剛在便利商店繳費時，一旁有個小女孩向母親央求著買巧克力，一陣拒絕與請求的互動之後，只聽見母親說：「好啦，去拿啦。」

小女孩當然就開心地去拿了一條巧克力。但母親隨後抱怨道：「浪費錢、花這麼多錢……」

在這個互動中，你看見了什麼？

是不懂事的小女孩？還是心不甘情不願的母親？

我看見的，是在這個文化底下不敢拒絕的我們，以及無法接納他人對我們的失望。

父母難以面對的，其實不是這個吵鬧不休的孩子，而是無法拒絕孩子的自己。說得更白一點，就是無法面對他人對我們的失望。

父母親有經濟的壓力，當然有權利規劃金錢的使用。如果不想讓孩子買巧克力，直接拒絕也就是了。即便我們都很清楚，在有些情況下，孩子會因為期待沒有被滿足而或吵或鬧。

「我不買，她就一直吵啊！能有什麼辦法？」是這樣嗎？

其實，你是可以不要買的。

只是，你得要接受孩子失望的情緒、多花一些時間與孩子周旋，以及，面對自己是一個無法全然滿足孩子的父母。

無法全然滿足別人並不是一件錯事，因為父母親也是人，是人就會有限制。

同理，對於成年的孩子而言，當你無法滿足父母的某些期待（對你而言可能是壓迫或強求）時，他們也可能對你表達失望、憤怒、生氣。

這時候你或許也會覺得：「這是情緒勒索吧？幹嘛要求我滿足你們的期待呢？」

但是，你選擇不滿足他們的需求，同時也得接受他們就是會有這樣的情緒或反應，否則，我們也同樣成為那個在商店裡的父母，要嘛妥協地放棄自己的界限，要嘛不情不願地去做，卻又抱怨父母。

但我們卻都忘了去面對一件事實：你其實是一個無法接納父母對你表達失望的孩子。

接受「自己無法滿足他人所有的需求」，同時，也接受他人有失望或挫敗的情緒。

我們都在生命中不斷地發現彼此的有限、接納彼此的不完美，然後找出互相合作與妥協的方式，讓兩個不完美的人，共同創造出一段彼此都幸福的關係，不是嗎？

（本文出自愛心理《無法拒絕別人？其實你是害怕面對別人對你的失望》，未經同意禁止轉載。）