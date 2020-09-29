〈愛情的五十種模樣〉系列文，讓心靈工作者柚子甜，解析平常愛用的〈愛的絮語〉占卜卡，用50張靈性牌卡，解讀愛情的50種樣貌。

No. 29 原諒Forgiveness：你還背著過去的傷，談現在的戀愛？

「原諒」這張牌對我來說，背後有很深沉的意涵。牌面上有兩張臉孔，一個冷若冰霜，面無表情；一個色彩繽紛，溫暖許多。然而較為真實溫暖的那張臉，卻被埋在冷漠的面孔下，甚至阻擋了象徵向上爬的樓梯，以及點亮黑暗的蠟燭。

這張牌被抽到的時候，我都會想問案主過去的經歷：曾經有哪一段感情，讓你耿耿於懷？那段感情發生了什麼事？曉芯（化名）就是一個典型的例子。

曉芯是個條件不錯的女孩，畢業於一流大學，剛出社會就找到一份亮眼的工作，而工作兩年後，看起來一切完美的她，正準備跟交往四年的班對男友結婚。誰料到就在她昏頭轉向地忙著聯絡新秘、訂婚宴會場、拍婚紗的時候，男友卻突然提分手──而且對理由支支吾吾，只說覺得沒那麼愛了、又說自己配不上曉芯、要她去找更好的，甚至連夜搬出兩人同居的愛巢，從此避不見面。

曉芯當然無法接受這個答案，她發狂地去問所有認識男友的人，最後問到男友大學的死黨，對方看曉芯哭哭啼啼，終於不忍心跟她說了真相：她男友在外面劈腿，本來只是玩玩而已，但小三上個月懷孕了，他為了負責，不得不分手，和小三偷偷去登記。

這個「真相」對曉芯來說太過殘酷，她自尊心很高，因此不願意別人知道她是這個原因被甩，所以很快就收拾好情緒，一頭栽進工作，讓自己忙到沒時間想這件事。別人問起婚事，她都淡淡地說：「哦，個性不合分手了，沒什麼。」

一晃眼，五年也過去了，曉芯也陸續交了幾任男友，但一段比一段不順遂，最後她來找我諮詢的時候，才又跟一位男友分手，原因是，對方不肯結婚。

「原來如此，那你們認識多久了？」我問。

「大概兩個月吧？」曉芯聳聳肩答道。

「兩個月對很多人來說，還在觀察期呢，有沒有可能是想要再相處看看，並不是沒有意願結婚呢？」我問道。

「嗯，他也是這麼說的。」曉芯面無表情地說道：「但我才不信這套，他長得帥家世又好，之前交往的很多都是美女甚至主播，什麼還在觀察，只是不想定下來的藉口而已，別以為我會上當。」

曉芯口氣非常冷靜，一副蠻不在乎，對感情說放就放的態度。然而當「原諒」這張牌出現的時候，我才恍然大悟──這麼多年過去了，她其實沒有真正放下對過去那任男友的憤怒。

深談之後，曉芯才逐漸打開心房，我也才更加確定，那任男友給她非常大的傷害，畢竟在一切都順遂的時候，卻冒出一個懷孕的小三，直接拿走了她的幸福，任何人都不可能輕易釋懷。於是在那任男友之後，曉芯都會下意識找條件非常好的對象，而且剛交往沒多久，就會直接了當要求結婚，如果對方沒有馬上答應，她就會當作男生是玩咖，馬上斷得一乾二淨，像是從來不認識這個人。

看似奇怪的感情模式，其實背後的原因很讓人難過：因為過去那段傷害，讓她不相信「感情」，她只相信「婚姻」。

她甚至會刻意選擇條件非常好的對象，潛意識裡，曉芯覺得要跟條件遠勝前任的對象在一起，才能慰藉自己被拋棄的傷痛。

這樣的感情，會出現什麼問題呢？變成每當她遇到條件好的對象，很快就會在一起，而且不考慮感情基礎、彼此適不適合，馬上就會提出結婚要求，對方如果沒有馬上答應，就會勾起她過去被背叛的傷痛，覺得對方不值得信任，立刻狠狠分手，把對方當陌生人。

她以為自己感情不順，才總是遇到錯的人。事實上，這樣的案主需要的，是透過心靈療癒挖掘自己的潛意識，修復感情的舊傷，才能在感情中，真正談一場不被傷口影響的戀愛。

我們在感情中都可能受過傷，然而很多人受傷之後，因為太痛，又或者好強，沒有花時間好好陪伴脆弱的自己，導致在十幾二十年，甚至更久之後都隱隱作痛，傷害我們和現任的感情。

「原諒」這張牌，代表的不見得是「原諒對方」，而是「和過去和解」。對方犯了錯，我們可以不原諒，但我們得自己放過自己，不要拿現在的幸福為過去陪葬。在那之後，我們才能改變自己在感情中的命運，甚至更有機會遇到幸福的感情。

※所有故事皆已經過穿插改編，以維護案主隱私※

（本文出自愛心理《柚子甜談愛情：你還背著過去的傷 談現在的戀愛？》，未經同意禁止轉載。）