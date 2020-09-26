我很喜歡收到讀者們傳來的問題，雖然多半是個人的問題，但往往也是大家的問題，我想，透過回答問題，也可以帶給朋友們一些有價值的訊息。

我曾經收到一個問題，其實提問的朋友比較像是在自我剖析，講到一個自我糾結點，他說：

「有時候覺得自己是善良的，總是能感知、體會和理解他人的艱難和痛苦，安靜主動的給予寬容、諒解或者幫助、關懷。但有時候，發現自己其實是極其冷血的，大多數對他人的忖度，卻都是負面、陰暗的，有點「以小人之心度君子之腹」的意思。瞬間萌發的某個想法、處理事情的一些方式，有時候連我自己都覺得冷酷、理性和決絕。我應該是善於反省的，只是反省出的結論又未必能影響我下一次的「第一反應」。誒，其實也沒什麼，就是想說一說。好了，晚安！我睡了！」

我不清楚這是提問還是告誡，不過我很感謝這位朋友把自己的心聲這麼坦誠的與我分享，其實我覺得光是看這個文字的語氣，就覺得這是一個挺直率、大方的人，我甚至覺得這種人可以當個朋友。

為什麼這麼說呢？首先，我要跟這位朋友說，如果你覺得自己有善良但又有陰暗的一面，這不表示你有什麼人格缺陷。了解自己的陰暗面，是每個完整人格形成的必經過程。

人有邪念不可怕，可怕的是有了邪念，還相信那是善念。

這讓我想到《達文西密碼》這部小說（也有改編成電影）裡，有一個角色，是一個很瘋狂的教徒，他相信人要追求絕對的聖潔，所以每次他有不好的念頭的時候，他就會拿鞭子狠狠的抽打自己，用痛苦來洗淨自己的邪念，但同時，他又以「為上帝主持正義」的名，四處殺害他視為對教會有威脅的人。雖然這是一個虛構的角色，但你看看世界上現在還有多少人，仗著自己信仰所謂「真神」的名義，做出各種違背人性的事。

我很欣賞的一位心理學教授，Jordan Peterson，就曾經說：「我認為人無法認清自己能夠成為的善良，直到他能夠認識自己能夠達到的惡劣。」他的觀點是，我們需要從歷史學習，我們不能夠去粉飾那些人類的悲劇，那些往往源自於光明正義，但最後演變成冷血屠殺的事件。我們需要認清自己都可能有邪惡的一面，但同時也有善良的一面，而從中盡可能做一個選擇，不僅是對自己好、對家人好，而且對社會好、對世界好、對天地好。

至於「以小人之心度君子之腹」，這也沒什麼問題，本來防人之心就不可無。只要不因為這樣，所以主動去陷害人家。像是許多合作的契約書，都會一開始寫「甲乙雙方以友好基礎合作」，當然接下來還是要一大堆條款，就是為了以防遭受不公平，或不受信用的待遇。但如果你想用契約書當成圈套，或把合作視為一種利用關係，那你就會很累，律師費也會很高。

最後，我分享一段我父親的文字，來自於他之前的一本書《冷眼看人生》：

愈是有熱心的人

愈需要有冷眼！

使你不失之主觀、不反應過度、不意氣用事。

使你面對人生的起起落落、人世的恩恩怨怨，

都能冷冷靜靜、一一化解。

有一天終於頓悟：

這，就是人生！

（本文出自軒言文創《人有邪念不可怕，可怕的是有了邪念，還相信那是善念》，未經同意禁止轉載，劉軒粉專

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