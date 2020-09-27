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筋肉媽媽：我的身體孕育生命的同時，也流失了自己

三采出版 / 文．筋肉媽媽
筋肉媽媽出書抒發懷孕時的心情，表示那時心靈逐漸分裂成兩塊。一部分初嘗為人母的喜悅與期待，另一部分，卻開啟了少女時期慢慢累積的憂鬱與灰暗。擷自筋肉媽媽臉書
筋肉媽媽出書抒發懷孕時的心情，表示那時心靈逐漸分裂成兩塊。一部分初嘗為人母的喜悅與期待，另一部分，卻開啟了少女時期慢慢累積的憂鬱與灰暗。擷自筋肉媽媽臉書

我和筋肉爸爸閃婚頭一年，像是熱戀情侶，同時也在摸索對方的個性。因為是裸婚，沒有房子、沒有車子、沒有孩子，兩袖清風欲望空空，生活中沒什麼值得爭吵的事情，能膩在一個十坪套房內，也覺得生活美滿無比。

婚後一年多，我懷孕了，同時心靈逐漸分裂成兩塊。一部分初嘗為人母的喜悅與期待，欣賞著肚子漸漸隆起的樣貌，感受著兒子在我體內呼吸、踢手踢腳的反應，想像著新生兒加入小家庭後的畫面，享受著購買嬰兒用品布置新生兒房的快樂。

但有另一部分，卻開啟了我少女時期慢慢累積的憂鬱與灰暗。那些灰暗，來自於遇到性騷擾後的被壓抑、國高中無法融入人群的孤單、被同學霸凌的自我厭惡、被強暴了的自我放棄，以及家人都去國外生活的被遺棄感……我總認為，自己是很難得到幸福，被疼愛的那一個。

我有著很幽暗的過去，曾經非常想要掩藏起來，覺得那是人生見不得光的恥辱。若不是自己的錯，那些傷害怎麼不發生在別人身上，卻都發生在我身上呢？

妄自菲薄、自我否定、失去自信、沒有主見、厭惡自己……這些情緒，伴隨我的青少年直到成年。

我會閃婚，其實是為了掩蓋那些憂鬱與挫敗。畢竟，過去的幾十年，早已認定世上沒有純淨忠貞的感情，也沒有人會願意好好疼我、讓我需要。筋肉爸爸的直接、熱情、單純，成了把我拉出深海漩渦的錨；那時，所有的自己都百分百地放在這段感情上。跟他在一起的時光，那些負面黑暗感受都消失了。

做什麼都想跟老公膩在一起啊！

完全不想有自己一個人的時光！

想要為了他變得越來越美麗！

為了等他下班我也去運動一下好了！

但，誰會料到，隨著肚子大起來後，那些黑暗感，又回來了。

我，覺得自己變得很醜，可能會再度被遺棄。

我，覺得對金錢有恐慌感，因為養育小孩似乎很花錢。

我，覺得自己不值得幸福，經歷了那些怎麼還能成為好母親。

我，害怕孩子會消失、會不健康，因為我有傷痕，不是健康的母體。

我，開始覺得筋肉爸爸，終究有一天，會遺棄這樣的我。

越接近生產時刻，恐懼與自我貶值滋長，幽暗吞食了陽光，慢慢地，恐懼超越了喜悅。那是我們夫妻關係第一次面臨緊張：老公不懂我的恐懼、煩躁；我不懂他的工作壓力、被忽略感。各種不舒服、擔憂未來、不安全感籠罩全身，我們的話題，漸漸地遠離了浪漫與愛情。

當他下班回家，我的話題只有這些……

「我好醜！我的副乳、馬鞍肉、肚子都好大；我瘦不回去了！」

「你到底有沒有努力？不升遷，怎麼養小孩？」

「他今天沒有胎動，會不會出了什麼事？」

「嬰兒車好貴喔～為什麼嬰兒的東西都這麼天價？」

我只知道，每天他還是帥帥地出門，想著健身房的工作，誰知道他教學時有沒有跟學生親密互動。我不知道，事實上他工作面臨的業績壓力很大，沒有業績就沒有薪水，勞務報酬過低就無法養育待產的老婆與即將出世的孩子。

圖為《我愛，我強大：我和你，再一次愛上了我們，筋肉媽媽從筋膜到心靈的修復課》書封。三采出版社提供
圖為《我愛，我強大：我和你，再一次愛上了我們，筋肉媽媽從筋膜到心靈的修復課》書封。三采出版社提供
我只看到，自己越來越胖、越來越腫，連站起來、翻身、坐下都困難重重；我沒看到，他回家時，其實很需要妻子的慰藉與陪伴，那孤單的感受向誰訴說。我們的關係越來越緊張，朝著分歧的路途走著……顧不到雙方的需要、滿足不了夫妻之間彼此的需求。

隨著體內小生命越來越茁壯，我自己逐漸被啃蝕，失去了自信（或許從來沒有過）、失去了自由（不運動的孕程實在太破壞母體了），也失去了自我（什麼都是孩子最重要）。

當我流失了自己以後，我們的愛情，也跟著，破碎了。

懷孕

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