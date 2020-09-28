劉軒：與叛逆期的孩子交流 先把他當成「獨立」的人

「為什麼要聽你的？！」這句話聽起來是很叛逆，也確實讓人惱火，但仔細想想，問題也就出在「為什麼要聽你的」？

如果家長自己都沒做到、不能以身作則，孩子大概也不會聽家長的。就像有些人自己天天打麻將，酗酒抽煙，卻要求孩子要自律、要按時作息、要好好學習一樣。當然，更核心的原因，是孩子到了叛逆期，他開始「像」一個獨立的人了，他開始有資格說「我為什麼要聽你的」。

為什麼是「像」呢？因為這個階段，他開始有自己的想法、主張，個性也開始形成，但他又沒法脫離家長獨自生活。所以，「為什麼要聽你的」，是在表達「我是一個獨立的人了，有自己的那一套主張，你們不要干涉」。而叛逆、沒好氣的語氣，則是他不得不繼續屈服在家長的管教和威壓下，要表達那種不爽的感覺。

想想我們的叛逆期，我們可都是過來人啊！

所以，與叛逆期的孩子交流，一定要把握一個前提，就是先把他當成一個獨立的人來看，不要覺得他還是那個依附你、依賴你的小寶寶。你要和他平等的去討論問題，而不是由上而下的說教——不要說叛逆期的孩子，哪怕我們成年人，被別人一番說教，也會很不爽吧。

如果他的態度不好，嗆你的話，那就先針對這個態度問題，和他進行討論，就事論事，而不是大發雷霆用家長權威去收拾他。也要懂得適時問孩子問題，去請教他的想法、去聽聽他的態度，而不是預設立場認為孩子一定是這樣那樣想，或者覺得「老子就是對的、孩子就該這麼做」。

就算孩子真做錯了，說實話，這個年紀的孩子，自己基本也知道對錯，只是有些有點拉不下臉。所以，家長不要火上澆油，再去羞辱他一番，還是要就事論事，平心靜氣的和他談。

如果孩子的自覺能力不夠，意識不到自己的錯誤，那麼，家長在指出錯誤的同時，要帶領孩子理解為什麼這個事情是錯的，比較好用的方法，就是通過一步步的問孩子問題，讓他自己去發現問題所在。

當然，這個前提仍然是家長要平等的和孩子進行對話，相信我，孩子是能感覺到你對他的尊重的，而他也一定會回饋你足夠的尊重。

最後，如果想讓孩子從多一點不同的角度看世界、瞭解自己和他人，也歡迎他看我的心理學課程。外來的和尚會念經，有時候我這個外人說的話，孩子反而能聽進去。

（本文出自軒言文創《與叛逆期的孩子交流 先把他當成「獨立」的人》，未經同意禁止轉載，劉軒粉專

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