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你的高風險圈也許是他的學習圈 越踏出舒適圈就越自在

心靈工坊 / 文．佩瑪‧丘卓
有趣的是，你越願意踏出舒適圈，生命就越自在。過去會引起恐懼和憎惡的情況，現在鬆動了；反過來說，如果你一直待在舒適圈，圈子又會縮小。圖片來源：ingimage
有趣的是，你越願意踏出舒適圈，生命就越自在。過去會引起恐懼和憎惡的情況，現在鬆動了；反過來說，如果你一直待在舒適圈，圈子又會縮小。圖片來源：ingimage

每一個人的三層圈各各不同，一個人的高風險圈可能是另一人的學習圈。例如我常常想到自由乘車者（Freedom Riders）不可思議的勇氣，他們在一九六○年代初期挑戰美國南方的種族隔離法律。他們所到之處遭受所有人的侮辱──甚至於生命威脅。在這種情況下，很多人會覺得招架不住，但並不是每個人都害怕。幾年前，我遇到一位自由乘車者，他給我的印象是：乘坐那些抗議的公車其實是他的舒適圈，他在這種情況下生機勃發，即使冒著生命的危險，也覺得舒適。也許對他來說，在辦公室裡接電話還更具挑戰性。

有趣的是，你越願意踏出舒適圈，生命就越自在。過去會引起恐懼和憎惡的情況，現在鬆動了；反過來說，如果你一直待在舒適圈，圈子又會縮小。就好像住在一個設有圍牆和大門的社區，讓你覺得保護周全，等你的洗衣機壞了，有人要進來修理，怎麼辦呢？你越奮力擋掉危險，就越害怕每一個人。接下來，你越老越覺得不安，三、四十歲不上心的事，七、八十歲的時候卻可能讓你坐立難安。

從歸依的角度來說，我認為內心應謹記這三個圈子，並留意自己的傾向。有時候我們得說：「我現在必須待在舒適圈裡，因為壓力太大了，這樣對我比較好。」如果真是這樣，就尊重這個想法。但有時候我們也許會發現，我們在自欺欺人，我們開不了口老實宣稱我們正在歸依三寶，也說不出口我們正在遵循自己的意向，用生命來成長。但如果我們了解成長是如何發生的，而發心要追求正覺之道，就會敢於面對挑戰，不斷走向學習和深化的所在。

圖為《不順意的日子順心過》書封。心靈工坊提供
圖為《不順意的日子順心過》書封。心靈工坊提供
十四世紀，西藏聖者無著賢大師（Ngulchu Thogme Zangpo）造了《佛子行三十七頌》（The Thirty-Seven Practices of a Bodhisattva），至今仍是引用最多而且最為人喜愛的偈頌。每一個偈頌都是建議如何活得像一尊菩薩，也就是活得像一個最高發心是為利益一切眾生而覺醒的人。在偈頌中，他尖銳地描述為什麼傾向舒適的生活方式是不圓滿的。他說：快樂「稍縱即逝」，「如葉尖的露珠」，把舒適建立在瞬息即逝的事物上，是沒有效益的策略，就算你得到你一直想要的東西，快樂卻只持續很短暫的時間。

最活生生的例子就是戀愛。開始的發光部分────蜜月期間────可以持續幾年，然後兩個人生活在一起，就是真正開始住在學習圈的時候了，因此人我關係對我們的修行成長非常強大有力。如果關係要維持下去，不免需要更加努力，這時候關係就會開始深化了。

（本文出自《不順意的日子順心過》，心靈工坊出版，未經同意禁止轉載。）

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