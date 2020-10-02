台灣女博士在巴黎教書 納悶：這妙麗到底在問什麼？

我在法國教書的四年當中，同事間最常分享的大概就是學生們讓人摸不著頭緒的問題，而老師也需要發揮想像能力去設想學生的各種狀況，才能夠猜出學生們想問的問題到底是什麼。有的時候會遇到提問踴躍的學生，但連珠砲般的問題卻讓我答也不是，不答也不是。最令我哭笑不得的一次，是課堂上講到康德純粹理性批判的時候，學生問：

「老師，康德說物自身不可知，所以跟笛卡兒一樣，除了我以外的世界都不存在？」

「笛卡兒沒有說除了我以外的世界都不存在喔。」

「他說感官經驗可以被懷疑，所以不能證明外在世界存在啊。」

「不能證明存在，不代表證明它不存在吧？」

「所以康德說只能認識現象，不就跟笛卡兒自相矛盾？」

「你剛剛不是才說康德跟笛卡兒一樣，怎麼現在變成自相矛盾了？」

「所以康德是經驗主義者嗎？他說我們只能認識現象。」

「只能認識現象一定是經驗主義者嗎？」

「對啊，現象不就是透過經驗才認識到的嗎？現象學不也是經驗主義嗎？研究意識，不就是認知科學嗎？現象，可以觀測才叫做現象吧？」

「在感知裡面再現的內容叫做現象沒錯，但現象跟經驗是兩個不同的概念。」

「不太一樣，但兩個有關聯啊，老師我懂了。」

「不～～～～～你什麼都沒弄懂啊～～～～～」（老師內心吶喊）

像這樣的問答大概是所有老師們都經歷過，而且感覺最無力的狀況。因為問答之間，學生的問題太過雜亂和發散，導致某些內容是對的，但整個問題本身卻讓對話雞同鴨講，導致最後老師們能回答的內容也變得廣泛、抽象。在課堂中，就如同在日常生活裡，有時候明明面對有能力回答自己需求的專家，往往只得到雞毛蒜皮的回答，很有可能是因為問題問得讓人摸不著頭緒，導致對方的答案也是模稜兩可、模糊不清。

我們常常認為提問是一件十分容易且不是很重要的事情。成長的過程中，找對答案才是最重要的事，提問只突顯自己的短處，因此多數時候，大家不是滿肚子疑惑卻死不肯開口問問題，或者提了一堆問題，卻因為問題太模糊、太廣泛，而讓人聽不懂真正的疑問是什麼。

「提問」是整個哲學活動中非常關鍵的開端，因為提問讓思想突破成見和習慣，讓提問者質疑習以為常的觀點，進而刺激新觀點的產生。在哲學史上，每個哲學家的好答案都會在最短的時間內被後人挑戰甚至駁斥，但一個好問題卻能夠開創出一整個哲學世代，因而永垂不朽。然而，提問的能力絕對不限於哲學活動，知道怎麼問問題，不僅是找到好答案的關鍵，更是有效學習、溝通、腦力激盪、解決問題中不可或缺的能力。

在以上跟學生的這段問答之中，我們也許可以發現，學生問問題的動機在於確認他的理解是否正確，因此所有問題都是以「是」、「否」形態呈現。這樣的提問方式完全將問答之間的動態局限在「是」與「否」之間，較為複雜，使得答案模稜兩可的面向就會被壓縮甚至忽略。讓我們來看一下康德關於這段問答的文獻，並且思考看看如何提問可以幫助理解：

所以，一個在我之外的現實對象〔如果該詞從質性的意義上來理解的話〕12的存有從來不是在知覺中被直接給予的，相反地，它只是相對於那個〔呈現〕它感知存在，而〔這個感知本身〕就是一種修改了。因此，笛卡兒非常有道理地將所有最嚴格意義下的感知限制為「我在」〔作為思維主體〕這個命題。因為，既然外在的事物不在我之中，很顯然地，我無法在我的統覺當中接觸到它，因此，作為對統覺的裁定，在感知中也無法〔接觸到外在事物〕。所以，沒有人可能感知嚴格意義下的外在事物，而反之，我只能夠，透過將感知視為一種效應，而外在的事物則是引發此〔效應〕最接近的原因，從而由我內在的感知推理出它們的存在。

然而，這一個給定的效應來推論出一個確切的原因總是不準確，因為一個效應可能由不只一個原因引發。因此在知覺與其原因的關係當中，有一點仍然可疑：這個原因到底在內部？還是外部？也可能一切所謂的感官知覺其實單純只是我們感官內在的遊戲，還是感官知覺真的和外在對象因果相連？這些對象的存在僅僅是推論的結果，這樣一來，後者就冒著所有推論〔都是錯〕的風險，然而反過來說，內在感官的對象是立即被感知到的，而它〔表徵〕的存在絲毫不能被懷疑。

因此我們不要把一個觀念論者理解為那種否定感觀之外對象存有之人，而要認為，他只是不承認這種存有是通過立即的感知而認識到的，因此推斷沒有任何經驗能讓我們完全確定外在事物的存在。

在呈現我們的謬誤推理誤人的表象之前，我必須首先點出區分兩種觀念論的必要：超驗觀念論與經驗觀念論。所謂超驗觀念論，我理解的是將所有現象視為單純的表徵，而非物自身，因此這個理論將時間與空間當作我們直觀的感知形式，而非給定的規則或被視作物自身客體的條件。這種觀念論與一種超驗實在論相互對立，後者視時間與空間為某種〔獨立於我們的感知〕被給予的東西。13（康德，《純粹理性批判》／對超驗心理學第四個謬誤推理的批判）

這一段文字濃縮了純粹理性批判整個思想架構的起點，因此並不是非常容易讀懂，讓我們一邊思考如何透過一系列提問來增進理解、尋求解決辦法，一邊分析這篇哲學史上著名難讀的經典節選。

看完這段文字，就如同看到任何內容一樣，試探自己是否真正充分理解內容的方法就是對自己提問，並且一邊提問，一邊試著用各種角度來質疑自己的問題。在提問的時候可以先思考以下幾點：

1、看完之後，最快速讓我們產生疑惑的東西是什麼？

2、為什麼是對這些東西產生疑惑？

比如說，在我和學生一起研讀這段文章的時候，學生們常常第一個問題就是：「老師，這到底在講什麼啊？」

這樣的問題其實並沒有「問」特定什麼，既然問題是一個全面性的提問，面對這樣的問題，就變得回答什麼都可以，但也都不可以。面對這樣的情況，我時常會請學生思考為什麼是對整個內容產生疑惑，答案通常十分簡單：「內容很複雜，講了很多專有詞彙，看不出來前後關聯在哪裡？」

這是一個很簡單也很普遍的答覆，在哲學文本之外，生活中的很多情況也會有類似反應出現，但這個答覆卻可以幫助引導下一次的提問。大家不知道怎麼問問題，因為面對的情況太過複雜、看不出前後關聯，既然知道了提問的阻礙在哪裡，那麼我們就可以針對阻礙本身提問。比如說：「前面講到笛卡兒的部分，跟後面一連串超驗實在論、超驗觀念論等等有什麼關聯？」換句話說，如果後面一堆派別的解釋是重點，那麼前面為什麼要講笛卡兒？或者反過來說，如果跟笛卡兒哲學的相似處是重點，那後面一堆派別的區分目的為何？

這個問題雖然很廣，但相對明確，我們因此可以試著在文本內部找答案。在這個提問步驟裡面，透過質問自己最立即的疑惑本身，我們可以把糊成一團的思緒作簡單的切割，比如說「前後關聯」精確轉化為「提到笛卡兒的段落」和「分析學派區分的段落」。

在課堂研讀的時候，我教給學生的小秘訣是讓他們區分不同部分之間有哪些詞彙，或相似的概念重複出現在不同的段落之間。在這裡可以發現，當康德在兩個段落裡面一直不斷重複提到：「外於我的真實客體」與「感知」，更精確來說：「外於我的真實客體之存在不可能在立即的感知中顯現」，換句話說，立即的感知無法掌握在我思想之外任何事物的真實存在狀態。分析到這裡，並不足以回答兩個段落之間確切有什麼關聯，前後的邏輯關係又是什麼，但我們現在有了更多具體的對象可以繼續提問，讓這個叩問思想的活動繼續下去。比如說：「為什麼這兩段都要講，感知無法掌握在我思想之外任何事物的真實存在？」

透過這個問題，我們就可以把兩個段落分開來分析，分析的範圍縮小，複雜程度相對也跟著降低。再次檢視文本，不難發現在這段文字裡面談到笛卡兒的段落說明：「我的感知內容沒辦法證明外在於我的客體是否真的以這樣的狀態存在，但是我有這樣的感知內容本身卻不容懷疑。」換句話說，我不能確定當我看到一張黃色方形桌子的時候，那個東西是不是真的是黃色、真的是方形，還是因為燈光、錯覺等等看起來是那個樣子，但我感覺裡面呈現出這樣的內容這件事情卻是個不容質疑的事實。而在第二段裡面，區分一堆不同的觀念論之前，康德先說：「觀念論不是否定經驗，而是否定可以透過立即感官來認知外在對象」。

圖為《笛卡兒的思辨健身房》書封，平安文化提供 分析到這裡，第一個問題已經可以回答一半了：「前面談笛卡兒跟後面談觀念論的段落有什麼關聯？」「觀念論只否定可以透過立即感知來認識外在對象，就如同笛卡兒不否定感官經驗，但否定我們可以直接透過感官經驗來認知外在對象。」換句話說，這裡稱為觀念論的思想，對康德來說並不認為感官經驗全部都是虛假、無法用來認識世界的媒介，但最立即的感官經驗不能夠作為認識事物的基礎。

（本文出自《笛卡兒的思辨健身房》，平安文化出版，未經同意禁止轉載。）