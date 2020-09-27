金鐘獎／路邊看直播前老闆沒得獎 如何「安慰人不白爛」

雨夜，第55屆金鐘獎正在頒獎。朋友剛收工下班，來不及衝回家收看，乾脆站在路邊拿出手機看直播，站著累了，就蹲在地上，繼續看。

這麼急切，是因為她想親眼看到前主管上台領獎。前主管負責的節目入圍了金鐘獎，朋友心頭篤定，覺得老闆該拿獎，也會拿獎。她期待著這一刻發生。

得獎名單宣布，得獎的，是別人。

朋友透過小小螢幕，看著前老闆起身讓位，讓坐隔壁的正港得獎者有空間穿過狹窄走道，在眾人掌聲中踏上舞台領獎。朋友覺得喉嚨似乎有東西卡住，胸口也是。

她想著要說些什麼好呢？千言萬語在她腦中跑過一輪，但此時此刻，所有安慰的話似乎都太自以為是，也沒有意義。

最後她只傳了一句「XXX，你在我心裡是最棒的！」給前老闆。

至少，這不是矯情的安慰，是她心中的真實。

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前陣子，有位發粉( 以下簡稱M)私訊我，問我能不能聊聊「如何安慰人卻不白爛」。

M說幾年前，他的孩子猝逝，才6歲大的孩子。事情發生後，周圍的人蜂擁而上，爭相遞上「安慰劑」。

- 你要加油，你要替老二想想。

- 我懂你，難過是正常的，你一定要堅強。

- 沒事的，還年輕，再拚一個。

安慰如雪片般飛來，每個局外人的加油，對他來說根本是難以下嚥的『冰火菠羅包。外表是酥脆火熱的人情味，包夾的卻是冰冷殘酷的自以為是。

「那時候我好憤怒。加什麼油？！加油自焚嗎？！那些人有死過小孩嗎？！他們哪裡懂我！！」

回想起那些冰火菠蘿，M仍然忍不住火大。

我也冰火菠蘿包上身，跟M說「嗯嗯，我懂這種火大，幾年前我也被深刻的惹惱過。」

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幾年前，我還在The School of Life授課。那一次我去支援一位同事，那次的課程主題是Sociable，探討的是如何跟人自然聊天，而且走心。

分組練習時，我下海陪一位學員練習。我們兩人抽中的主題是，A要抱怨自己的媽媽是一位難搞的人，B要練習接話。阿發讓學員當B，練習接話，然後開始聊起發媽有多機車（媽，你知道我都在外面說你壞話嗎？！）

阿發說完發媽的壞話後，停下來，等著學員B接話。B側頭思考了大概有30-40秒這麼久，然後對著我說：

「妳很不容易，妳陪著自己走到現在！」

當下一把無名火從我的海底輪燒起。我聽到自己內心的擴音機在對著學員B嘶吼：

你懂個屁，你憑什麼說我不容易，你是哪根蔥，你少來用那種心理師的芭樂術語跟我說話，你不配！

看到這裡，大家稍微換口氣。阿發並沒有把內心的OS倒在對方頭上，畢竟我有偶包。

我僵著一張臉，冰冷地問眼前一頭蓬蓬捲髮、臉露稚氣的年輕學員：

『妳剛剛回答我之前，停了那麼久，妳在想什麼？』

學員B眼神閃過錯愕，說自己這陣子在某個機構學諮商，剛剛她歪頭沉思，是在想，如果是她的諮商輔導員導師，會跟眼前的阿發說什麼。

『這是話術，我覺得應該少用。這堂課不是要你們練習諮商話術。』

當下我顧不得我的身分，說了重話。我太憤怒，無法承受半吊子諮商輔導常用的自以為是語言，我冰冷地丟下這句話，結束練習。

我知道我的憤怒從哪裡來。這位Q毛學員跟我一點關係、一點信任都沒有，卻輕易地替我的人生經驗貼標籤（還不是很聰明的貼錯）。

理性上我完全知道，這不是她的問題，她很有誠意在練習接球。

但心理上，我完全無法接受有任何不懂我的人，輕易地對我的人生說三道四。更何況，她正在思考如何用「心理諮商話術」來接我的球。

要走進一個人的心，靠的是真心理解，而不是厲害話術。

坊間的心理輔導諮商訓練也許可以交會你裝模作樣的談話，但卻沒有告訴你，不在關係上的對話，都是一種傷害。

所以，如果你不確定你跟對方的關係是近是遠，如果你根本不了解對方的真實感受，為什麼要自顧自地舉手發表你的安慰？如果你的發言，根本無法靠近對方的真實，不但沒有存在感，還會不小心激怒人。省下口水，惜字如金，不是更聰明嗎？

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南投王小姐，我聽到你舉手發問了。你說阿發，你為什麼要活的這麼偏激？主動安慰人，幫人加油打氣，表達溫暖支持，不好嗎？

在人生的九彎十八拐路上，低潮總是有的。有些人在脆弱的時候很需要別人的大量的安慰和拍肩鼓勵，有些人則需要自己的時間和空間消化情緒。

安慰人，是簡單也是複雜的學問。寫到這裡，我想到我20歲，還是個大學生時，曾經有一度憂鬱恐慌，服藥度日，活得很沒價值感。

系上朋友會跟我說，阿發，你要想開一點，沒事的。

當然，我也想想開，但我就是想不開。

我的班導師偶爾會找我聊聊，跟我聊聊她生活中也曾有過一些不順遂，表面上聽起來很無害，就是日常的故事，讓人知道困頓受傷，不分幾歲，都是會碰到的，尋常的很。

有天早上，我收到了班導師的email，上頭簡單寫了幾行英文字：

Afra,

The sky is blue;

the bird is singing,

and I’m thinking of you.

20年過去了，我依然記得當初收信時，心頭的微微振奮。

振奮的是，日子美好，原來身邊有人這樣關愛著我。

班導師就是用這種日常、不張牙舞爪的方式，鼓勵了當年困頓的我。

沒有激情的加油，沒有堅定看好的壓力。我的班導師只跟我分享了她自己真實的感受，這是最深厚溫柔的安慰。

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回到M的問題，「如何不白目的安慰人」，我從朋友心疼前老闆沒得獎的反應，還有我自身被激怒（不好意思我很容易被激怒）或被深刻鼓舞的例子，我想做個小總結：

1. 安慰人之前，請拿捏你跟對方的心理距離，因為別人可能不需要你的安慰。

2. 別天真的以為別人會因為你的安慰立刻變得堅強又豁達。你又不是金正恩。

3. 別人比我們想像得有智慧，省下安慰的字眼，告訴對方你的真實感受就好。

比如：

- 我沒辦法完全了解你的難過，但如果你要聊聊，我都在。

- X，你的得獎感言不就白寫了，傳來給我看看！

- 我都是靠大吃跟亂買換好心情，有沒有什麼你想做的，我可以陪你！

以上，跟千言萬語卻不知從何說起的你分享。

（本文出自阿發的寫作日常《你是在安慰人，還是在激怒人？》，未經同意禁止轉載）