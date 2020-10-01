孩子「歡必霸」有3種 聰明父母如何識別疏通情緒？

小宇的筆芯盒被同學搶走了，他出手打了人。NG但常見的家長想法是：你不可以打人，即使對方搶了你的東西，打人就是不對！幹嘛這麼小氣，筆芯盒再買就有，送他啦！兒童臨床心理師李介文在其新書《你的孩子不奇怪》（時報出版）指出，我們換個場景，如果今天是你的iPhone被搶走，你的心情會如何？（在思考孩子的問題時，請依照孩子的認知功能以及所有的資源來思考，或許孩子珍視文具的感覺，會跟我們珍視手機或名牌包的感覺一樣）。

孩子在生氣時，家長通常不會在第一現場，有時可能是聽學校或安親班老師轉述，此時，請冷靜的觀察一下孩子的情緒，是忿忿不平還是有些得意，或者在觀察大人的反應？心理學家Purcell跟Murphy認為，生氣是可以分類的，其中就隱含了生氣的原因：

隱藏的生氣（Masked anger）

有些孩子明明在生氣，但卻不承認，他們擔心生氣之後，反而會惹怒大人，因為他們相信或從小被教育生氣是不好的、沒用的，所以會想要隱藏自己的生氣來取悅他人。在孩子心裡的確產生了生氣這個情緒，他們會很隱諱的表現出來或透過另一種形式，像是酸言酸語、被動攻擊等，例如孩子被要求做某些事的時候，會有點不悅、甚至自嘲的說：「我可以說不嗎？」

另外，有些孩子會因為自己做不好某些事而生氣，或者因為自己的生氣而生氣。所以，自尊心也是孩子在處理生氣時的一個重要因素，擁有健康自尊心的孩子，可以誠實且正面的處理自己的缺點或他人的侵犯，而自尊心較低落的孩子，要嘛不是繼續將生氣藏好藏滿，或者就是透過誇張的方式來表達生氣。

爆炸式的生氣（Explosive anger）

解決生氣的情緒，其實也是一種生理需求，當情緒發洩完之後，其實會感受到輕鬆，孩子要學習的，就是在適當的場合、用適當的方式表達生氣。舉個不太文雅的例子，就跟忍大便一樣，雖然忍大便很不舒服、解完大便很輕鬆，但我們依然要學習在有便意的時候，看看當下的場合，尋找適當的時機、適當的場所去解大便。

當孩子不想要去控制生氣、任由生氣的情緒亂竄時，就像火山爆發一樣。在生完氣，理智恢復之後，又覺得剛才這樣是不好的，開始自責。直到下次再遇到生氣的情境，一樣不知道該怎麼控制，而上次不當生氣的自責又會引發孩子的焦慮或罪惡感，更容易生氣……就這樣一直循環下去。

通常在較為敏感、較為防備的孩子身上，容易陷入「先下手為強」的爆炸式生氣，也因為通常會收到效果，例如生氣之後別人就不敢惹你而解除了焦慮(當然也不太可能跟你當朋友)、藉此而逃避責任(就算被罵，至少轉移了焦點)、得到自己想要的(大人妥協)，讓孩子重複這種不適當的生氣模式。

慢性生氣（Chronic anger）

有些孩子是一天到晚都處在一個中低強度的生氣情緒裡，好像看什麼都不順眼、對什麼都不滿意，或者因為某件事而記仇。

不管任何情緒，只要當下沒有被處理好，它就會像重金屬一樣累積在體內，是一種慢性中毒，也就是為什麼生氣的情緒這麼難被處理，一來是原因可能有很多，二來是當孩子的問題被我們發現時，已經積重難返。

當然，孩子也有可能是對自己不滿意，將這些情緒發洩到別人身上。很難想像吧？我遇過許多不想讀書的孩子，許多問我「老師，讀這些書有什麼用？很廢！爸媽一直叫我讀書，他們也很廢！」的孩子，其實很在意自己讀不好書。

那為什麼不好好讀書呢？可能是落後太多了、要追回來很難；可能是太不保險了，如果我認真讀了，成績依然不好，那我不就沒理由可講了嗎？可能是自己或家長設定的標準太高了。做不到，乾脆就說我不想做或生一場氣再說。

改善親子間的情緒互動：「多看、多聽、多想、先不說話」

你有沒有想過，如果孩子也知道生氣是不好的，為什麼要這樣做呢？原因是生氣包含了一些說不出口的話，所以生氣是有用的，生氣是孩子所能想到，解決問題的最好辦法了。要改善親子間的情緒互動，當孩子生氣的時候，我們要先冷靜觀察「多看、多聽、多想、先不說話」。我們對於孩子有很多「期待」或「應該」的想法，他應該要控制情緒、他應該要認真向上、遇到困難應該要主動求助、努力克服。但是在孩子生氣的時候，很少人想知道「他為什麼會這樣」？大多數人都在說，他應該要怎樣怎樣。

圖為《你的孩子不奇怪》書封。時報出版社提供 「觀察」與「詢問」孩子的原因，是為了要了解當下實際發生了什麼事，我們了解得越清楚，越能幫助孩子判別哪個時間點，可以做什麼處理或努力。這些細部的處理跟努力正是孩子需要的，他們雖然知道大目標「不要生氣」，但是孩子根本不知道該怎麼執行，甚至不知道有些氣根本就是可以避免的，雖然他們也不喜歡生氣，但是事到臨頭，又只有生氣一途。所以當孩子生氣的時候，如果我們可以推測出原因而回饋給他，孩子的氣會先緩和一些，畢竟他被了解了，生氣有人承接了，也可以感受到爸媽重視的態度。

（本文出自《#你的孩子不奇怪：改變， 從理解孩子的奇怪開始》，時報出版，未經同意禁止轉載。）