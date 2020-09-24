劉軒：左腦邏輯？右腦創意？你被騙太久了！

前陣子我看到一個很有意思的知識，推翻了我很久之前的認知，今天來和大家分享。

你一定聽說過人的左右腦的區別，就是人的左腦主掌理性，右腦主掌感性，所以左腦人擅長數學和邏輯，右腦人適合寫小說、吟詩作畫。

就像我們會用星座來區分人的性格一樣，左右腦的這種區別也常常被我們用來分析一些事情，包括我自己也在演講裡引用過這個說法。但最近我發現，這件事情被科學家證實是錯誤的。

美國猶他大學的研究員做了一千個FMRI（功能性磁共振成像）的腦部掃描，發現沒有人是特別偏向左腦或右腦，當我們在思考的時候，整個大腦都在思考。當然了，大腦還是有些不同的部位分管不同的功能。但就思考而言，並沒有明確的左右腦的區分。發佈研究報告的學者說：「左腦不會比右腦更傾向於邏輯思考，右腦也不會比左腦更富有創意。」

那麼，這個廣為流傳的左右腦概念，是從哪裡來的呢？

這就要追溯到1960年代，一位很著名的生物學者 Roger Sperry 對於一些癲癇症病患的治療和研究。當時的癲癇症手術還比較極端，就是把頭殼打開，把連接左右腦的神經連接切斷。這時就出現了一些奇特的狀況，比如左手想要拿一個東西，但右手不知道為什麼會把左手壓住等等。

在經過了一系列的研究後，這位學者發現某些功能，比如：算數學、學語言和畫畫，似乎會偏左腦或右腦，於是他就總結歸納這些現象，然後被媒體報導，結果被一些沒有科學背景的記者再次解釋。三番兩次加油添醋後，就出現了關於「左右腦的差別」的概念大肆流傳。但其實真正的腦神經科學家自始至終都沒有認可這樣子的解釋。

現在我們知道左右腦區別理論不完全正確。這也提醒我們，有時候我們看到的東西號稱是科學證明的，但未必一定就是如此，它依然很有可能是在傳播過程中被扭曲了。就像我們不能完全信任網絡上的新聞一樣。

而且，在科學研究中，也經常後面的研究會推翻前面的研究，比如找到了更好的解釋方法，或者有更好的儀器做出更準確的測量。過去在媒體不太發達的時候，研究結果出來後，要經過很長一段時間才會進入普羅大眾的資訊接收範圍中，而現在信息流通非常快，也有很多渠道讓你獲得最新知識。

所以，當我們看到新的資料時，就要及時更新自己的知識庫，確認消息正確性後再把這個消息告訴身邊的人，盡量減少以訛傳訛。如果你覺得這個科學知識很新鮮的話，也歡迎你分享到自己的社群喔！

（本文出自軒言文創《左腦邏輯？右腦創意？你被騙太久了！》，未經同意禁止轉載，劉軒粉專

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