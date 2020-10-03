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「退休後住在鄉下」5年內別賣房？過來人吐衝動後悔經驗

聯合新聞網 / 綜合報導
男士警告大家：「奉勸晚輩：『假如你一心想過田園生活，至少頭五年別把都市的房子賣掉。』因為出乎意料地，有很多人『又想搬回都市，可惜房子已經賣掉，所以無房可歸』。」圖片來源：ingimage
男士警告大家：「奉勸晚輩：『假如你一心想過田園生活，至少頭五年別把都市的房子賣掉。』因為出乎意料地，有很多人『又想搬回都市，可惜房子已經賣掉，所以無房可歸』。」圖片來源：ingimage

提到「退休後的夢想」，有人想「老了以後住在鄉下」。根據內閣府的調查，住在都市的人，三成以上有這個願望，可以說相當多。的確，在大自然裡過著悠閒的生活，好像可以長命百歲。在鄉下栽種無農藥的米、蔬菜，也可獲取相當不錯的收入。

有人在退休後真的實踐了。某位在飲料工廠上班的男士，退休後從東京搬到長野的高原，租地種植萵苣、大黃瓜、花椰菜等高原蔬菜。

「晚輩來訪，常有人說『真羨慕』，也有人說『看到你，讓我也想退休後搬到鄉下』，但我並未積極鼓勵他們這麼做。為什麼？因為他們只看到田園生活美好的一面。」其實他在下定決心搬到長野之前，花了三年的時間，每週末都通勤來熟悉環境。

「就算如此，偶爾還是會冒出『不應該這樣啊』、『說真話，鄉下居不易』等念頭。因此只住兩天就有『好棒啊！好想搬來住！』的衝動，是很危險的。」

住在鄉下有好有壞。例如你認識幾位跟你同社區或同大樓的人呢？

住在都市，大家互不相干，你大概會回答「不認識，也不想知道」吧。但是住鄉下可不能這樣喔。即使你住在別墅區，還是有些人站在關心的立場，大老遠跑來拜訪，他們追根究柢地提出「你在做什麼呢？」、「從哪裡搬來的？」之類問題，這種情況是非常普遍的。

由於鄉下比都市更加高齡化，很多地方，六十出頭仍算是年輕小夥子了。所以他們會邀請你加入消防團，還會強迫你在夏天協助祭典、冬天為住家附近剷雪。

這些都不誇張。日本長野縣安曇野市製作的廣告「住在信州安曇野的建議」，針對新搬入者寫著「從跟當地人交誼，知曉當地要遵守的生活規則」、「漸漸參加自己鄉鎮（社區）的活動，與居住在同一鄉鎮的人構築良好關係，是你定居於此的第一步」等建議。

經過長時間考慮後，決定搬到鄉下居住的男士這麼說：

「最驚人的是，我把洗好的衣服晾起來，外出買東西，半路下起大雨。我急急忙忙趕回家，卻發現晾的衣物不見了。我還以為是被狐狸把衣服給偷走了，後來，鄰居把疊好的衣服拿過來給我。我當然很感激，可是也感到十分困擾。」

圖為《幸福優雅的老後》書封。遠流出版社提供
圖為《幸福優雅的老後》書封。遠流出版社提供
很多想住鄉下的人，一心想拋開職場時期複雜的人際關係，在沒有任何人知道的地方隱居。然而，住在鄉下，若不跟人們建立比職場時代還要親密的關係，你將無法度過憧憬的田園生活。

所以這位男士嚴正地警告大家：

「因此我奉勸晚輩：『假如你一心想過田園生活，至少頭五年別把都市的房子賣掉。』因為出乎意料地，有很多人『又想搬回都市，可惜房子已經賣掉，所以無房可歸』。」

（本文出自《幸福優雅的老後》。遠流出版社提供，未經同意禁止轉載。）

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這位男士嚴正地警告大家：「因此我奉勸晚輩：『假如你一心想過田園生活，至少頭五年別把都市的房子賣掉。』因為出乎意料地，有很多人『又想搬回都市，可惜房子已經賣掉，所以無房可歸』。」

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