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竹內結子傳憾事…如何不被壓力打敗 專家：問自己兩個問題

聯合新聞網 / 綜合報導
日星竹內結子與三浦春馬先後因精神困擾輕生震驚大眾。圖／摘自mynavinews
日星竹內結子與三浦春馬先後因精神困擾輕生震驚大眾。圖／摘自mynavinews

日本女星竹內結子因精神困擾，27日被發現走上絕路。演藝圈憾事頻傳，憂鬱輕生事件層出不窮，大眾難免受到影響。因此有精神科醫師便出面呼籲，如何在同儕壓力下，保持健康的身心狀態。

根據日本媒體「DIAMOND Online」報導，日本精神科醫生樺澤紫苑認為，面對外界壓力下，最重要的就是「保持自身意志」與「明確建立想做的事」。樺澤分析，如果有想做的目標，那麼自然會忽視旁人的雜音，全心貫徹在自我目標上。

那要如何才能找到自己想做的事呢？樺澤認為可以透過鍛鍊「自我理解力」來找尋。透過說出來、寫出來、具體行動等步驟，便可慢慢了解自我的內在。因此，平時便可以寫一些日記練習，透過紀錄一天的所見所聞，從中整理出自己做哪些事情會感到快樂。

自己寫之外，日記也可以考慮放到FACEBOOK等社群網站上，讓自己因為知道會被他人閱覽，而更加認真的書寫發揮。平常轉發新聞媒體訊息時，也可以寫點自己的意見，鍛鍊思考及表達能力。

即使不是發生在自身的問題，平時也是可以對想想，以自己的角度而言，解決該問題的最佳方案是什麼，建立自己的主觀思考。如果能順利回答出「自身最重要的價值觀為何」「自身對未來的想像為何」兩個答案，那麼便代表你已成功建立自我意志，不再容易受到他人意見左右了。

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竹內結子 憂鬱症

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