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退休後的你 能捨棄工作時的頭銜嗎？

遠流出版社 / 文．保坂隆
當你還在上班時，擁有顯赫的公司名稱和頭銜。可是這樣的光環已經隨著退休消失了。不管之前多麼有名望，如果無法有「退休後只是一般老人」的覺悟，將無法跟當地融合。圖片來源：ingimage
當你還在上班時，擁有顯赫的公司名稱和頭銜。可是這樣的光環已經隨著退休消失了。不管之前多麼有名望，如果無法有「退休後只是一般老人」的覺悟，將無法跟當地融合。圖片來源：ingimage

上班的時候，會有很多頭銜。你現在的職銜是？之前可能有人是科長、經理、分店長等職員，也有人是董事、監察人、股東等經營者。

然而，實際上退休以後，頭銜就好像「夏爐冬扇」，不但不需要，還很累贅。

可能有人會生氣地想：「這麼說太過分了吧。」其實，我有這樣的想法，來自一位擔任地方自治會長的朋友，他分享了自己的煩惱。

「我們鄉下以適合退休老人居住聞名，每年都有好幾位從都市搬過來住。我當然很高興鄉下的人口增加，可是當我請他們幫忙打掃垃圾集中場，或幫忙祭典的事時，居然有人生氣地說：『我以前是公司的經理耶。怎麼可以做這種事！』處理起來好麻煩。站在地方必須團結的立場，我只好哀求：『這是我們的規定，請您務必配合。』但還是有很多人不肯合作。而且由於對方本身並沒有意識到會給別人添麻煩，所以大多以失敗收場。其實在我們鄉下，能分辨菌菇有沒有毒、能不能吃的人，比一流企業的前經理更受人尊敬呢。」

的確，當你還在上班時，擁有顯赫的公司名稱和頭銜。可是這樣的光環已經隨著退休消失了。所以不管之前多麼有名望，如果無法有「退休後只是一般老人」的覺悟，你將無法跟當地融合。然而，不能接受現實的人，出乎意料地多。

產生這樣的態度，主要是因為「社會承認需求」的心理因素。何謂社會承認需求？簡單來說，就是「需要受人注意」、「希望有人讚美」的心理。

聽說，有的大學教授退休後，拒絕在履歷上寫「現無業」。越是曾經在知名企業工作、擔任菁英級主管的人，社會承認需求的傾向越強烈。然而不管你曾經在哪家一流的公司上過班，退休後就只是個「普通人」。只不過社會承認需求強的人，沉溺在往日的榮光中，無法接受這個現實。

社會承認需求強的人喜歡別人讚美，就是沒辦法「低聲下氣地拜託」，簡直就像是個需要哄的小孩啊。

如同諺語所說：「稻穗結實才會低頭」，我認為，不正因曾經在大公司擔任過主管，應該更重視待人接物，更謙遜有禮嗎？各位覺得呢？

圖為《幸福優雅的老後》書封。遠流出版社提供
圖為《幸福優雅的老後》書封。遠流出版社提供
剛剛提到的不合群者，共通點是多半還有名片。名片上赫然寫著「○○同好會幹事」之類不知所云的頭銜。「這些人就算退休，還是得仰仗頭銜生活」，讓人不禁感到悲哀。

我認為那些寫著「不知所云的頭銜」的名片，代表持有人的社會承認需求強烈。長期依靠「隸屬組織」的頭銜證明自己存在，一旦失去頭銜，就會感到心慌意亂。

可是，講究頭銜只是愛慕虛榮。人們通常不會跟愛慕虛榮的人打交道。所以我們要非常小心，別成為「大家不想為伍」的人。

（本文出自《幸福優雅的老後》。遠流出版社提供，未經同意禁止轉載。）

退休

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