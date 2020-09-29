快訊

大缺車！台灣車市一支獨秀 國產、進口都沒貨

神明也讓位…台積電睽違十年返竹科 想再擴張恐無「餘地」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

柚子甜談愛情：你還背著過去的傷 談現在的戀愛？

愛心理 / 文．吳姵瑩Chloe Wu 諮商心理師
曉芯口氣非常冷靜，一副蠻不在乎，對感情說放就放的態度。然而當「原諒」這張牌出現的時候，我才恍然大悟──這麼多年過去了，她其實沒有真正放下對過去那任男友的憤怒。圖片來源：ingimage
曉芯口氣非常冷靜，一副蠻不在乎，對感情說放就放的態度。然而當「原諒」這張牌出現的時候，我才恍然大悟──這麼多年過去了，她其實沒有真正放下對過去那任男友的憤怒。圖片來源：ingimage

愛情的五十種模樣〉系列文，讓心靈工作者柚子甜，解析平常愛用的〈愛的絮語〉占卜卡，用50張靈性牌卡，解讀愛情的50種樣貌。

No. 29 原諒Forgiveness：你還背著過去的傷，談現在的戀愛？

「原諒」這張牌對我來說，背後有很深沉的意涵。牌面上有兩張臉孔，一個冷若冰霜，面無表情；一個色彩繽紛，溫暖許多。然而較為真實溫暖的那張臉，卻被埋在冷漠的面孔下，甚至阻擋了象徵向上爬的樓梯，以及點亮黑暗的蠟燭。

這張牌被抽到的時候，我都會想問案主過去的經歷：曾經有哪一段感情，讓你耿耿於懷？那段感情發生了什麼事？曉芯（化名）就是一個典型的例子。

曉芯是個條件不錯的女孩，畢業於一流大學，剛出社會就找到一份亮眼的工作，而工作兩年後，看起來一切完美的她，正準備跟交往四年的班對男友結婚。誰料到就在她昏頭轉向地忙著聯絡新秘、訂婚宴會場、拍婚紗的時候，男友卻突然提分手──而且對理由支支吾吾，只說覺得沒那麼愛了、又說自己配不上曉芯、要她去找更好的，甚至連夜搬出兩人同居的愛巢，從此避不見面。

曉芯當然無法接受這個答案，她發狂地去問所有認識男友的人，最後問到男友大學的死黨，對方看曉芯哭哭啼啼，終於不忍心跟她說了真相：她男友在外面劈腿，本來只是玩玩而已，但小三上個月懷孕了，他為了負責，不得不分手，和小三偷偷去登記。

這個「真相」對曉芯來說太過殘酷，她自尊心很高，因此不願意別人知道她是這個原因被甩，所以很快就收拾好情緒，一頭栽進工作，讓自己忙到沒時間想這件事。別人問起婚事，她都淡淡地說：「哦，個性不合分手了，沒什麼。」

一晃眼，五年也過去了，曉芯也陸續交了幾任男友，但一段比一段不順遂，最後她來找我諮詢的時候，才又跟一位男友分手，原因是，對方不肯結婚。

「原來如此，那你們認識多久了？」我問。

「大概兩個月吧？」曉芯聳聳肩答道。

「兩個月對很多人來說，還在觀察期呢，有沒有可能是想要再相處看看，並不是沒有意願結婚呢？」我問道。

「嗯，他也是這麼說的。」曉芯面無表情地說道：「但我才不信這套，他長得帥家世又好，之前交往的很多都是美女甚至主播，什麼還在觀察，只是不想定下來的藉口而已，別以為我會上當。」

曉芯口氣非常冷靜，一副蠻不在乎，對感情說放就放的態度。然而當「原諒」這張牌出現的時候，我才恍然大悟──這麼多年過去了，她其實沒有真正放下對過去那任男友的憤怒。

深談之後，曉芯才逐漸打開心房，我也才更加確定，那任男友給她非常大的傷害，畢竟在一切都順遂的時候，卻冒出一個懷孕的小三，直接拿走了她的幸福，任何人都不可能輕易釋懷。於是在那任男友之後，曉芯都會下意識找條件非常好的對象，而且剛交往沒多久，就會直接了當要求結婚，如果對方沒有馬上答應，她就會當作男生是玩咖，馬上斷得一乾二淨，像是從來不認識這個人。

看似奇怪的感情模式，其實背後的原因很讓人難過：因為過去那段傷害，讓她不相信「感情」，她只相信「婚姻」。

她甚至會刻意選擇條件非常好的對象，潛意識裡，曉芯覺得要跟條件遠勝前任的對象在一起，才能慰藉自己被拋棄的傷痛。

這樣的感情，會出現什麼問題呢？變成每當她遇到條件好的對象，很快就會在一起，而且不考慮感情基礎、彼此適不適合，馬上就會提出結婚要求，對方如果沒有馬上答應，就會勾起她過去被背叛的傷痛，覺得對方不值得信任，立刻狠狠分手，把對方當陌生人。

她以為自己感情不順，才總是遇到錯的人。事實上，這樣的案主需要的，是透過心靈療癒挖掘自己的潛意識，修復感情的舊傷，才能在感情中，真正談一場不被傷口影響的戀愛。

我們在感情中都可能受過傷，然而很多人受傷之後，因為太痛，又或者好強，沒有花時間好好陪伴脆弱的自己，導致在十幾二十年，甚至更久之後都隱隱作痛，傷害我們和現任的感情。

「原諒」這張牌，代表的不見得是「原諒對方」，而是「和過去和解」。對方犯了錯，我們可以不原諒，但我們得自己放過自己，不要拿現在的幸福為過去陪葬。在那之後，我們才能改變自己在感情中的命運，甚至更有機會遇到幸福的感情。

※所有故事皆已經過穿插改編，以維護案主隱私※

（本文出自愛心理柚子甜談愛情：你還背著過去的傷 談現在的戀愛？》，未經同意禁止轉載。）

愛情 結婚 婚姻 分手

相關新聞

竹內結子疑產後憂鬱 猶如真實世界的「82年生的金智英」

最害怕就是看到小說寫的故事，變成真實的。看到太太和我最喜歡的日本女星過世的消息，真的很令人難過。也覺得精神健康的重要，讓尋求幫忙的人不會覺得不好意思。大家可以伸出援手，大家拉一把。

柚子甜談愛情：你還背著過去的傷 談現在的戀愛？

曉芯當然無法接受這個答案，她發狂地去問所有認識男友的人，最後問到男友大學的死黨，對方看曉芯哭哭啼啼，終於不忍心跟她說了真相：她男友在外面劈腿，本來只是玩玩而已，但小三上個月懷孕了，他為了負責，不得不分手，和小三偷偷去登記。

台灣女博士在巴黎教書 納悶：學生為什麼抓不到重點？

發作業的時候，成績都十分慘淡，我也直接跟他們說大家沒有抓到重點，一篇上課都已經解釋過的文章，問大家懂不懂也沒提出什麼問題，怎麼一出作業寫得七零八落，不過把文章換句話說就想交差了事。

竹內結子傳憾事…如何不被壓力打敗 專家：問自己兩個問題

日本女星竹內結子因精神困擾，9/27被發現走上絕路。演藝圈憾事頻傳，憂鬱輕生事件層出不窮，大眾難免受到影響。因此有精神醫師便出面呼籲，如何在同儕壓力下，保持健康的身心狀態。

劉軒：與叛逆期的孩子交流 先把他當成「獨立」的人

「為什麼要聽你的？！」這句話聽起來是很叛逆，也確實讓人惱火，但仔細想想，問題也就出在「為什麼要聽你的」？

筋肉媽媽：我的身體孕育生命的同時，也流失了自己

我懷孕了，同時心靈逐漸分裂成兩塊。一部分初嘗為人母的喜悅與期待，欣賞著肚子漸漸隆起的樣貌，感受著兒子在我體內呼吸、踢手踢腳的反應，想像著新生兒加入小家庭後的畫面，但有另一部分，卻開啟了我少女時期慢慢累積的憂鬱與灰暗。

金鐘獎／路邊看直播前老闆沒得獎 如何「安慰人不白爛」

雨夜，第55屆金鐘獎正在頒獎。朋友剛收工下班，來不及衝回家收看，乾脆站在路邊拿出手機看直播，站著累了，就蹲在地上，繼續看。

「我快要撐不住了」焦慮年代的急救包！給身陷地獄的你

不知道是秋天快要到了？還是新的學期剛開始？最近來求診的人很多都是焦慮的問題。 來的人，不約而同地，都會說：「我覺得我快要撐不住了。」都是因為撐不下去才來到診間的。

劉軒：你把孩子打乖了，也就打廢了

以前常聽到一句話：「打是疼，罵是愛。」， 我始終不喜歡這句話。做為教育原則，這其實是在合理化暴力行為。實際上，這往往是父母親下手過重後，說來安慰自己的藉口。

人有邪念不可怕，可怕的是有了邪念，還相信那是善念

我不清楚這是提問還是告誡，不過我很感謝這位朋友把自己的心聲這麼坦誠的與我分享，其實我覺得光是看這個文字的語氣，就覺得這是一個挺直率、大方的人，我甚至覺得這種人可以當個朋友。

從養寵物透露飼主心理需求！連你害怕跟別人太親近都能看出

大部分養寵物的人都是基於某種心理需求：有些人是為了排遣內心的寂寞；有些人是為了找個虐待的對象；有些人是為了炫耀自己的身分地位；也有些人是為了追求新鮮刺激。

五個徵兆 告訴你應該考慮婚姻諮商了

電影史密斯夫婦Mr. and Mrs. Smith開頭, 兩位夫妻坐在心理醫師辦公室裡開始討論彼此的不滿，雖然半開玩笑似的男主角劈頭就說：「不瞞你說，我真的有時氣到想殺死我老婆！」

熱門新聞

她連生三胎都兒子！老大胎內記憶曝「排隊的都弟弟」

教師節4超商咖啡限時優惠 全家買1送1 OKmart第2杯1元

台灣東南部海域地震 規模4.4

偽出國苗栗第二波 免稅商店昇恆昌再推「快閃特賣會」

安心旅遊補助獲行政院支持 續辦至10月底

政院拍板！安心旅遊補助將可實施至10月底

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。