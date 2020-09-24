那雙開腦的手彎下腰在餐廳洗碗「很多不堪的事都做過」

某次國際公益組織的公關朋友，介紹我認識一位初在臺北創業、經營餐廳的新朋友。這位新朋友由於離開臺灣多年，希望多了解臺灣媒體的習性與經營生態。赴約當天，介紹人無法同行，我獨自前往約定的餐廳，第一眼見到他時其實令我倒抽一口氣：這個看起來不超過三十五歲、長得眉清目秀的人，怎麼這麼老土？他戴著一副過時的金屬框眼鏡，說話時腰板挺得筆直，自我介紹像是準備要上臺演講的小學生一樣有禮貌。談話過程中，只見他專注地聽著我的分享，點頭如搗蒜，將我說過的話記在腦中並複誦一遍。在他身上，我看見了「專注」與「倒空」。

這個男生是陳科引醫師，而且其學經歷都頗嚇人：早年被父母送到國外念書，不僅考上中國最高學府北大醫學院，也持有美國的醫生執照；數年來於北京協和醫院擔任腦神經外科醫生，執手術刀搶救過無數生命。雖然醫師的收入相對比一般人略高，但高度忙碌的工作也犧牲了生活品質。執醫數年後他有感而發，覺得多年離鄉背井，照顧了好多人的父母，卻無法照顧自己家中的雙親。因此，他毅然決然辭去中國的醫生工作，回到臺灣創業開餐廳，並協助經營父親的海洋公益事業，從零開始學習經營管理。

有幾次和陳醫師聊到：為什麼他能完全放下醫生的光環，甘心回到臺灣經營餐廳呢？他回：「當醫生的那些年，看過太多的死亡，幫病人擦血、清大便，很多更不堪的事情都做過……」不到三十歲就擔任中國最大醫院腦神經外科醫生的他，有過太多血淋淋的經歷。家屬把患者送到這家全國最具規模的醫院，就是期盼可以被救活。但是開腦的風險最高、最困難，當然也有無法救回的病人。他經歷過被病人家屬毆打、吐口水，有苦難言卻也只能全往肚裡吞。

回到臺灣這些年，他投入家裡經營的海洋環保工作，幾年前在嘉義與一群漁民和專業教授進行抹香鯨擱淺搭救的任務。一位為人開腦的專科醫師，換了一個時空，也能成為魚類的救援者。二○二○年六月，我參與他主導的世界海洋日推廣活動。在臺灣這個不是非常重視海洋環保的環境，他們仍舊努力保存稀有魚類的遺骸，希望透過小小的力量，為地球與海洋保育盡一份心力，也讓人看見許多將要絕種的海洋生物。活動上，政府單位的長官希望他替每個魚類作品錄製說明影片，他從頭到尾逐一細數每個作品和魚類的來由與意涵，一錄就是兩個小時，也不見他喊一聲累。

某次兒童節連假前夕，我在沒有事先告知的情況下去到他的餐廳用餐。從廚房的出菜口小縫看進去，那是一個令我很敬佩的畫面：曾為醫生的他，正穿著圍裙，彎著腰蹲在地上洗碗；那雙診治過無數外科病人的醫生的手，換了場景，仍舊彎得下腰，努力做好分內的工作；不論過去的成就或社會地位多麼輝煌，換了位置，也能甘心樂意擔任一個洗碗工的角色。而當醫生這件事，他似乎用另外一種型態繼續著。餐廳裡接納了許多原本家庭狀況比較辛苦的年輕人，他耐著性子，手把手地教導員工煮咖啡、做餐點，給他們一個可以彎下腰來學習、自力更生的環境。他用另一種面貌繼續擔任醫生的角色，用不同的方式繼續照顧人。

其實，他很少向臺灣的朋友提起自己過去在中國擔任一級院所的醫生，但經常聽到他和有疾病的朋友談論病因和情況，從中發現他毫不藏私地告訴對方要如何面對、如何找到方法去治療，或者介紹好醫生。從他身上，我看見醫者的風範，不論在任何環境下，都能用醫者的心境處事。雖然他現在是餐廳經營者，我還是習慣稱呼他「陳醫師」，無論是否擁有醫生的頭銜，那溶在血液裡的謙卑，都沒有改變。

《聖經》經文

「他被掛在木頭上親身擔當了我們的罪，使我們既然在罪上死，就得以在義上活，因他受的鞭傷，你們便得了醫治。」（〈彼得前書〉2：24）

圖為《工作就是在打怪》書封。遠流出版社提供

職場王子心法

能蹲得低的人，一定可以跳得更高。很多時候，人生劇本突然改寫了，許多人未必能夠倒空歸零，重新開始新的日子。陳科引醫師蹲在廚房洗碗的畫面，多年來都烙印在我心中。不論我們的家世背景多好，學歷多高，擁有的頭銜或身分地位如何，終究要回到生活的本體，去體驗、去經歷每個角色或轉折所要帶給我們的學習。醫生這個角色，未必只能存在於醫院，也可以在生活中、在職場上。做一個謙卑待人、能彎下腰來做事的人，相信上天必有眷顧。