快訊

前職棒兄弟象球星駕車翻落邊坡 壓車下兩小時不治

新增1境外移入 指揮中心下午2時臨時記者會說明

節慶日逼自己只能「喜悅」 容易變焦慮或憂鬱？

時報出版 / 文．小生
在假期時應該會覺得有點痛苦、害怕或不知所措。忙著消費、一定要喜氣洋洋的壓力，以及期盼過著諾曼．洛克威爾的插畫裡，那種完美家庭的幸福情景；這些就足以讓任何人都烏雲罩頂。圖為中秋這樣過插畫展：月圓人團圓作品。圖／李孟翰
在假期時應該會覺得有點痛苦、害怕或不知所措。忙著消費、一定要喜氣洋洋的壓力，以及期盼過著諾曼．洛克威爾的插畫裡，那種完美家庭的幸福情景；這些就足以讓任何人都烏雲罩頂。圖為中秋這樣過插畫展：月圓人團圓作品。圖／李孟翰

假如你和大多數人一樣的話，那麼在假期的季節接近時，應該會覺得有點痛苦、害怕或不知所措。忙著消費、一定要喜氣洋洋的壓力，以及期盼過著諾曼．洛克威爾的插畫裡，那種完美家庭的幸福情景；這些就足以讓任何人都烏雲罩頂。此外，再加上身為容易轉而焦慮或憂鬱的高敏感人格，內心崩潰和對外爆發的食譜，就擺在預備慶祝過節的餐桌上，和火雞佐蔓越梅醬放在一起。

假期本身就是失望和痛苦的開端。無論何時，只要我們期待某種感覺(幸福、與他人連結、快樂)，內在的其他情緒就會吵鬧地吸引注意，直到我們以某種形式崩潰為止。我們面對期望時畏畏縮縮，而冀望只感受得到喜悅這件事本身，用一個詞來總結，就是荒謬。為什麼我們只為了日曆上的某一天，就在自己身上加諸這麼多壓力，逼自己只能有一種感覺？只因為感恩節、聖誕節或光明節的到來，我們就把自己當成機器人對待，以為能夠開啟或關閉某些感受。接著，因為我們並沒有帶著覺知去敬重節慶和轉化的固有痛苦，它就悄悄從後門溜進心靈；然後我們才發現自己在找摯友的麻煩，不然就是直接崩潰，轉變為焦慮或憂鬱。

每一個人都以某種形式背負著痛苦或心碎。在節慶時節，緩緩浮上表面的就是潛藏的痛苦。有些人因離婚破壞了完美家庭而難受，讓自己與孩子們承受節慶前的壓力、寂寞和不知所措。而有些人，則是他們父母離異的痛苦，讓現在已經成人的孩子在試著應對重組家庭的壓力時，覺得孤立、有距離感。有些人為最近分手而心碎；更有些人的痛苦，是完全沒有家人、沒有另一半的悲傷，根本不知道要和誰一起慶祝。我還能繼續寫下去，但重點是，沒有人過著好萊塢電影《岳父大人》(Father of the Bride）的那種夢幻生活，裡面的痛苦都已經被剪片，展現出來的只有完美的房子、完美的家庭和完美的生活。這根本不存在。

要求痛苦加入我們的節慶季節，最困難的部分，在於我們不相信痛苦存在。若你根本不認為它存在，那要怎麼寄邀請函？我們對其他人的幸福抱持著一種幻想(在這點上，社群媒體肯定有害無益)，因此當任何形式的痛苦浮現時像是失望、孤單、挫折、悲傷，我們的本能反應，是把痛苦用羞愧感包好、踢出門外，任由它流浪街頭。我們可能會說：「我是怎麼了？ 我的狀態應該要很好，沒有理由覺得難過啊！」一旦正常且情有可原的痛苦碰上羞愧感，很快就會轉變為焦慮。為了在這個關頭防止焦慮發生，我們必須願意去感覺那未經處理的痛苦。

圖為《焦慮是禮物：24個練習，學習自我治癒技巧，擁抱真實的自己》書封。時報出版社提供
圖為《焦慮是禮物：24個練習，學習自我治癒技巧，擁抱真實的自己》書封。時報出版社提供
【練習】邀請痛苦加入你的團圓飯

下次假期將近時，騰出時間，拿出你的日誌坐定，寫下自己的感覺。邀請你的痛苦加入節慶前的團聚。為失望挪一個位置，仔細關照心碎；你可能真的會想親手寫邀請函給悲傷、失望和心碎，把邀請函放進為它們特別自製的信箱裡吧。不管在任何時候，只要我們能夠將感覺儀式化，它們就能比較快過境在你邀請這些狀態進入內心時，寫下浮現出的任何回憶、故事、影像或感覺；接著放下筆，讓身體的痛苦填滿你的內心和眼睛，你就能夠用全身投入，痛快地大哭一場。藉由這個方式，你將能夠與節慶所引發的那原始及身為人類的感覺，建立連結。如此一來，焦慮便會退到一邊，你也能夠為了迎接真正的喜悅及感恩，在餐桌上挪出空間。

（本文出自《焦慮是禮物：24個練習，學習自我治癒技巧，擁抱真實的自己》。時報出版社提供，未經同意禁止轉載。）

連續假期 焦慮

相關新聞

節慶日逼自己只能「喜悅」 容易變焦慮或憂鬱？

假如你和大多數人一樣的話，那麼在假期的季節接近時，應該會覺得有點痛苦、害怕或不知所措。忙著消費、一定要喜氣洋洋的壓力，以及期盼過著諾曼．洛克威爾的插畫裡，那種完美家庭的幸福情景；這些就足以讓任何人都烏雲罩頂。

孩子「歡必霸」有3種 聰明父母如何識別疏通情緒？

孩子在生氣時，家長通常不會在第一現場，有時可能是聽學校或安親班老師轉述，此時，請冷靜的觀察一下孩子的情緒，是忿忿不平還是有些得意，或者在觀察大人的反應？心理學家Purcell跟Murphy認為，生氣是可以分類的，其中就隱含了生氣的原因

熟年離婚太可惜 離婚婦女有四成「後悔」

特別是長年擔任專業家庭主婦的女性，離婚後你的老年似乎將面臨無法想像的辛苦。離婚後妻子可被分配的並非全部退休金，而是扣掉基礎年金後，看結婚幾年，以對價金額的二分之一為上限。簡單來說，就是你「拿不到以為的那麼多」。

退休後的你 能捨棄工作時的頭銜嗎？

退休以後，頭銜就好像「夏爐冬扇」，不但不需要，還很累贅。可能有人會生氣地想：「這麼說太過分了吧。」其實，我有這樣的想法，來自一位擔任地方自治會長的朋友，他分享了自己的煩惱。

原來，我們離無常這麼近！當失落來臨時…

時序已悄然入秋，2020年行走至今，依然不平靜，從新冠肺炎疫情的爆發，至數個名人接二連三的突然殞落，震驚、悲傷、焦慮、恐懼、感嘆…種種層層疊疊的情緒，瀰漫於社會，擴散在無常的虛空中。這無常的重量，可以重到讓人承接不住而不斷的否認，也可以輕到讓人魂魄飄到無邊無際而呆滯於日常起居中…

台灣女博士在巴黎教書 納悶：學生為什麼抓不到重點？

發作業的時候，成績都十分慘淡，我也直接跟他們說大家沒有抓到重點，一篇上課都已經解釋過的文章，問大家懂不懂也沒提出什麼問題，怎麼一出作業寫得七零八落，不過把文章換句話說就想交差了事。

柚子甜談愛情：你還背著過去的傷 談現在的戀愛？

曉芯當然無法接受這個答案，她發狂地去問所有認識男友的人，最後問到男友大學的死黨，對方看曉芯哭哭啼啼，終於不忍心跟她說了真相：她男友在外面劈腿，本來只是玩玩而已，但小三上個月懷孕了，他為了負責，不得不分手，和小三偷偷去登記。

竹內結子疑產後憂鬱 猶如真實世界的「82年生的金智英」

最害怕就是看到小說寫的故事，變成真實的。看到太太和我最喜歡的日本女星過世的消息，真的很令人難過。也覺得精神健康的重要，讓尋求幫忙的人不會覺得不好意思。大家可以伸出援手，大家拉一把。

竹內結子傳憾事…如何不被壓力打敗 專家：問自己兩個問題

日本女星竹內結子因精神困擾，9/27被發現走上絕路。演藝圈憾事頻傳，憂鬱輕生事件層出不窮，大眾難免受到影響。因此有精神醫師便出面呼籲，如何在同儕壓力下，保持健康的身心狀態。

劉軒：與叛逆期的孩子交流 先把他當成「獨立」的人

「為什麼要聽你的？！」這句話聽起來是很叛逆，也確實讓人惱火，但仔細想想，問題也就出在「為什麼要聽你的」？

筋肉媽媽：我的身體孕育生命的同時，也流失了自己

我懷孕了，同時心靈逐漸分裂成兩塊。一部分初嘗為人母的喜悅與期待，欣賞著肚子漸漸隆起的樣貌，感受著兒子在我體內呼吸、踢手踢腳的反應，想像著新生兒加入小家庭後的畫面，但有另一部分，卻開啟了我少女時期慢慢累積的憂鬱與灰暗。

金鐘獎／路邊看直播前老闆沒得獎 如何「安慰人不白爛」

雨夜，第55屆金鐘獎正在頒獎。朋友剛收工下班，來不及衝回家收看，乾脆站在路邊拿出手機看直播，站著累了，就蹲在地上，繼續看。

熱門新聞

驚爆！寒舍艾麗將轉做防疫旅館 10月17日後不接受訂房

國家警報響！中午12時37分規模5.9宜蘭外海地震 最大震度新竹4級

車流不見了！國5一路黃綠均速70公里 比平常日還順

不斷更新／中秋連假明天登場 國道南下出現紫爆大塞車

喝起來！中秋連假×世界咖啡日優惠攻略 星巴克買1送1、麥當勞免費換

他瞄到「餘額3千」嚇傻 網反曝悠遊卡「神用法」包辦一日行程

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。