快訊

爆老董隔離外出吹哨者疑遭炒 康軒公關：涉外洩高度機密

小鬼追思音樂會民眾「解壓縮」排隊 粉絲暴衝引爭執

聽新聞
test
0:00 / 0:00

沒有合法身份的哀傷怎麼辦？在所愛的人離開之後

看見心理 / 文．詹宗儀 Jan Chan諮商心理師
為何當小鬼的女友峮峮因為小鬼驟逝，將兩人關係公告於世同時，有許多人批評峮峮「蹭熱度」、「炒作」等，彷彿女友這身份，不夠資格對小鬼進行哀悼或傷感？圖為女友峮峮送小鬼最後一程情景。聯合報資料照/記者杜建重攝影
為何當小鬼的女友峮峮因為小鬼驟逝，將兩人關係公告於世同時，有許多人批評峮峮「蹭熱度」、「炒作」等，彷彿女友這身份，不夠資格對小鬼進行哀悼或傷感？圖為女友峮峮送小鬼最後一程情景。聯合報資料照/記者杜建重攝影

2020的演藝圈充滿了各種令人不開心的消息，彷彿我們時不時會聽到一些我們耳熟能詳的藝人，因著各種意外的發生而離開人世。

只是女友而已？

但是到底誰有「資格」討論或分享關離世者的故事呢？

又為何當小鬼的女友峮峮因為小鬼的驟逝，而將兩人關係公告於世的同時，卻有許多人批評峮峮「蹭熱度」、「炒作」等等，彷彿女友這個身份，不夠資格對小鬼進行哀悼或傷感？

告別式的位置...

參加過告別式的朋友都會知道，會場中弔唁者的位置、家屬的位置都有著許多的儀式與限制。但是「女朋友」這個身份，在告別式的現場就會顯得格外的尷尬，好像無論生前有多愛、關係有多親密，只要兩人沒踏入結婚禮堂，告別式上站的位置就成了最遙遠的距離。若是像藝人這樣需要保密的愛情更是如此，由於工作或其他因素的需要，愛的時候無法公開放閃，失落發生的時候又會陷入無法公開哀悼而令人不捨的情況。

為什麼不能懷念？

死亡一直都是大家為恐避之不及的議題，華人文化中的我們最常聽到的是「節哀順變」等等的字句。

面對親人的驟逝，我們透過表達悲傷、述說與離世者的情感連結與故事，作為緬懷或紀念對方的方式，同時也透過這類型的敘說，開啟我們對於重大失落的哀悼之路。但這一切都立基於「身份」，也就是華人文化中的相對位置。哀悼儀式上的每個細節都會因為身份角色的不同而有所不同，甚至是傳統文化中的「白髮人不可送黑髮人」也是如此。而小鬼女友也因為「女朋友」的身份，因此在相關哀悼儀式中只能站在家屬區以外的位置做憑弔。

沒有合法身份的哀傷

小鬼女友的身份，雖然能在小鬼離世後被大眾得知兩人的關係，但根據Doka (2002)的悲傷剝奪理論所提到的其中一種悲傷剝奪類型-關係不被認可（the relationship is not recognized）： 悲傷發生非主要親屬關係時，例如朋友、戀人、養父母、姻親、繼父母子女、同事、照顧者、室友、師生、前妻等，或是婚姻中的外遇或是同居伴侶的關係，以及同性戀的關係時，不被社會所認可時。悲傷的權利會因為身份而受到阻礙，或是不敢公開的表達悲傷。甚至會成為酸民拿來攻擊的藉口。

可以怎麼做？

發生「悲傷剝奪」時，最好的作法就是讓這樣的悲傷能被看見與聽見，例如其他藝人在IG、FB上公開述說與小鬼的珍貴記憶，或是展示各種曾經互動的照片，都能夠藉由這樣的方式，讓自己與身旁關心小鬼的粉絲，透過觀看與回憶，慢慢地完成失落哀悼的功課。

悲傷是正常的情緒

若久久走不出情緒，甚至開始影響到正常工作或生活，此時不妨讓專業的心理師介入，或是尋求一些相關的資訊、文章、課程或工具，讓這份悲傷能夠得到釋懷，將所愛的人放在記憶中重要的位置，繼續走完剩下的人生旅程。

（本文出自看見心理為何不能懷念？在所愛的人離開之後，未經同意禁止轉載。）

小鬼

相關新聞

沒有合法身份的哀傷怎麼辦？在所愛的人離開之後

小鬼女友的身份，雖然能在小鬼離世後被大眾得知兩人的關係，但根據Doka (2002)的悲傷剝奪理論所提到的其中一種悲傷剝奪類型-關係不被認可

無法拒絕別人？其實你是害怕面對別人對你的失望

只是，你得要接受孩子失望的情緒、多花一些時間與孩子周旋，以及，面對自己是一個無法全然滿足孩子的父母。

禁談戀愛是在保護青少年？家長不妨當個戀愛教練

戀愛已經成為青少年的日常。這句話的意思是，正在談戀愛的青少年非常多，走在路上不經意就會看到穿著校服手牽手的年輕情侶，我們的孩子可能是當中之一。

靠3謎團戳破性為何像無頭蒼蠅 3度出軌夫涙如雨下

「我感受到你對太太的想念。」時空凝結，感覺像一世紀的幾秒，我差點伸手去接幾乎從他手中掉落的壺。但，我沒有。壺，也沒掉落。突然間，我很想哭。

4種性伴侶大解析！年過半百老先生的性告白

隨機認識、直播、固定按摩店小姐、喪偶獨居的女士...從頭到腳品味十足的老先生娓娓道來他失去妻子後的性冒險。

連偷吃3次都被抓包 元配用這招讓出軌夫學乖

「外遇嗎？」老先生決定說了，「三次，老師沒想到我年輕就是豬哥一名吧！」話說出口，反而有種釋放的輕鬆感，老先生往椅背一靠，直視著我

人幾歲應該沒性慾？心理師一席話讓他秒懂

心理師，救救我的色鬼老爸...老先生與我互動的方式，充分顯現出他與人連結的能力，無論是同理、解讀訊息、清楚表達自己、回應情緒的方式及邏輯掌握，都恰到好處。他的自如跟陳小姐的焦慮，實在是兩極的對比，引發我十足的好奇。

當孩子跟交往的人發生親密行為時 該怎麼做？

有女兒的家長對孩子跟異性發生親密行為普遍來說都是趨向保守的。即使不會要求女兒在婚前不能有性行為，至少還是希望在成人之前盡可能控制住親密行為的尺度。

「從心碎開始」趨樂避苦 反倒苦上加苦

喚起菩提心的方法就是「從心碎開始」。我們想保護自己和他人免遭痛苦，卻從來沒有成功過。每個人都不希望受苦，但我們大部分人的處理方式只會苦上加苦。

你的高風險圈也許是他的學習圈 越踏出舒適圈就越自在

有趣的是，你越願意踏出舒適圈，生命就越自在。過去會引起恐懼和憎惡的情況，現在鬆動了；反過來說，如果你一直待在舒適圈，圈子又會縮小。

「退休後住在鄉下」5年內別賣房？過來人吐衝動後悔經驗

這位男士嚴正地警告大家：「因此我奉勸晚輩：『假如你一心想過田園生活，至少頭五年別把都市的房子賣掉。』因為出乎意料地，有很多人『又想搬回都市，可惜房子已經賣掉，所以無房可歸』。」

長輩老愛干涉孩子的教養問題好困擾？掌握這6大關鍵

為什麼我們難以抵擋長輩的干涉呢？有很多時候，長輩的介入正反應出，伴侶之間的相處品質本身可能正亮起了紅燈，也許是無法互相信任、難以互相支持、缺乏適切溝通，或者，逃避真正的問題。

熱門新聞

7-8月發票中獎清冊看這裡！花35元買麵包就中1000萬

他問蝦腳上「橘色顆粒」是什麼？ 網友呼籲勿吃：吃完送醫院

火星今晚最接近地球！整夜掛星空 不用到山上就能觀星

北台一周偏涼 吳德榮：輕颱「昌鴻」迴轉機率高

LINE瘋傳「肯德基送零食桶」連結！官方急澄清：勿點！

第三代銀色史努比腕表終登場！OMEGA紀念款人人有得買

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。