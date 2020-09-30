原來，我們離無常這麼近！當失落來臨時…

時序已悄然入秋，2020年行走至今，依然不平靜，從新冠肺炎疫情的爆發，至數個名人接二連三的突然殞落，震驚、悲傷、焦慮、恐懼、感嘆…種種層層疊疊的情緒，瀰漫於社會，擴散在無常的虛空中。這無常的重量，可以重到讓人承接不住而不斷的否認，也可以輕到讓人魂魄飄到無邊無際而呆滯於日常起居中…

失落，可以說是每個心理議題及情緒困擾的核心。從小到大，我們不知經歷了多少失落，它可以是期待的禮物落空了、心愛的玩偶不見了，或者考試考差了、父母答應的陪伴食言了等等…..而隨著生命的發展，失落的事件更複雜了，從周遭親友、寵物死亡的失落、至因意外或疾病導致的身體上某些失功能的失落，到失去頭銜、身分象徵性的失落，比如退休，以及關係的失落，例如失戀、離婚、甚至假面婚姻中的落寞等，每一個失落，沒有輕重的差異，沒有任何比較性，因為只要主觀上這個失落對我們是重要的，都足以讓我們心情低落，震盪許久，甚至引發一些身體反應，影響著我們生活。

所以，「無常」，是一直在我們身邊的，它成了人生常態，考驗著我們，磨練著我們，然而，它也等待著我們，好好地去面對它，去接受那不可預期的變化。同時，無常的出現，也給予忙碌的我們，一個時間與空間，停下來，審視自己與周遭：我正在過著怎樣的人生？我想過怎樣的人生？我看見了我的失去，但我看見我所擁有的嗎？

每一件失落，成了我們生命歷程中不可切割的拼圖，縱使我們不喜歡，但一旦拿掉某一塊拼圖，這生命似乎又少了一種獨特，添了一絲貧乏。如果，我們可以用正向的態度去面對無常，傾聽失落，每一個失落也將會化做養分，滋養著我們生命，讓我們得以用新的視角看待自己與人生，而更珍惜當下，繼續踏穩腳步往前行。

所以，當失落來臨時，我們可以做些什麼呢？

(一) 面對失落的情緒

面對無常不容易，它需要洗鍊後的勇氣與寬容，但是我們無法否認失落後所引發的情緒，這情緒不必然一定是悲傷，也有可能是憤怒，恐懼等等，尤其對語言發展還不成熟的孩子及習於壓抑的成人來說，吵鬧、攻擊、逃避等等，都可能是難以面對失落後真實情緒的行為反應而讓旁人產生誤解，所以，正視自己的情緒，允許自己去感受它，經驗它，才能形成穿越失落的力量源頭。

(二) 釋放失落的情緒

面對失落情緒後，選一個方式釋放它，可以是到海邊山林間大叫，順著雨勢大哭，或者寫下或畫下對逝去的人與物的思念，抑或找個清靜的地方好好的腹式呼吸，在每個吐納間，專注地感受情緒的流動，讓所有的不捨與悵然，隨著身體的起伏，有了新的轉化。

(三) 安排活動

面對失落情緒的同時，也可以為自己安排願意嘗試的活動，比如旅行、運動、畫畫、聽音樂、寫日記，甚至只是去沖個溫水澡，也都是一種釋放與轉化。在每個活動的進行中，從身體到心靈，好好地跟自己同在，在心中跟逝去者對話，也跟那個失去對方的自己對話，而且是個不批判自己，也不責怪對方的對話。

(四) 專注當下的日常

重新學習適應失去後的新生活，把注意力移到每日的柴米油鹽中，別忽略這平常平凡無奇的家務瑣事，一旦我們有意識的全心投入其中，你會發現，從洗衣、拖地、煮飯等等這樣的平凡日常，也都或多或少有著意想不到的療癒感。

(五) 社交的連結

跟朋友傾訴或者透過社交網路的支持，讓自己與他人產生連結，感受平行時空中，不僅有人陪伴，甚至知道也有人也同樣在經驗著失落，此時，內心的失落將有所歸屬，普同感得以暖化孤單的寂涼。另一方面，如果你的朋友找你傾訴失落的痛苦，也請將「你要想開點」，「要放下」這樣安慰的話收起來，誠摯的傾聽與陪伴，才是對失落者最好的良藥。

最後，允許及接納自己有不同的復原時間，個人各自從失落中恢復的快慢無從比較，也不需自責，如果覺得自己無法自行復原，或者已嚴重影響生活，求助於專業，尋求諮商也是方法之一，時間，並非療癒失落的解方，擱置，反而累增失落的重量，唯有行動，才能在命運的限制下擴充生命的可能。此時，無常的靠近，反而是啟動與我們內在零距離接觸的契機，失去，也將會有了新義。

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