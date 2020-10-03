「從心碎開始」趨樂避苦 反倒苦上加苦

創巴仁波切說，喚起菩提心的方法就是「從心碎開始」。我們想保護自己和他人免遭痛苦，卻從來沒有成功過。每個人都不希望受苦，但我們大部分人的處理方式只會苦上加苦。我們若閉眼不看一切眾生易受傷、脆弱的一面（vulnerability）──—包括我們自己脆弱的一面，就切斷了生命的完整體驗，我們的世界便縮小了。只要我們主要的目的是希望得到舒適，避免不適，就會開始感覺與他人失聯，甚或覺得他人有害於我。我們把自己關在恐懼之網中。一旦世界上許多人或國家也都如此，全球秩序必定大亂，平添許多痛苦和衝突。

我們花了這麼多力氣來保護自己的內心不受創痛，只會一再傷害自己。明知徒勞無功，卻仍積習難改，這是人類自然的習性。但只要我們發了菩提心，就跟這個習性逆向而行了，不但不再退縮，還能喚起勇氣直視自己和世間，不但不再對表象世界手足無措，更能全面接納豐富無窮的生命。

我們也可以體驗內心最原初、未經修飾的感受，直視自己的菩提心，不必捲入種種念頭或故事。譬如說，我感受孤獨的時候，可以自責，也可以幻想有朋友相伴真好；要是換一個心態，我也可以藉機直接專注那孤獨的感受，發現菩提心正在其中，在自己脆弱的心中。於是我們認識到，自己的孤獨感原來跟地球上每個人所感受的孤獨並無二致。同樣地，我受到排擠或誣陷時所感受的不快，也可以跟其他同病相憐的人連上線。

當我受窘、當我慘敗、當我自覺一無是處，菩提心正在其中。當我犯下大錯、當我該做的沒做好、當我令大家失望而錐心痛苦—──這些時刻當中，我是有選擇的，我可訴諸自己已發起的菩提心。如果我真能感受到自己的嫉妒、憤怒、偏見等情緒，就會豁然發現，自己其實跟全人類同病相憐。一旦體會到這一點，自然渴望覺醒，減輕世界的種種苦難。

歷來都有從精進勤懇修行而發現本初善和本初勇氣的例子。有些是知名的宗教人物，但是大部分都不為人所知，如我的朋友賈瓦斯．麥司特思（Jarvis Jay Masters），在加州監獄裡待了三十多年。我們不見得會追隨這些榜樣，無懼無悔，勇往直前。我們的信心如潮汐忽上忽下，修行的教法也從沒要求我們貪多。但只要一點一點增進與自己的痛苦和世間的苦難同在的容量，便會驚奇地發現自己的勇氣已增長了。

圖為《不順意的日子順心過》書封。心靈工坊提供 在培育心碎之感的修行中，我們可以漸進地建立起力量和善巧，來處理越來越多苦難。創巴仁波切有一種巨大能力，能與痛苦同在，不掉頭而去。他經常憶起自己大約八歲在西藏的時候，站在一座寺院的屋頂上，看到一群小男孩扔石頭把一隻小狗活活打死。雖然距離很遠，但他看得到那隻狗恐懼的眼神，也聽得到小男孩的笑聲，他們不過是為了好玩。仁波切希望自己能解救那隻小狗，卻無能為力。他的餘生中，只要憶起那個時間點，內心便湧起一股強烈的願望，想要減輕痛苦。這隻狗的記憶喚起一種急迫感，鞭策他日復一日善用自己的生命。

（本文出自《不順意的日子順心過》，心靈工坊出版，未經同意禁止轉載。）