熟年離婚太可惜 離婚婦女有四成「後悔」

剛才略微提到熟年離婚，不過我反對熟年離婚，理由是「太可惜」。

《離婚學校》等書的作者，也是夫妻、家庭問題評論家池內廣美女士，曾經提出「熟年離婚只是共享貧困而已」這樣辛辣的言論。特別是長年擔任專業家庭主婦的女性，離婚後你的老年似乎將面臨無法想像的辛苦。

或許有些女士認為「離婚後，有夫妻均分退休金的制度，應該不要緊」，的確因為有這條法規，離婚後妻子可以共享丈夫的退休金。

但是各位可能不曉得，被分配的並非全部退休金，而是扣掉基礎年金後，厚生年金的報酬比例中，看結婚幾年，以對價金額的二分之一為上限。簡單來說，就是你「拿不到以為的那麼多」。

而且離婚後，生活費也不是現在的二分之一。一個人住，水電瓦斯、飲食費可能會少一點，但是若仍有房租或房屋貸款要付的話，一個人的生活費跟兩個人住時幾乎沒什麼不同。再加上少少的退休金還要分一半，怎麼夠支付生活費呢？

你認為「有小孩照顧，所以沒關係」嗎？恐怕是想得太美。等你退休，兒子或女兒恐怕已經三、四十歲了吧。依據總務省的「家計調查」，這個年紀的居住費用和教育相關支出最多，可見連他們自己的財務都捉襟見肘了。

相對地，參加像健身房之類運動設施，支付會費者以六十多歲這個年齡層最多，由此可知很多長者在生活上是有餘裕的。

捨棄有餘裕的生活，搬去為房貸和教育費汲汲營營的兒女家，怎麼想都不是個良策。

然而讓我覺得相當「可惜」的原因，不光是經濟方面的問題，而是指長年一起生活的歲月都將化為烏有。

我當然明白太太看著退休後的丈夫，整天待在家裡無所事事，不免感到煩躁；對於丈夫的「飯還沒好嗎？」、「我要洗澡」、「幫我洗衣服」等命令，更是火大。

不過，你們應該有一起旅行，欣賞漂亮風景的經驗；也曾一起分享孩子入學、畢業的喜悅。

只有伴侶才能擁有這樣共同的體驗，切斷這樣獨一無二的存在關係，不覺得可惜嗎？

依據婚姻顧問公司樂天O-NET調查，聽說離婚婦女有四成「後悔」。這雖然是全年齡的調查，並非熟年離婚的數據，不過老年之後離婚，確實背負著比年輕時離婚，更多金錢、年老孤寂感、親子關係等問題，所以我想，老年離婚女性的後悔比例，應該比四成高。

我周圍離婚的人大多異口同聲地說：「沒辦法，我需要能量。」但用這個能量去修復關係，肯定能夠度過離婚危機，讓彼此不致淪為退休難民，不是嗎？

特別是年長男性，為了好好度過晚年，最重要的事就是避免熟年離婚。許多人以為「我才不會碰到熟年離婚呢」，這麼堅信的人其實很危險。

我們來看看什麼情況，有熟年離婚的風險呢？

請在底下符合的項目打勾。

圖為《幸福優雅的老後》書封。遠流出版社提供 □ 認為男主外女主內是天經地義的事。

□ 假如有一天自己臥床，一定要太太照顧才安心。

□ 退休後也不打算做家事。

□ 基本上，認為退休金是自己的。

□ 不記得妻子生日。

□ 很少跟妻子聊天。

□ 之前工作很辛苦，退休後打算為所欲為。

好，你打了幾個勾呢？

假如你認為「只打一個勾，應該沒問題」的話，就大錯特錯囉。哪怕只有一個項目符合，說不定也在尊夫人心中累積了相當的不滿，讓她在你退休的同時，說出「我想要離婚」的話。

為什麼你會在不知不覺間，被逼到熟年離婚的懸崖邊？原因是你一直忙於工作，把家庭和孩子都交給太太的緣故。就算太太找你商量，你也以「我工作很忙，家裡和小孩的事都是你的工作啊」為由，拒絕協助。

這種情形日積月累，你便被貼上「講了也沒用」的標籤。於是彼此的話題變少，兩人之間逐漸出現鴻溝。

可是男性似乎在解讀對方心意，也就是「符合解讀能力」上很差，一味認定「她什麼都沒說，就表示同意我的主張」，完全沒留意對方非常不滿的情緒。這便是尊夫人難耐這樣的生活方式、在你退休的同時提出離婚的原因啦。

假如希望在退休之後，能夠夫妻和諧相處，請男性讀者努力在退休前，把測驗的項目一一消除吧。

（本文出自《幸福優雅的老後》。遠流出版社提供，未經同意禁止轉載。）