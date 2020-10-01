節慶日逼自己只能「喜悅」 容易變焦慮或憂鬱？

假如你和大多數人一樣的話，那麼在假期的季節接近時，應該會覺得有點痛苦、害怕或不知所措。忙著消費、一定要喜氣洋洋的壓力，以及期盼過著諾曼．洛克威爾的插畫裡，那種完美家庭的幸福情景；這些就足以讓任何人都烏雲罩頂。此外，再加上身為容易轉而焦慮或憂鬱的高敏感人格，內心崩潰和對外爆發的食譜，就擺在預備慶祝過節的餐桌上，和火雞佐蔓越梅醬放在一起。

假期本身就是失望和痛苦的開端。無論何時，只要我們期待某種感覺(幸福、與他人連結、快樂)，內在的其他情緒就會吵鬧地吸引注意，直到我們以某種形式崩潰為止。我們面對期望時畏畏縮縮，而冀望只感受得到喜悅這件事本身，用一個詞來總結，就是荒謬。為什麼我們只為了日曆上的某一天，就在自己身上加諸這麼多壓力，逼自己只能有一種感覺？只因為感恩節、聖誕節或光明節的到來，我們就把自己當成機器人對待，以為能夠開啟或關閉某些感受。接著，因為我們並沒有帶著覺知去敬重節慶和轉化的固有痛苦，它就悄悄從後門溜進心靈；然後我們才發現自己在找摯友的麻煩，不然就是直接崩潰，轉變為焦慮或憂鬱。

每一個人都以某種形式背負著痛苦或心碎。在節慶時節，緩緩浮上表面的就是潛藏的痛苦。有些人因離婚破壞了完美家庭而難受，讓自己與孩子們承受節慶前的壓力、寂寞和不知所措。而有些人，則是他們父母離異的痛苦，讓現在已經成人的孩子在試著應對重組家庭的壓力時，覺得孤立、有距離感。有些人為最近分手而心碎；更有些人的痛苦，是完全沒有家人、沒有另一半的悲傷，根本不知道要和誰一起慶祝。我還能繼續寫下去，但重點是，沒有人過著好萊塢電影《岳父大人》(Father of the Bride）的那種夢幻生活，裡面的痛苦都已經被剪片，展現出來的只有完美的房子、完美的家庭和完美的生活。這根本不存在。

要求痛苦加入我們的節慶季節，最困難的部分，在於我們不相信痛苦存在。若你根本不認為它存在，那要怎麼寄邀請函？我們對其他人的幸福抱持著一種幻想(在這點上，社群媒體肯定有害無益)，因此當任何形式的痛苦浮現時像是失望、孤單、挫折、悲傷，我們的本能反應，是把痛苦用羞愧感包好、踢出門外，任由它流浪街頭。我們可能會說：「我是怎麼了？ 我的狀態應該要很好，沒有理由覺得難過啊！」一旦正常且情有可原的痛苦碰上羞愧感，很快就會轉變為焦慮。為了在這個關頭防止焦慮發生，我們必須願意去感覺那未經處理的痛苦。

圖為《焦慮是禮物：24個練習，學習自我治癒技巧，擁抱真實的自己》書封。時報出版社提供 【練習】邀請痛苦加入你的團圓飯

下次假期將近時，騰出時間，拿出你的日誌坐定，寫下自己的感覺。邀請你的痛苦加入節慶前的團聚。為失望挪一個位置，仔細關照心碎；你可能真的會想親手寫邀請函給悲傷、失望和心碎，把邀請函放進為它們特別自製的信箱裡吧。不管在任何時候，只要我們能夠將感覺儀式化，它們就能比較快過境在你邀請這些狀態進入內心時，寫下浮現出的任何回憶、故事、影像或感覺；接著放下筆，讓身體的痛苦填滿你的內心和眼睛，你就能夠用全身投入，痛快地大哭一場。藉由這個方式，你將能夠與節慶所引發的那原始及身為人類的感覺，建立連結。如此一來，焦慮便會退到一邊，你也能夠為了迎接真正的喜悅及感恩，在餐桌上挪出空間。

（本文出自《焦慮是禮物：24個練習，學習自我治癒技巧，擁抱真實的自己》。時報出版社提供，未經同意禁止轉載。）