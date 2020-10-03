人幾歲應該沒性慾？心理師一席話讓他秒懂

「老師，我只問你三個問題！」老先生連珠炮地說完，

「一、人幾歲應該沒有性慾？

「二、壓抑性慾會不會對身體不好？

「三、老人性慾應該怎樣抒發才對？」

我嘆了一口氣，苦笑了一下，「只有三個問題嗎？」

老先生點點頭。

「好喔，我們有一個小時，只要回答這三個問題，ok的，先讓我喘口氣吧！」

剛坐定拿起水杯，一口水，還沒嚥下，「老師，你有氣喘嗎？」我噗嗤一聲，陳先生天兵的程度讓我差點把口裡的水噴出來。

「沒有沒有，我沒有氣喘。」看著我喝水，老先生也從自己的口袋裡，拿出一個像小酒壺般的、雕花非常細緻的翠綠色瓶子，旋開蓋子，瞬間茶香四溢。精緻的打扮，精緻的配件，把我從剛剛的家庭動力中吸引過來，我好想問他那壺哪裡買的，感覺是有故事的壺子啊！

我一面欣賞壺子，一面解說諮商同意書中的事項，同時確定了稱呼彼此的方式，完成了基礎的程序。

「陳先生，讓我了解一下，在你們家，如果要看醫生什麼的，很習慣全員到齊嗎？」

「喔——」老先生彷彿突然懂了我說的喘口氣，「你說他們啊！是不會啦！我也常一個人看病。」他語帶歉意地說：「老師，剛剛不好意思，你不用介意，我家老二就是這樣，家裡的事都由她發落，我們都習慣了，她就是說話不客氣，但人很好啦！」老先生連聲安慰我，快速地以他自己的思維與視角跟我連結。

「原來如此，謝謝你跟我說明，我正在適應你家人的氛圍，沒能像你這麼自在。剛剛一進來我們都還沒坐下，你就問了三個問題，我需要稍微喘口氣調整一下我自己，才能跟上你的節奏。」

老先生露出有點尷尬的表情，喝了口茶，等著我發言。

「能否也讓我了解一下，你是怎麼做出要來諮商的決定呢？你覺得諮商是怎麼回事？你怎麼想像，或是，你說你只有三個問題要問我，這是什麼意思呢？」我連續拋出了幾個我需要知道的問題，但逐漸把語速放慢，調節到令他舒緩且能思考的速度，目的是從陳先生回應的結構與能力來評估他的思考邏輯功能，以決定之後我表達的方式與速度。

老先生沒有想太久，很自然地開口：「諮商啊！我老二是跟我說，就跟看醫生一樣，把自己擔心的跟醫生講，看醫生怎麼診斷。我是想說，心理醫生應該不是這樣吧！但也懶得跟她辯，總之，我知道她要我來做什麼。」我看著他，露出邀請的表情，鼓勵他繼續把這句話的意思講得更清楚，「哎呀，反正就是要我行為要檢點些，她很看不慣我啦！」

「看不慣……」我用疑惑的聲調邀請他做更多說明。

「哎呀！就是覺得我很豬哥啦！依我對老二的了解，我相信她早就已經把我的所作所為都講給你聽了。」老先生看著我：「老師，我們不用講那些啦，他們不懂啦。」

我點頭表示接受他目前設定界線的決定，「剛才我們還沒坐定，你就急著提出的那三個問題是……」

老先生把帽子拿下來，「真不好意思，有點唐突，我是怕自己說話沒有重點，把想問的問題記下來，怕忘記啦！」

到目前為止，老先生與我互動的方式，充分顯現出他與人連結的能力，無論是同理、解讀訊息、清楚表達自己、回應情緒的方式及邏輯掌握，都恰到好處。他的自如跟陳小姐的焦慮，實在是兩極的對比，引發我十足的好奇。

「好的，那我明白了。來，你想問的第一題是……人幾歲……」

「人幾歲應該會沒有性慾！」老先生快速接上話，顯然非常關心這個題目；他熱切看著我、期望我的回答。我做出思考的表情，也選定了介入與評估的策略。

「我來說說我的看法。性慾跟年紀沒有關係、也不只與性生理功能狀況有關，跟社會文化、個人經歷、性行為技巧與經驗都是有關的。」看陳先生的表情，他還沒有對複雜的語言失去耐心，我露出認真回答的表情說：「這個題目還需要定義，怎樣做，叫做完成性慾。性慾的表達方式很多，不一定只有想做愛／或自慰，才叫有性慾，慾望是很複雜的。你要不要更具體地告訴我，你想問的？」

大部分個案來的時候，都帶著他對性、慾望、性技巧，或是性行為中性別角色該有的表現等等既定的期待。我的任務就是依照對當事人的評估，鋪墊相關的知識、拓展他的視野、打亂他原先既定的想法，才會在個案大腦中騰出空出空間讓我工作。然而，這個技術的困難之處在於如何能在個案既定的思維中，不觸發他腦中的警鈴而能啟發他拓展思維，而最重要的是持續保持他對諮商關係的興趣，最好能喚起他對自己的好奇感！

我放進了一組訊息進他的大腦，接下來就等著他的回應來測試我的評估。

老先生顯然在努力地轉動他的大腦，抓著壺子無意識地把玩。

「呃……這……老師你講的是說，到死都可以有性慾？」

「可以這麼說。」

「你是說……站不站得起來跟有沒有性慾沒關係。」

「你是說能不能勃起跟有沒有性慾沒關係？是的，可以這麼說。」

「你是說……有性慾不一定要靠性來抒發……這個有點……」老先生很認真地思考著我拋出來的訊息。

「有點難理解，是嗎？」老先生點頭，顯然想聽解釋，我笑了一下。「這一點我等一下再跟你說明。你要不要先告訴我，原本讓你想問這個問題的原因是什麼？這樣讓我可以更精準回答你。」

「喔！」老先生突然回過神來，彷彿一時間忘了他提出問題的原因。「是這樣啦！因為我女兒一直說我老豬哥不正常，說她看過有些文章說有些病會影響性慾什麼的，還是擔心我失智、帕金森什麼的，一直要我去做各種檢查。我去做健康檢查，除了血糖有點高，其他都正常，我七十五了耶！你看得出來嗎？」老先生講到這裡，不覺得得意了起來。

我豎起大拇指，回應他的得意。「好喔，所以第一個問題解答了嗎？」我誠懇地說：「顯然你對自己的認識是，你還持續有著性慾，至少，七十五歲的你，有性慾是正常的！」老先生笑了笑點點頭。

「來，那第二個題目呢？」

「我差點想不起來了，第二個題目……」他眼睛一亮，「壓抑性慾對身體會不會不好？」

按照前面的經驗，我決定加入一些建構「性價值觀」的思考來引導他，看看老先生是否跟得上。「喔，陳先生你的問題都非常重要耶！讓我想想看怎麼回答你！」

陳先生顯然很開心我對他的問題的認同，更開心我認真看重他的提問。我不給簡單的答案，轉問題為探索，目的是為了鍛鍊他對自己好奇的能力。

「來，讓我拆解一下這個題目。」我表現出靈光乍現的樣子。

「『壓抑』這件事，」我用雙手食指與中指在空中做出引號的動作，「對身體或心理會產生的影響，主要要看壓抑的方式，不是壓抑這個概念。」陳先生露出快要跟不上的表情，「因此，壓抑性慾對身體或心理會不會『好』或『不好』，是沒辦法有簡單答案的。但我們可以討論不同的壓抑性慾的方式對身或心會造成什麼影響。」

老先生盯著我，露出彷彿聽到了什麼，又不確定自己懂了什麼的表情。

「來，我們一起來討論好嗎？」

老先生一臉好奇的神情，看來他已經忘記，就某個程度來說他仍然是被孩子逼著來諮商的。

「你知道一般人感受到性慾如果被壓抑無法紓解，會怎麼處理嗎？」

老先生露出想當然爾的不解表情：「就自己來啊！！」

「你是指自慰嗎？」

他點頭。

「自慰算壓抑！？」換我驚訝了！

「算啊！！」他斬釘截鐵。

「喔，好！」果然，關於壓抑，真是每個人的定義都不同啊！我也開始被激發著反思我的慣性思考，「也是啦，如果必須跟一個人發生性行為，性慾才算紓解，那麼不能跟人做時該怎麼辦？」

「就自慰啊！」老先生接過話：「有時候就是沒對象或是人家不要，那就要靠自慰來壓抑啊！不然老師還有其他方法嗎？」老先生很篤定地說明了他的想法。

「呵呵，就你的角度而言，確實『自慰』就是『壓抑』，但就我的角度，自慰是一個人的性行為，也是性慾紓解的方式，我的意思壓抑是連自慰都不做的話……」

沒等我說完，老先生驚呼：「這哪有可能啦！老師你講的是女生啦！女生比較不會想要，男生不行啦！」老先生露出不可置信的表情，顯然從來沒關心過自己以外的性的世界。

「顯然你很難想像，有什麼原因會讓人連自慰都不能執行。」老先生搖著頭，「比如有些宗教信仰是禁止自慰的，有些家庭灌輸給孩子『性很骯髒』的價值觀，男女都不能自慰，或自慰是不正常的，又或者身體上曾有過不好的經驗，比如痛苦的性經驗，都可能讓人對性產生複雜的感覺，因而連自慰這樣自然、正常的紓解性慾的方式都無法執行，必須全面壓抑。」

老先生認真聽完後，直搖頭，「這……這……不正常吧！」

圖為《心理師，救救我的色鬼老爸！》書封。心靈工坊提供 我微笑著說：「一樣，正不正常，不是由局外人定義的，必須了解當事人用什麼方式消化自己的性能量、他自己怎麼解讀這個過程。」我停了一下，讓他消化他的震驚。「每個人都是獨特的。你也是一樣。比如，你女兒覺得你不正常，但剛剛討論完後，你接納自己，更肯定自己是正常的。」這麼緩慢的進展，一句一句的澄清，目的是藉由個案自己帶進來的元素，拓展他的視野、建構他獨立思考「性」的能力。

老先生顯得十分困惑，「這個……老師……你這樣講也是有道理啦！」

看來還需要一點例子來幫助他解構正常、不正常的想法。「神父、修女？」我舉了顯然可見的生活化的例子。

「喔，也是。」老先生恍然大悟，不過這不表示他完全接受了新的概念、不會再以正常或不正常論斷他人，只是此刻大腦有辦法接受一個從未聽過的新資訊進入他腦子。

「我從來沒認真想過其他人啦，我自己是不可能。」老先生搖著頭。

（本文出自《心理師，救救我的色鬼老爸》，心靈工坊出版，未經同意禁止轉載。）

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