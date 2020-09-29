竹內結子疑產後憂鬱 猶如真實世界的「82年生的金智英」

產後憂鬱症

最害怕就是看到小說寫的故事，變成真實的。看到太太和我最喜歡的日本女星過世的消息，真的很令人難過。也覺得精神健康的重要，讓尋求幫忙的人不會覺得不好意思。大家可以伸出援手，大家拉一把。

媽媽請先照顧好自己

陳醫師說，最害怕就是看到小說寫的故事，變成真實的。看到最喜歡的日本女星過世的消息，很令人難過。圖為日本已逝女星竹內結子。擷自竹內結子IG。

「孤單、寂寞、覺得冷」。大概就是媽媽們半夜起來哺乳的心得。看到旁邊的「豬神」隊友睡到打呼。你覺得他上班一個人也挺辛苦的，為了這個家、為了這個小孩。你覺得自己可以撐得住。

我的建議是，越早尋求幫忙越好，千萬不要等到自己撐不住了。

千萬不要覺得自己很自私、自己都只有想到自己。記住：「只有你好好的、小孩才會跟著你好好的」。

小孩不一定要自己帶、不用擔心自己帶的，才是最棒的。有時候人生可以追求「剛剛好」也不錯。 可以「親餵哺乳」很好，不行也沒有關係。依個人的體質、生活習慣、工作條件，都可以變化。我小時候也是喝配方乳長大的、我的小孩也是，大家都頭好壯壯。

請相信台灣的健保，小嬰兒在健保下，都有定期回診、和健康檢查、疫苗注射等等。醫護人員在每次回診， 都會做詳細的檢查。請放寬心。

我都會建議媽媽們，八字箴言：「能吃就吃、能睡就睡」，可以躺就不要坐、可以坐就不要站的懶人生活。趁著小嬰兒睡著的空檔也一起睡，如果有睡眠問題，也可以來找精神科醫師一起協助；另外，如果你睡飽了，當然也可以追劇追起來，隨著劇中人物的情緒變化，也有助於你的情緒調節。

當然可以的話，趁著黃昏，推著嬰兒車，去公園走走，和附近的媽媽們或是爸爸們來場……聊天，聊聊天，交換生活情報和照顧心得，會讓自己不那麼孤單。

如果您不清楚自己的症狀，可以上台北市心衛中心有愛丁堡產後憂鬱量表可以評估。這是目前最準的評估工具。(有68%1)

親愛的神隊友，你的太太需要你

身為(豬)神隊友，千萬記得，你的太太需要你，小孩也是你的。我知道你上班很累，因為我也上過班。如果家中經濟許可，公司文化也可以(男生也要給相同的育嬰假啊)，不如請個一陣子，因為你也會很累。

先和太太商量好，晚上你大概可以起來幫忙幾次；什麼時候你無法幫忙。

你知道嗎？半夜起來泡奶的男人，真的超帥的。

有foodpanda, uber eat就多使用（我建議外送公司可以憑寶寶手冊，給新手爸媽一些免費的外送體驗）， 不用餐餐都自己煮。有月子餐也可以、或是請月嫂、家事服務。

我覺得千古不變的名言是「happy wife, happy life」。 各位神隊友們，我們的心情，其實打場電動、打個藍球、其實就可以解決了。 如果還不行的，也不要悶著，真男人也是有情緒的，撐不住的話，一定要尋求幫忙。

家人可以做什麼

尊重小夫妻的決定。 小夫妻已經手忙腳亂了。如果長輩們想幫忙，但是又忍不住會想要念上幾句的， 我的建議是，把你們的心意，請專業的代勞。（譬如贊助請個月嫂、或是家事服務、月子餐） 把一切事務都外包出去。 就開心抱孫和看孫就好。

記住，他們壓力很大了。真的看到什麼想要指導的，請忍住。 等照顧孩子上手了，或是輕鬆的環境下在講。

若是您仍感到焦慮不安、一直替孩子擔心。 也可以來找精神科醫師聊聊。

醫師可以做什麼

產後憂鬱(ppd)是常見的生產後問題，在美國大約一年有50萬人。通常發生在產後三個月到半年左右，如果沒有治療，有時候會持續數月到數年都有。 目前研究，有一些可以知道的預測因子，如基因、有精神科的病史(如憂鬱、焦慮等等)、重大的生命事件、社會支持系統2。 而可以預防自殺的治療，目前是最有證據力的是抗憂鬱劑和營養補充品DHA3，

去年，美國FDA已經批准專對產後憂鬱的用藥Brexanolone，在注射24小時內可以改善，而且30天內都可以維持。目前一次療程要價20000~35000美金，台灣目前還沒有，它是一種合成的荷爾蒙。

目前，台灣有的用藥，主要是SSRI(血清素再吸收抑制劑)為主。 其中以Sertraline或是paroxetine，因為它們的半衰期短，比較可以用在哺乳的母親們4。 而荷爾蒙補充療法目前仍有爭議5。產後憂鬱的確是和女性荷爾蒙變化有關，但單純補充的治療效果仍然比抗憂鬱劑來得差。 目前是發現腦中的GABA分子和神經活性的類固醇異常是產後憂鬱的主因。

而用藥之外，心理治療則是以認知行為治療(CBT)的研究較多、其他們是人際關係、短期精神動力療法也都有一定程度的療效。

結語

無論如何，早點尋求幫忙。 接受精神科、身心科的治療，一點都不用害羞好嗎？ 我們人都很nice的。有任何問題，請撥打1925，24小時，都會有人接聽守護。

（本文出自《真實世界的「82年生的金智英」–談產後憂鬱症》，未經同意禁止轉載）