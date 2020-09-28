快訊

108新課綱落實了多少？ 專訪全台四地第一屆學生的心聲

金融巨頭又洗錢：美國《FinCEN文件》曝光了什麼醜聞？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

劉軒：與叛逆期的孩子交流 先把他當成「獨立」的人

軒言文創 / 文．劉軒
「為什麼要聽你的？！」這句話聽起來是很叛逆，也確實讓人惱火，但仔細想想，問題也就出在「為什麼要聽你的」？圖片來源：ingimage
「為什麼要聽你的？！」這句話聽起來是很叛逆，也確實讓人惱火，但仔細想想，問題也就出在「為什麼要聽你的」？圖片來源：ingimage

「為什麼要聽你的？！」這句話聽起來是很叛逆，也確實讓人惱火，但仔細想想，問題也就出在「為什麼要聽你的」？

如果家長自己都沒做到、不能以身作則，孩子大概也不會聽家長的。就像有些人自己天天打麻將，酗酒抽煙，卻要求孩子要自律、要按時作息、要好好學習一樣。當然，更核心的原因，是孩子到了叛逆期，他開始「像」一個獨立的人了，他開始有資格說「我為什麼要聽你的」。

為什麼是「像」呢？因為這個階段，他開始有自己的想法、主張，個性也開始形成，但他又沒法脫離家長獨自生活。所以，「為什麼要聽你的」，是在表達「我是一個獨立的人了，有自己的那一套主張，你們不要干涉」。而叛逆、沒好氣的語氣，則是他不得不繼續屈服在家長的管教和威壓下，要表達那種不爽的感覺。

想想我們的叛逆期，我們可都是過來人啊！

所以，與叛逆期的孩子交流，一定要把握一個前提，就是先把他當成一個獨立的人來看，不要覺得他還是那個依附你、依賴你的小寶寶。你要和他平等的去討論問題，而不是由上而下的說教——不要說叛逆期的孩子，哪怕我們成年人，被別人一番說教，也會很不爽吧。

如果他的態度不好，嗆你的話，那就先針對這個態度問題，和他進行討論，就事論事，而不是大發雷霆用家長權威去收拾他。也要懂得適時問孩子問題，去請教他的想法、去聽聽他的態度，而不是預設立場認為孩子一定是這樣那樣想，或者覺得「老子就是對的、孩子就該這麼做」。

就算孩子真做錯了，說實話，這個年紀的孩子，自己基本也知道對錯，只是有些有點拉不下臉。所以，家長不要火上澆油，再去羞辱他一番，還是要就事論事，平心靜氣的和他談。

如果孩子的自覺能力不夠，意識不到自己的錯誤，那麼，家長在指出錯誤的同時，要帶領孩子理解為什麼這個事情是錯的，比較好用的方法，就是通過一步步的問孩子問題，讓他自己去發現問題所在。

當然，這個前提仍然是家長要平等的和孩子進行對話，相信我，孩子是能感覺到你對他的尊重的，而他也一定會回饋你足夠的尊重。

最後，如果想讓孩子從多一點不同的角度看世界、瞭解自己和他人，也歡迎他看我的心理學課程。外來的和尚會念經，有時候我這個外人說的話，孩子反而能聽進去。

（本文出自軒言文創與叛逆期的孩子交流 先把他當成「獨立」的人》，未經同意禁止轉載，劉軒粉專

。）

劉軒 親子教養 親子

相關新聞

劉軒：與叛逆期的孩子交流 先把他當成「獨立」的人

「為什麼要聽你的？！」這句話聽起來是很叛逆，也確實讓人惱火，但仔細想想，問題也就出在「為什麼要聽你的」？

筋肉媽媽：我的身體孕育生命的同時，也流失了自己

我懷孕了，同時心靈逐漸分裂成兩塊。一部分初嘗為人母的喜悅與期待，欣賞著肚子漸漸隆起的樣貌，感受著兒子在我體內呼吸、踢手踢腳的反應，想像著新生兒加入小家庭後的畫面，但有另一部分，卻開啟了我少女時期慢慢累積的憂鬱與灰暗。

金鐘獎／路邊看直播前老闆沒得獎 如何「安慰人不白爛」

雨夜，第55屆金鐘獎正在頒獎。朋友剛收工下班，來不及衝回家收看，乾脆站在路邊拿出手機看直播，站著累了，就蹲在地上，繼續看。

「我快要撐不住了」焦慮年代的急救包！給身陷地獄的你

不知道是秋天快要到了？還是新的學期剛開始？最近來求診的人很多都是焦慮的問題。 來的人，不約而同地，都會說：「我覺得我快要撐不住了。」都是因為撐不下去才來到診間的。

劉軒：你把孩子打乖了，也就打廢了

以前常聽到一句話：「打是疼，罵是愛。」， 我始終不喜歡這句話。做為教育原則，這其實是在合理化暴力行為。實際上，這往往是父母親下手過重後，說來安慰自己的藉口。

人有邪念不可怕，可怕的是有了邪念，還相信那是善念

我不清楚這是提問還是告誡，不過我很感謝這位朋友把自己的心聲這麼坦誠的與我分享，其實我覺得光是看這個文字的語氣，就覺得這是一個挺直率、大方的人，我甚至覺得這種人可以當個朋友。

從養寵物透露飼主心理需求！連你害怕跟別人太親近都能看出

大部分養寵物的人都是基於某種心理需求：有些人是為了排遣內心的寂寞；有些人是為了找個虐待的對象；有些人是為了炫耀自己的身分地位；也有些人是為了追求新鮮刺激。

五個徵兆 告訴你應該考慮婚姻諮商了

電影史密斯夫婦Mr. and Mrs. Smith開頭, 兩位夫妻坐在心理醫師辦公室裡開始討論彼此的不滿，雖然半開玩笑似的男主角劈頭就說：「不瞞你說，我真的有時氣到想殺死我老婆！」

男友藉口忘帶錢包月底沒錢「但根本沒有真的還我！」

「我們現在出去花錢都是平均分攤，但常常一到付錢的時候，他就說忘記帶錢包、或是說他月底沒錢，下次再給我，但根本沒有一次真的還我！」

從臉書留言嗅出拒深交訊息 一名上市公司老總的識人法

別人怎麼看你，真的那麼重要嗎？你的價值是建立在臉書的好友人數？發文按讚數？還是造訪過好多個國家的打卡數？

劉軒：當我們專注出擊時，已是戰勝的姿態

當你看到大衛像，是不是也可以想像一下，今天你就是那個即將要面對大鯨魚的小蝦米。你只有一次機會，你專注但也很放鬆，你的手隨時準備出擊。

劉軒：左腦邏輯？右腦創意？你被騙太久了！

就像我們會用星座來區分人的性格一樣，左右腦的這種區別也常常被我們用來分析一些事情，包括我自己也在演講裡引用過這個說法。但最近我發現，這件事情被科學家證實是錯誤的。

熱門新聞

大烤準備／避免烤焦鋁箔紙必備 燒烤過程別加酸性醬汁

56年的回憶！老字號「青葉台菜」10月25日停業

一張圖秒懂中秋連假天氣 何時變天降雨降溫看這裡

中秋國慶連假出門避塞！高乘載管制時段、路段看這裡

棄養綠鬣蜥野外繁殖生態失衡 高市農業局今年抓2349隻

竹內結子疑產後憂鬱 量表超過10分要注意

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。