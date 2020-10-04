禁談戀愛是在保護青少年？家長不妨當個戀愛教練

孩子在青春期之前當然也有可能會談戀愛，但是在進入青春期之後，真正的戀愛才剛開始，感情會比之前深刻，甚至有可能發生親密行為。關於青春期戀愛的親密關係會在下一篇討論，這篇我們先來聊「談戀愛」這件事。

家長們大多希望孩子在成人之前都不要談戀愛。特別是有女兒的家長，對於孩子的戀愛更為保守，會擔心孩子因為戀愛而沒有好好學習。

但是，事實上，戀愛已經成為青少年的日常。這句話的意思是，正在談戀愛的青少年非常多，走在路上不經意就會看到穿著校服手牽手的年輕情侶，我們的孩子可能是當中之一。

我不是學習專家，所以無法說戀愛和成績之間有什麼關聯。但是有一點，我可以很明確的說，比起成績下降，更糟糕的是孩子瞞著家長談戀愛。家長以讀書為由勸告孩子不要談戀愛的話，孩子非旦不會放棄戀愛，反而會想盡辦法不讓爸媽發現。孩子一定下定決心，無論如何都會那樣做，可是越是躲躲躲藏藏的戀愛，越有可能遇到問題。

如果家長真的很擔心孩子的成績，那比起禁止談戀愛，還不如跟孩子好好談一談。當家長如實說出自己的擔心，孩子也會提出「電話不講那樣久」，或是「會一起去圖書館讀書」等方法。

我認為談戀愛是一種優勢，並不是單純因為「談戀愛很幸福」，而是因為戀愛也是一種人際關係，說不定可以成為檢討自己性別敏感度的契機。跟男朋友討論性別意識，自己也能夠成長，甚至發覺彼此意識中的偏見。

不過，在談戀愛過程中一不小心可能會走錯方向，朝向「我要更女性化，男生才會喜歡」的傳統性別意識。為了不讓孩子被影響，平時就需要訓練孩子的主體性。

圖為《這世界很亂，你得和女兒談談性：不尷尬、不怕問，性教育專家改變女兒人生的50個對話》書封。采實出版社提供 另外，家長一定要注意的是約會暴力。有許多女性在戀愛中遭受各種約會暴力，就連青春期少女也不例外。威脅、恐嚇、性騷擾、跟蹤、非法攝影、數位犯罪、綁架、囚禁等都是約會暴力。嚴重的話，還會發展成性暴力，當然最惡劣是殺人。家長一定要如實地跟孩子講述這些，當然不是為了嚇孩子，而是跟孩子一起思考這些事情。

不管是哪種形式的戀愛，當孩子對初戀產生負面想法的時候，家長要協助孩子敞開心扉，把問題或困難說出來，為了打造這種環境，家長要成為孩子最值得信賴的戀愛教練。

（本文出自《這世界很亂，你得和女兒談談性：不尷尬、不怕問，性教育專家改變女兒人生的50個對話

》，采實出版，未經同意禁止轉載。）