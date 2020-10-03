靠3謎團戳破性為何像無頭蒼蠅 3度出軌夫涙如雨下

我聽到自己說了聽似簡單，卻是要他冒險探入內心暗處、打開密封的黑盒子一句話：「我感受到你對太太的想念。」

旋開壺蓋的動作乍停，老先生沒有抬頭看我。時空凝結，感覺像一世紀的幾秒，特別地有重量。他頹然放下雙手擱在腿上，我差點伸手去接幾乎從他手中掉落的壺。但，我沒有。壺，也沒掉落。突然間，我很想哭。

我有一種背叛了他的信任的感覺，如果我再瘋狂一點，就會要求他原諒了。可是我沒有。我靜靜坐著、等待，全心相信生命的安排，也低頭承受所有不可預測的後果。

我們靜靜坐著，室內的光線逐漸變暗。

老先生彷彿進入時光隧道，不是返老還童，而是快速變老，凋零、萎縮、眼神空洞、身上的光彩逐漸褪色成黑白。

我看不見他身上的時尚。只剩下一個失去靈魂的老人。我很想哭。我感到很深的愧疚。我開始害怕，這是無法彌補的揭穿。我很希望是我自己太愛幻想，期盼老先生拿出插科打諢的能力，防衛我的唐突，甚至攻擊我也好，如果那會讓他好過一點；只希望他能回到他想經歷的現在，忘掉過去。如果我再瘋狂一點，我會攻擊自己讓他知道我的抱歉。但我沒有。

我靜靜坐著，任淚在眼角徊，盡全力不吸鼻子，調勻呼吸，專注在安靜內在的混亂，回到寧靜之中；我誠心祈禱，相信生命的安排並全心臣服。

「是什麼讓你這樣說？」老先生維持住自己，開口了。

瞬間，時空回到此刻，視線中的一切恢覆正常。

「要從今天說起，還是之前與你家人的每一次互動？」我平靜地回答。

老先生抬起頭，目露驚訝，「從今天開始吧！把你看見的都說出來。」我幾乎要下跪、謝天謝地不殺之恩了。

當然，我沒有。至少不是現在。

我一一細數那些在我心中沒有講破的謎團。

第一，壺子，我一直覺得壺子有故事。老先生撫摸壺子的方式，除了讓我明白他是觸覺敏感的人之外，我也看出那是上乘的撫觸技巧，而他撫摸的是回憶。

今天看到兩只壺是公母壺，且老先生沒接續社交式的閒聊說出這組壺的由來，那就別怪我神連結，這沒故事才有鬼——當然我修飾了我的用語。

第二，穿著，我問過你，你停了很久，我不知道是誰影響了你，但肯定不是造型師的功勞。妻子對先生的穿著常有巨大影響，那說不出口的話裡，我知道在你心中有很深的情緒。」

「第三，老二情緒強烈的程度，當然某部分很合理，但那強烈的情緒中有著一種說不出的悲慟，有一種替媽媽抱屈的心情。這絕不是你告訴我『她的個性就是這樣』可以說服我的。」

「你太太第一次正式出現在我們之間，是在第二次晤談的時候。你接受了我的詢問，跟我說了妻子與你共同經歷外遇的經驗，我知道她是一個很特別的女人，也知道你心裡知道她是你生命中非常重要的女人，我，真的很想認識她。」

他聽完我的話，停了好一會兒，目不轉睛看著我，彷彿在篩選他的情緒。

「你知道你的每一個……觀察還是假設……都可以有別的解釋，你知道嗎？」

我有一種被訓斥的感覺。我已經很久沒有找督導了，這種感覺卻不陌生。

「我們找你是來談我的性問題的，這是你說的性諮商嗎？」

還不算火力全開。

「我妻子才往生兩年，我怎麼可能不想念她，但這是一個我們都想度過的痛。」他提高了聲調。

我有種準備迎接巴掌的感覺。

「你，很想認識她，就可以成為你隨意戳我的痛處的理由嗎？」

啪啪，我彷彿聽到了清脆的耳光聲，突然感覺臉好像被甩了耳光似地又燙又紅。

搞什麼！我突然覺得瘋的可能真的是我。

然而我什麼都沒有做，臉也沒有真的發紅，我沒有回嘴，安靜地等他說完。

「所以呢？你要我道歉還是先去上廁所？」這絕對不是跪地求饒的好台詞，但很遺憾的，我聽到這句話從我嘴裡面說出去了。

老先生不可置信地看著我，搖著頭，起身出去上廁所了。

我立馬起身，把窗戶全部打開通風，需要流通的空氣穩住我的腦。窗外那位老先生從轉角紅門走出，正走向公園，一切如常。

老先生走出洗手間後，在走道跟美惠說了一會兒話，隱約是要她去買他要帶回去探親的東西，結束後他會自己回家之類的。

老先生回來坐定後，他本伸手習慣性地要拿起壺，卻轉而拿起我幫他準備的水杯。

我等他喝完水，「你覺得我該向你道歉嗎？哪個部分？你讓我知道，我會全心對我的冒犯道歉。」我希望我的聲音可以完全表達出我的真心與誠意。

「我想要問你，今天如果談性，要談什麼？」老先生沒有接話，轉而要我回到性。

「你不會想知道的。」我說。

「什麼意思？」他驚訝又不解。

我認真看著他，「我要跟你談的也是你與妻子在性上面曾有的過往，就如你上次仔細品味與按摩小姐的點滴一樣，我會跟著你一起回到彼時彼刻。」

「為什麼？」他很震驚，我可以感受到他正快速思考我為什麼提出這要求。「對我現在的幫助是什麼？你為什麼堅持把她拉進來？」連珠炮似的問題阻斷了我跟他的連結，在他開始出現各種批判與對我的意圖的猜測之前，我必須快速打斷他這些無用的防衛。

「她從來沒有離開，不是嗎？如果我的觀察都是錯的，你有必要這樣全力拒絕我的問話嗎？」我快速抓取腦中可用的訊息，也以連串的提問帶出讓他無法思考壓迫感。

「我想念她是天經地義，但這跟性……」

「你是要說，這跟你的性、你現在跟別人的性有什麼關係嗎？你是害怕忘記她？還是害怕想起她？第三次外遇後她給你一封信，說等我往生後你再好好享受你的性之類的。」

「是人生。」

「那不就是性嗎？不然你跟她的人生是什麼？現在的你，是終於擺脫她、可以過你想要的多元的性人生，還是帶著她的祝福去探索、實踐你們沒有言明，卻在心中對彼此的承諾？過去你為她守住自己，現在你為她體驗你的人生？」

「老師，你把我說得太崇高了，是她守住我，是她……」老先生跟著我的邏輯，卻失去了防衛的力道。

「是嗎？在你心中，自己是多麼不堪的人？我知道的是，她不是這樣看你的。」

「你懂什麼？」

「我什麼都不懂，你告訴我。」

他頹然癱在椅子上，用盡了力氣，卻無法否認我的面質。

錯了，他不是無法否認我的面質，是他用盡了力氣卻無法抗拒他內心多麼想說出他與她的點點滴滴，但他也害怕即將揭開的情緒傷口、也害怕把死人放在性議題裡談是大不敬的念頭。

我看著那兩只壺，等待他被我挑起的情緒波動平復下來。

「你問我，為什麼我這麼堅持？」我看著他的眼睛溫和地說：「我沒有堅持，我是邀請，因為對我來說，性不只是性。性是表達、性是關係，是人通往內心的道路。我知道你不希望我碰觸你的哀傷，但我也知道，現在的你在用性來轉移失去她的痛苦，無論是遇見我之前的混亂『性』行為，還是讓全家因為你而沒空間、也沒時間去哀悼母親。你來找我後，探索『性』的新鮮感與樂趣也讓你忘記痛苦。我是性諮商師，我知道這狀況對你以後的性必然產生影響。」

「會有什麼影響？」老先生並沒有看著我，顯得不在意的樣子。

「你不告訴我資訊，我怎麼知道呢？」我停頓了一下，「你不告訴我，我都只能用猜的，我不想再猜了，這樣顯得我很不專業。你只要負責打槍我就好。這對我很不公平。」

聽到我的感受，他嘆了一口氣，彷彿突然感到舉著防衛盾牌其實很累，也彷彿明白脆弱在這裡就只是脆弱而已。

我緩緩地說：「你告訴我，我就可以精準告訴你，這對你會產生什麼影響。」

老先生看著我的眼睛，回到了此刻，「你就不怕我心臟病發作？」

「你做過健康檢查，報告結果，你好像比我健康。」我笑著看著他，

「這哪是九十分鐘說得完的？我們之間有太多回憶。」

「我們還有很多個九十分鐘。你慢慢說。」

他終於開始回憶。壺子是她請師傅特別為他在四十歲生日而訂做的，因為她知道他喜歡品茶，隨時都想品茶香，但苦於找不到有質感還能保溫的壺子。她明白他很在意衣服質料、款式，若穿到搭配不對或質料不佳的衣服他會生氣，因此衣服多半是她挑選搭配的，她擔心他忘記搭配的組合，還幫他做了貼心的筆記。

「香水呢？」

「我沒辦法去自己選，專櫃上太多味道我會不舒服，都是她選的。」

「擦香水濃淡、體溫是學問呢！」

「都是她教我的。」老先生回想起她怎麼對待他的過去。

我感受到這個女人非常細心地在了解她的先生。不但了解他，還是他之所以能自如享受自己品味的原因。

「你的公事包也是她選的嗎？」我非常喜歡那皮質的年代感，不退流行的經典款。

「不是，那是我升主管的那年買給自己的禮物，一直用到現在。」他看著公事包，遲疑著，嘆了口氣，擋不住泛濫的記憶，打開公事包，把內部的空間朝向我。我看到內側有一個裝名片的夾層，裡面是一張泛黃的紙。「那是她寫的那封信。她知道我每天都會補充名片，她把那封信放在這裡，我就一直讓它在哪裡，提醒我，別再傷害她。」

老先生回憶，妻子在公事包裝名片的夾層內，放入一張泛黃的紙。「那是她寫的那封信。她知道我每天都會補充名片，她把那封信放在這裡，我就一直讓它在哪裡，提醒我，別再傷害她。」圖片來源：ingimage

他低著頭，夕陽的餘光從窗簾縫隙穿透進來，我等著。

回憶如空氣，看不見，卻全面流瀉。

「是的，我是很想她。」老先生緩緩抬起頭，看著我。

「我知道。」我停了很久。他看著我，彷彿在思考等我印證了他的想念之後，我該做什麼。

「現在感覺如何？能承受想念嗎？」我問他。

他安靜了一下，轉移話題，「接下來呢？我們現在要幹嘛？還要談什麼？」

這感覺彷彿審問完犯人，偵查員卻發現一無所獲。

我想了很久，「是的，是我提出希望延長這次晤談時間，因為我知道你來找我，意外發現『性』可以這樣有趣地學習，這也確實是我會持續工作的重點。但來找我之前，性對你來說是轉移注意力的方法。性可以打發時間、精力並帶給你刺激，但並沒有帶給你該有的享受與質感。你把筆記本拿出來看看，那表格架構讓你有了方向感，但在那表格之前，你所經驗的性……像是無頭蒼蠅，一個勁兒地往性裡亂鑽。」

他的眼神對焦在我身後的某處，「我並不是說性的行為模式或是慾望的程度有問題，若我們以之前的工作方向繼續下去，你會逐漸建立起適合你的性體驗的能力。但我也不能就這麼停在這裡，享受你進步的成就感，跟你共謀地去忽略你內心的痛苦。記得你第一次跟我說，你接受老二的提議去做了各種檢查，都是正常，但你仍然要問我你是否正常。我知道在內心深處的某處，你隱隱覺得自己哪裡不對勁。我再一次說明，不是性不對勁，是心理不對勁。你知道你的心，並沒有安住在你的行為當中。」

「當然，我們必須以這樣的方式，」我比劃雙手描繪著從一開始到現在難以描述的混亂感，「來碰觸你內在用盡力氣、拚命逃避的痛苦，並非是我希望你經驗到或是計畫要戳你的。但從你的反應，我知道那是你極想壓抑的情緒，其實已經滿到嘴邊，可是你深信釋放出來除了痛苦不會改變任何事。」換我嘆了口氣，「我只能說，你壓抑得很辛苦。」

老先生眼眶紅了、鼻頭紅了，淚等著流下來。

「我知道你不相信我有可能改變任何事實，所以你往往話到嘴邊又說服自己吞回去。」他跟著我描述他內心的歷程，體會內在的掙扎逐漸意識化、具體化而穩定了自己。

「你是對的，我不可能改變任何已經發生的事實，但我的工作是讓你看見，你想保留的看事情的觀點，將會留在你與孩子們的情緒記憶裡，然後，我會協助你看見你靈魂渴望看見的不同面向，然後由你決定你此生要怎樣看待發生在你身上的一切。你想要最後蓋棺論定的是怎樣的自己，無論是什麼選擇，我都會全力與你在一起。

圖為《心理師，救救我的色鬼老爸！》書封。心靈工坊提供 「讓我提醒你，你對自己一生的詮釋——是指你怎麼看自己，而非你的行為是否符合他人期待——不只是你一個人的事，也攸關著你是她深愛的丈夫、孩子的父親。我知道這句話很難懂，也不是你現在想做、能理解的事。我只想跟你說，因為大腦的機制，『性』確實可以讓人短暫地忘掉煩惱，但對沒有多少人生可以揮霍的你來說，我必須爭取我所有能運用的時間，盡力為你工作。我能為你做的最大的事，是盡量不成為你逃避痛苦的另一個方法。」

老先生滿臉質疑地看著我：「你有信心？」

我打斷他：「我沒有信心，除非你願意跟我一起。」

（本文出自《心理師，救救我的色鬼老爸》，心靈工坊出版，未經同意禁止轉載。）

【推薦閱讀】

人幾歲應該沒性慾？心理師一席話讓他秒懂

4種性伴侶大解析！年過半百老先生的性告白

連偷吃3次都被抓包 元配用這招讓出軌夫學乖