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當孩子跟交往的人發生親密行為時 該怎麼做？

采實文化 / 文．孫京伊
家長只要告訴孩子原則就可以了。親密關係的原則是，兩個人是在雙方協商後，彼此同意且對對方負責的前提下才能發生。圖片來源：ingimage
家長只要告訴孩子原則就可以了。親密關係的原則是，兩個人是在雙方協商後，彼此同意且對對方負責的前提下才能發生。圖片來源：ingimage

有女兒的家長對孩子跟異性發生親密行為普遍來說都是趨向保守的。即使不會要求女兒在婚前不能有性行為，至少還是希望在成人之前盡可能控制住親密行為的尺度。

但是無條件地阻礙孩子發生親密行為並不是好方法，家長告訴孩子親密行為可以發展到哪個程度也一樣。因為即使家長阻止，或是規定界線了，孩子們就真的能乖乖聽爸媽的話嗎？

家長只要告訴孩子原則就可以了。親密關係的原則是，兩個人是在雙方協商後，彼此同意且對對方負責的前提下才能發生。

問題在於，有許多孩子是因為擔心對方會分手，而勉強同意發生親密行為，或是為了跟對方更親近而刻意這麼做。家長要幫忙孩子檢視，當自己不想讓對方碰觸身體時，可以清楚地說「不」嗎？當對方說「不」時，自己也會尊重對方的意願嗎？

我們也要幫孩子檢視，孩子的戀愛對象是用怎樣的態度來面對親密行為。這件事只要通過跟孩子對話就可以了解。我在這裡要強調，若家長通過對話跟孩子溝通，孩子也會通過溝通跟戀愛的對象分享關於親密行為的看法。如果孩子發出求救，或是覺得對方對於親密行為有暴力態度的話，家長一定要多加注意。約會暴力發生的可能性是極高的。

即使是充分受過主體性訓練的孩子，在進入戀愛關係後，也可能因為慌亂焦急而做出錯誤判斷。家長要觀察孩子是否有出現違背原則的行為，當然也要注意孩子是不是也要對方那樣做。

當然最好的方法是孩子自己主動跟爸媽說出一切。如果家長對孩子談戀愛沒有偏見，那麼孩子就比較容易主動跟父母談關於戀愛的事。這時候家長可以問孩子：「妳跟那個朋友發生身體接觸時，有感到不舒服嗎？」或「妳要接近他的時候，他有說過『不』嗎？聽到這句話時，妳怎麼做？」通過這樣的對話跟孩子一起調整戀愛方向。

圖為《這世界很亂，你得和女兒談談性：不尷尬、不怕問，性教育專家改變女兒人生的50個對話》書封。采實出版社提供
圖為《這世界很亂，你得和女兒談談性：不尷尬、不怕問，性教育專家改變女兒人生的50個對話》書封。采實出版社提供
我常常跟孩子強調，心比任何東西都重要。不論是女生還是男生，親密行為是表達心意的一種方式，因此一定要發自內心才行。要好好觀察自己的想法，是真心喜歡對方才想要發生親密行為嗎？還是單純因為好奇心？我還會跟孩子強調，千萬不要因為害怕對方討厭自己而勉強發生。

如果只是好奇心的話，可能會在不知不覺中受到對方影響。但是如果真正喜歡對方，就要尊重彼此的心。

（本文出自《這世界很亂，你得和女兒談談性：不尷尬、不怕問，性教育專家改變女兒人生的50個對話》，采實出版，未經同意禁止轉載。）

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