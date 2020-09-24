快訊

共軍西南海域演習：東沙群島失守，會有什麼衝擊？

終於等到了！張惠妹宣布台東跨年開唱「免費入場」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

劉軒：左腦邏輯？右腦創意？你被騙太久了！

軒言文創 / 文．劉軒
就像我們會用星座來區分人的性格一樣，左右腦的這種區別也常常被我們用來分析一些事情，包括我自己也在演講裡引用過這個說法。最近我發現，這件事被科學家證實是錯誤的。圖片來源：ingimage
就像我們會用星座來區分人的性格一樣，左右腦的這種區別也常常被我們用來分析一些事情，包括我自己也在演講裡引用過這個說法。最近我發現，這件事被科學家證實是錯誤的。圖片來源：ingimage

前陣子我看到一個很有意思的知識，推翻了我很久之前的認知，今天來和大家分享。

你一定聽說過人的左右腦的區別，就是人的左腦主掌理性，右腦主掌感性，所以左腦人擅長數學和邏輯，右腦人適合寫小說、吟詩作畫。

就像我們會用星座來區分人的性格一樣，左右腦的這種區別也常常被我們用來分析一些事情，包括我自己也在演講裡引用過這個說法。但最近我發現，這件事情被科學家證實是錯誤的。

美國猶他大學的研究員做了一千個FMRI（功能性磁共振成像）的腦部掃描，發現沒有人是特別偏向左腦或右腦，當我們在思考的時候，整個大腦都在思考。當然了，大腦還是有些不同的部位分管不同的功能。但就思考而言，並沒有明確的左右腦的區分。發佈研究報告的學者說：「左腦不會比右腦更傾向於邏輯思考，右腦也不會比左腦更富有創意。」

那麼，這個廣為流傳的左右腦概念，是從哪裡來的呢？

這就要追溯到1960年代，一位很著名的生物學者 Roger Sperry 對於一些癲癇症病患的治療和研究。當時的癲癇症手術還比較極端，就是把頭殼打開，把連接左右腦的神經連接切斷。這時就出現了一些奇特的狀況，比如左手想要拿一個東西，但右手不知道為什麼會把左手壓住等等。

在經過了一系列的研究後，這位學者發現某些功能，比如：算數學、學語言和畫畫，似乎會偏左腦或右腦，於是他就總結歸納這些現象，然後被媒體報導，結果被一些沒有科學背景的記者再次解釋。三番兩次加油添醋後，就出現了關於「左右腦的差別」的概念大肆流傳。但其實真正的腦神經科學家自始至終都沒有認可這樣子的解釋。

現在我們知道左右腦區別理論不完全正確。這也提醒我們，有時候我們看到的東西號稱是科學證明的，但未必一定就是如此，它依然很有可能是在傳播過程中被扭曲了。就像我們不能完全信任網絡上的新聞一樣。

而且，在科學研究中，也經常後面的研究會推翻前面的研究，比如找到了更好的解釋方法，或者有更好的儀器做出更準確的測量。過去在媒體不太發達的時候，研究結果出來後，要經過很長一段時間才會進入普羅大眾的資訊接收範圍中，而現在信息流通非常快，也有很多渠道讓你獲得最新知識。

所以，當我們看到新的資料時，就要及時更新自己的知識庫，確認消息正確性後再把這個消息告訴身邊的人，盡量減少以訛傳訛。如果你覺得這個科學知識很新鮮的話，也歡迎你分享到自己的社群喔！

（本文出自軒言文創左腦邏輯？右腦創意？你被騙太久了！》，未經同意禁止轉載，劉軒粉專

。）

人腦 劉軒

延伸閱讀

聯合新聞網攜手軒言文創 注入更多「心靈能量」

相關新聞

那雙開腦的手彎下腰在餐廳洗碗「很多不堪的事都做過」

曾為醫生的他，正穿著圍裙，彎著腰蹲在地上洗碗；那雙診治過無數外科病人的醫生的手，換了場景，仍舊彎得下腰，努力做好分內的工作；不論過去的成就或社會地位多麼輝煌，換了位置，也能甘心樂意擔任一個洗碗工的角色。

劉軒：當我們專注出擊時，已是戰勝的姿態

當你看到大衛像，是不是也可以想像一下，今天你就是那個即將要面對大鯨魚的小蝦米。你只有一次機會，你專注但也很放鬆，你的手隨時準備出擊。

劉軒：左腦邏輯？右腦創意？你被騙太久了！

就像我們會用星座來區分人的性格一樣，左右腦的這種區別也常常被我們用來分析一些事情，包括我自己也在演講裡引用過這個說法。但最近我發現，這件事情被科學家證實是錯誤的。

公關溫拿：待不爽幹嘛不離職？「別一直待在原處鬼叫」

「我從認識你到現在，從來沒聽過你講你老闆一句好話耶！所以說你老闆根本是個人渣呀？」和朋友閒聊，老闆似乎是個令人想把他殺死、完全沒有任何優點的壞傢伙？

被劈腿背叛後選擇報復 並不會讓你過的更好

藝人小豬和周掦青情感糾紛事件連續占據新聞版面多日，關於情感的是是非非，真的有一個正確答案嗎？為什麼被劈腿的不是我們，我們卻忍不住義憤填膺？報復真的可以使痛苦減少嗎？

聯合新聞網攜手軒言文創 注入更多「心靈能量」

《聯合新聞網》自今年7月15日起，增設了「生活-心靈花園」目錄。主要蒐羅幫助讀者解決疑難雜症的好文，包括戀愛、婚姻、職場、親子、人格、情緒、行為分析、運勢等心理諮詢文章，在您的心中，有哪種難以解開的結？透過閱讀好文，能讓我們一起進步，每天為心靈做個精神健康操。

嫌電視機太吵手機太亮？請「換個比喻」這樣說出來

待在自己房間卻還是聽得見客廳傳來電視的聲音，而且很介意的時候。即使你說：「我很介意電視發出的聲音，可以把聲音調小嗎？」但家人總是「呃，是嗎？我覺得還好欸」對話就結束了。

休假只想睡到自然醒？其實工作中消耗的不是體力

上班累得要命，休假日就只想好好睡上一覺恢復精神。這難道不是理所當然的事嗎？但面對高敏人，我一定會詢問以下問題。「你難道不覺得，疲勞時的累不是身體的累，是大腦的嗎？」

婆媳問題只是家庭問題的冰山一角！主要關鍵還是中間這位男人

身為媳婦，永遠要有自知之明：妳本來就是外人啊！尊重老公的爸媽，是個人的修養；孝順老公的爸媽，是老公的責任。守住自己的原則與界限，別委屈了自己！心疼的，永遠是自己的父母。

黑掉的媳婦...原來妳也可以擁有不喜歡對方的權利

一個做媳婦的最高境界──原來你也可以擁有不喜歡對方的權利，但不需用攻擊、貶損對方的方式與之抗衡，而仍能堅定的保有自我，自在的做自己。

累得要死卻又放不下心！女性進入婚姻後最常遇到的三大難題

那天看見朋友悶悶不樂，知道她為孩子與老公的事情煩心一陣子，我們就小聊一下她的近況，聊著聊著她不禁眼框泛紅，她說：「我真得覺得好累！」

男人不在的時候最自由？心理師談阿爾及利亞的女性悲歌

她們有話想說，但旁人卻要她們噤聲，她們想活出屬於自己的生命，但所處的世界卻要她們活成別人想要的樣子。她們只是想在大學校園裡辦場時裝走秀會而已，但在一些人眼裡，那卻像毀天滅地的邪惡之事，她們只是想穿件美麗衣裳，結果卻是攸關生死。

熱門新聞

八爪巨怪入侵！一家烤肉萬家香 逾50隻椰子蟹湧進BBQ趴

東北風報到！明雨勢最劇烈北東轉濕涼 中秋烤肉被雨淋

基因檢測擬下放給昆蟲系生 醫檢師團體抗議「違法」

破天荒！中秋國道車潮恐如過年 林佳龍：前所未有挑戰

針對高端頂級客 旅遊業者推超豪華金門遊團費直逼4萬

雙鋼印口罩開賣首日 民眾還是滿臉問號

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。