阻礙，或是不敢公開的表達悲傷。甚至會成為酸民拿來攻擊的藉口。

可以怎麼做？

發生「悲傷剝奪」時，最好的作法就是讓這樣的悲傷能被看見與聽見，例如其他藝人在IG、FB上公開述說與小鬼的珍貴記憶，或是展示各種曾經互動的照片，都能夠藉由這樣的方式，讓自己與身旁關心小鬼的粉絲，透過觀看與回憶，慢慢地完成失落哀悼的功課。

悲傷是正常的情緒

若久久走不出情緒，甚至開始影響到正常工作或生活，此時不妨讓專業的心理師介入，或是尋求一些相關的資訊、文章、課程或工具，讓這份悲傷能夠得到釋懷，將所愛的人放在記憶中重要的位置，繼續走完剩下的人生旅程。

（本文出自看見心理為何不能懷念？在所愛的人離開之後，未經同意禁止轉載。）