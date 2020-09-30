快訊

不斷更新／中秋連假明天登場 國道南下路段已湧現車流

聽新聞
test
0:00 / 0:00

熟年離婚太可惜 離婚婦女有四成「後悔」

遠流出版社 / 文．保坂隆
老夫老妻應該有一起旅行，欣賞漂亮風景的經驗；也曾一起分享孩子入學、畢業的喜悅。只有伴侶才能擁有這樣共同的體驗，切斷這樣獨一無二的存在關係，不覺得可惜嗎？圖片來源：ingimage
老夫老妻應該有一起旅行，欣賞漂亮風景的經驗；也曾一起分享孩子入學、畢業的喜悅。只有伴侶才能擁有這樣共同的體驗，切斷這樣獨一無二的存在關係，不覺得可惜嗎？圖片來源：ingimage

剛才略微提到熟年離婚，不過我反對熟年離婚，理由是「太可惜」。

《離婚學校》等書的作者，也是夫妻、家庭問題評論家池內廣美女士，曾經提出「熟年離婚只是共享貧困而已」這樣辛辣的言論。特別是長年擔任專業家庭主婦的女性，離婚後你的老年似乎將面臨無法想像的辛苦。

或許有些女士認為「離婚後，有夫妻均分退休金的制度，應該不要緊」，的確因為有這條法規，離婚後妻子可以共享丈夫的退休金。

但是各位可能不曉得，被分配的並非全部退休金，而是扣掉基礎年金後，厚生年金的報酬比例中，看結婚幾年，以對價金額的二分之一為上限。簡單來說，就是你「拿不到以為的那麼多」。

而且離婚後，生活費也不是現在的二分之一。一個人住，水電瓦斯、飲食費可能會少一點，但是若仍有房租或房屋貸款要付的話，一個人的生活費跟兩個人住時幾乎沒什麼不同。再加上少少的退休金還要分一半，怎麼夠支付生活費呢？

你認為「有小孩照顧，所以沒關係」嗎？恐怕是想得太美。等你退休，兒子或女兒恐怕已經三、四十歲了吧。依據總務省的「家計調查」，這個年紀的居住費用和教育相關支出最多，可見連他們自己的財務都捉襟見肘了。

相對地，參加像健身房之類運動設施，支付會費者以六十多歲這個年齡層最多，由此可知很多長者在生活上是有餘裕的。

捨棄有餘裕的生活，搬去為房貸和教育費汲汲營營的兒女家，怎麼想都不是個良策。

然而讓我覺得相當「可惜」的原因，不光是經濟方面的問題，而是指長年一起生活的歲月都將化為烏有。

我當然明白太太看著退休後的丈夫，整天待在家裡無所事事，不免感到煩躁；對於丈夫的「飯還沒好嗎？」、「我要洗澡」、「幫我洗衣服」等命令，更是火大。

不過，你們應該有一起旅行，欣賞漂亮風景的經驗；也曾一起分享孩子入學、畢業的喜悅。

只有伴侶才能擁有這樣共同的體驗，切斷這樣獨一無二的存在關係，不覺得可惜嗎？

依據婚姻顧問公司樂天O-NET調查，聽說離婚婦女有四成「後悔」。這雖然是全年齡的調查，並非熟年離婚的數據，不過老年之後離婚，確實背負著比年輕時離婚，更多金錢、年老孤寂感、親子關係等問題，所以我想，老年離婚女性的後悔比例，應該比四成高。

我周圍離婚的人大多異口同聲地說：「沒辦法，我需要能量。」但用這個能量去修復關係，肯定能夠度過離婚危機，讓彼此不致淪為退休難民，不是嗎？

特別是年長男性，為了好好度過晚年，最重要的事就是避免熟年離婚。許多人以為「我才不會碰到熟年離婚呢」，這麼堅信的人其實很危險。

我們來看看什麼情況，有熟年離婚的風險呢？

請在底下符合的項目打勾。

圖為《幸福優雅的老後》書封。遠流出版社提供
圖為《幸福優雅的老後》書封。遠流出版社提供
□ 認為男主外女主內是天經地義的事。

□ 假如有一天自己臥床，一定要太太照顧才安心。

□ 退休後也不打算做家事。

□ 基本上，認為退休金是自己的。

□ 不記得妻子生日。

□ 很少跟妻子聊天。

□ 之前工作很辛苦，退休後打算為所欲為。

好，你打了幾個勾呢？

假如你認為「只打一個勾，應該沒問題」的話，就大錯特錯囉。哪怕只有一個項目符合，說不定也在尊夫人心中累積了相當的不滿，讓她在你退休的同時，說出「我想要離婚」的話。

為什麼你會在不知不覺間，被逼到熟年離婚的懸崖邊？原因是你一直忙於工作，把家庭和孩子都交給太太的緣故。就算太太找你商量，你也以「我工作很忙，家裡和小孩的事都是你的工作啊」為由，拒絕協助。

這種情形日積月累，你便被貼上「講了也沒用」的標籤。於是彼此的話題變少，兩人之間逐漸出現鴻溝。

可是男性似乎在解讀對方心意，也就是「符合解讀能力」上很差，一味認定「她什麼都沒說，就表示同意我的主張」，完全沒留意對方非常不滿的情緒。這便是尊夫人難耐這樣的生活方式、在你退休的同時提出離婚的原因啦。

假如希望在退休之後，能夠夫妻和諧相處，請男性讀者努力在退休前，把測驗的項目一一消除吧。

（本文出自《幸福優雅的老後》。遠流出版社提供，未經同意禁止轉載。）

離婚 退休

相關新聞

熟年離婚太可惜 離婚婦女有四成「後悔」

特別是長年擔任專業家庭主婦的女性，離婚後你的老年似乎將面臨無法想像的辛苦。離婚後妻子可被分配的並非全部退休金，而是扣掉基礎年金後，看結婚幾年，以對價金額的二分之一為上限。簡單來說，就是你「拿不到以為的那麼多」。

退休後的你 能捨棄工作時的頭銜嗎？

退休以後，頭銜就好像「夏爐冬扇」，不但不需要，還很累贅。可能有人會生氣地想：「這麼說太過分了吧。」其實，我有這樣的想法，來自一位擔任地方自治會長的朋友，他分享了自己的煩惱。

原來，我們離無常這麼近！當失落來臨時…

時序已悄然入秋，2020年行走至今，依然不平靜，從新冠肺炎疫情的爆發，至數個名人接二連三的突然殞落，震驚、悲傷、焦慮、恐懼、感嘆…種種層層疊疊的情緒，瀰漫於社會，擴散在無常的虛空中。這無常的重量，可以重到讓人承接不住而不斷的否認，也可以輕到讓人魂魄飄到無邊無際而呆滯於日常起居中…

台灣女博士在巴黎教書 納悶：學生為什麼抓不到重點？

發作業的時候，成績都十分慘淡，我也直接跟他們說大家沒有抓到重點，一篇上課都已經解釋過的文章，問大家懂不懂也沒提出什麼問題，怎麼一出作業寫得七零八落，不過把文章換句話說就想交差了事。

柚子甜談愛情：你還背著過去的傷 談現在的戀愛？

曉芯當然無法接受這個答案，她發狂地去問所有認識男友的人，最後問到男友大學的死黨，對方看曉芯哭哭啼啼，終於不忍心跟她說了真相：她男友在外面劈腿，本來只是玩玩而已，但小三上個月懷孕了，他為了負責，不得不分手，和小三偷偷去登記。

竹內結子疑產後憂鬱 猶如真實世界的「82年生的金智英」

最害怕就是看到小說寫的故事，變成真實的。看到太太和我最喜歡的日本女星過世的消息，真的很令人難過。也覺得精神健康的重要，讓尋求幫忙的人不會覺得不好意思。大家可以伸出援手，大家拉一把。

竹內結子傳憾事…如何不被壓力打敗 專家：問自己兩個問題

日本女星竹內結子因精神困擾，9/27被發現走上絕路。演藝圈憾事頻傳，憂鬱輕生事件層出不窮，大眾難免受到影響。因此有精神醫師便出面呼籲，如何在同儕壓力下，保持健康的身心狀態。

劉軒：與叛逆期的孩子交流 先把他當成「獨立」的人

「為什麼要聽你的？！」這句話聽起來是很叛逆，也確實讓人惱火，但仔細想想，問題也就出在「為什麼要聽你的」？

筋肉媽媽：我的身體孕育生命的同時，也流失了自己

我懷孕了，同時心靈逐漸分裂成兩塊。一部分初嘗為人母的喜悅與期待，欣賞著肚子漸漸隆起的樣貌，感受著兒子在我體內呼吸、踢手踢腳的反應，想像著新生兒加入小家庭後的畫面，但有另一部分，卻開啟了我少女時期慢慢累積的憂鬱與灰暗。

金鐘獎／路邊看直播前老闆沒得獎 如何「安慰人不白爛」

雨夜，第55屆金鐘獎正在頒獎。朋友剛收工下班，來不及衝回家收看，乾脆站在路邊拿出手機看直播，站著累了，就蹲在地上，繼續看。

「我快要撐不住了」焦慮年代的急救包！給身陷地獄的你

不知道是秋天快要到了？還是新的學期剛開始？最近來求診的人很多都是焦慮的問題。 來的人，不約而同地，都會說：「我覺得我快要撐不住了。」都是因為撐不下去才來到診間的。

劉軒：你把孩子打乖了，也就打廢了

以前常聽到一句話：「打是疼，罵是愛。」， 我始終不喜歡這句話。做為教育原則，這其實是在合理化暴力行為。實際上，這往往是父母親下手過重後，說來安慰自己的藉口。

熱門新聞

心理測驗／冰箱還是打火機？測出你會是誰的貴人

人氣餐廳9家不合格！瓦城原料逾期、壽司郎菌超標

「小孩真的不能亂生」網友再度被小S女兒許曦文、許韶恩驚到

中秋連假出遊返鄉必看！ 高乘載管制提早、國道匝道封閉、公路客運租車優惠總整理

絨毛睡袍、抱枕桌、快煮鍋可愛又實用！7-11「小熊維尼集點」鐵粉快衝

男寶寶在媽媽子宮裡尿尿 醫師分享難得一見畫面

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。