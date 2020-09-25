從養寵物透露飼主心理需求！連你害怕跟別人太親近都能看出

不少人都以為會養寵物的人很有愛心，這要看主人背後的心理需求而定。根據我的長期觀察，大部分養寵物的人都是基於某種心理需求：有些人是為了排遣內心的寂寞；有些人是為了找個虐待的對象；有些人是為了炫耀自己的身分地位；也有些人是為了追求新鮮刺激。諮商心理師林萃芬在其新書《從習慣洞察人心》（時報出版）提到，特別是在人際關係緊張的都會區，人們養寵物的目的多半不是生活需求，譬如，幫主人看家，趕羊群，或耕田，而是心理需求，譬如，逗主人開心，聽主人哭訴，或是當主人的出氣筒。

★喜歡養貓的人

我發現，喜歡養貓的人多半都有獨特的個性，但獨特並不等於古怪，只是跟別人有點不同罷了。像我有個朋友就屬於俠客型的人，喜歡獨自四處流浪，最討厭跟一群人攪和在一起。有趣的是，他養的貓也有相同的習性，喜歡單獨在屋內屋外走來走去，一個不留神，就不知道他遊蕩到哪裏去了。

★喜歡養忠狗的人

會重視寵物忠誠度的人，無論是交朋友或找情人，亦會很注重對方的忠誠度。對他們來說，好寵物的首要條件便是忠心耿耿，最好像電視或電影中的靈犬一樣，會跟前跟後地保護主人安危，反應靈敏地看顧主人財產，隨時隨地注意陌生人的動向，這樣他們才會覺得沒有白養寵物一場。

而除了要求寵物忠心、朋友要忠誠、情人要專情之外，喜歡養忠狗的人多半對家庭和事業亦很盡忠職守。

有個朋友對老闆的忠心程度幾乎到了赴湯蹈火在所不惜的地步，只要有人在他面前說一句老闆的壞話，那他就會跟對方翻臉，不管對方跟他的交情多好；若是有人膽敢做出對他老闆不利的事情，那他肯定會跟對方拚命。即使有時候老闆因為情緒失控而對他大呼小叫，他依然態度恭敬，沒有半點怨言。

★養觀賞型動物的人

許多養狗的朋友都曾跟我透露，在家時他們最喜歡跟自己的愛犬耳鬢廝磨，又親又舔地一起玩耍。根據我的觀察，喜歡跟寵物有親密肌膚接觸的人，在跟朋友互動時，特別是親密愛人相處的時候，亦喜歡藉著各種肢體和肌膚的接觸來表達自己的感情和愛意。譬如，看到好久不見的朋友，立刻給對方一個熱情的擁抱。相反的，喜歡養觀賞型寵物的人，就不太習慣跟別人有太過親密的肌膚接觸。一旦有人在沒有告知的情況下給他一個熱情的擁抱，那可能會讓他全身僵硬。

還有，養觀賞型寵物的人多半也不喜歡太過吵雜的環境，他們最愛安靜中帶著一絲自由氣息的環境。像我認識不少養魚的朋友，都有前述兩種現象。他們不管外在表現得多麼活潑，當有人想要進一步碰觸他們時，他們就會很有技巧地躲開，較少會迎上前去和對方抱成一片。碰到習慣和別人保持一點距離的人，要尊重他的身體自主權，並且耐心等待他習慣你的存在。

★喜歡帶寵物到處炫耀的人

一般而言，喜歡帶寵物到處炫耀的主人，挑選寵物就像挑選服飾一樣，一要好看，二要名牌。因此，他們往往會花大筆金錢去買隻昂貴的純種狗，當他們在介紹自己的寵物時，也會用虛榮的口吻說：「你知不知道牠的身價，高達十萬塊耶，跟我身上的名牌一樣貴，偏偏我就只喜歡牠。」一邊說還一邊露出陶醉的表情。

圖為《從習慣洞察人心》書封。時報出版社提供 喜歡到處炫耀寵物的人，和情人交往時，大概也會帶著情人到處炫耀。倘若不喜歡成為別人的展示品，那最好換個喜歡養流浪動物的情人。因為會養流浪狗的人，多半是真正喜歡狗的人，他們一旦找到自己喜歡的對象和生活方式，就會心滿意足地過著平凡的生活，而不會羨慕別人的生活模式。

★收養流浪動物的人

看到流浪貓或流浪狗就忍不住想把牠們帶回家的人，多半都有個愛心水龍頭，他們不只對動物充滿愛心，對不幸的人亦頗富同情心。但也正因為他們太有慈悲心了，所以非常不善於拒絕別人，只要一看到別人哀求的眼神，也不管自己能力如何，即想要傾囊相助。還有些主人是把自己人生不公平的境遇投射在流浪動物的身上，看到動物被人欺負，便會勾起自己以前被欺負、被霸凌的經驗，進而挺身保護牠們。

熱愛動物的人多半無法忍受討厭動物或是對動物缺乏愛心的人。周遭很多朋友都會觀察獸醫是不是發自肺腑愛動物，還只是為了賺錢，譬如說，他們會觀察獸醫愛不愛撫摸動物，能不能感受寵物的痛苦，如果發現獸醫不愛動物，那即使路途遙遠他們都會換獸醫師。

★家有惡犬的人

偶爾會在路上看到有人家的門口掛著「內有惡犬請勿進入」的牌子，強烈宣告「未經許可不准進入」的訊息，一方面嚴防有人危害到他的人身安全，另一方面會決不手軟的攻擊進入者。雖然也有主人明明養的是可愛的小型犬，卻要在門口掛「內有惡犬請勿進入」的牌子，意圖達到遏止偷竊、歹徒入侵的效果，但若主人真的飼養凶暴的惡犬，就務必提高警覺，因為他們可能是人際關係疏離，社會適應不良，對周遭人充滿敵意的危險分子。像有些主人會放任寵物咬傷路人、小孩、郵差，表面上是寵物闖禍，其實代表主人對別人既不友善，亦沒有同理心。

諮商的過程中發現，憂鬱的主人如果有寵物陪伴，無論帶著寵物去溜溜，或是照顧寵物，或是去騎馬，跟動物互動、肢體接觸，都會對身心健康有很大的幫助。我曾經遇過一隻狗狗心理醫師，跟牠互動的過程，會感受到被無條件接納、溫暖、安全，立刻心情好舒暢。說了這麼多什麼人養什麼寵物的故事，不知是否聯想到自己親眼目睹、親耳聽到的寵物故事。有的話，不妨將你看到的線索先儲存在腦中，再利用機會慢慢觀察對方的言行舉止，相信必有所獲。