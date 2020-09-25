從臉書留言嗅出拒深交訊息 一名上市公司老總的識人法

別人怎麼看你，真的那麼重要嗎？你的價值是建立在臉書的好友人數？發文按讚數？還是造訪過好多個國家的打卡數？

一個穿著及膝休閒褲和拖鞋，腳踏車上一前一後載著六歲和三歲小孩的中年男子，慵懶地和兩個小童在樹蔭下自拍，那輛腳踏車是鄰居沒在騎而送給他們的。共享汽車太方便，住家樓下就有一個App租車站，加上出門幾乎只搭捷運，前些日子他把家裡的轎車賣了。現在一家四口用來代步的，就是萬能的雙腳，還有鄰居送的中古腳踏車。

這位職場王子是蔡學峰總經理，和我是從十幾歲就一起長大的好朋友。他移民時，老爸住院，我們幾個麻吉去幫忙照顧，他大兒子的名字還是大家一起討論出來的，總之就是比親兄弟還親的兄弟。他也是當時我所有朋友中最成才的，二十幾歲只是週刊記者，拚了幾年，當到那斯達克股票交易所（NASDAQ）某上市公司大中華區總經理。我覺得他也是我所有朋友中最懂得「愛自己」的人，說得更精確一點，他是個懂得為自己「做選擇」的人。

幾年前，我想透過臉書介紹一個新朋友給他。我在幾次大堆頭吃飯場合上遇到這個人，對他的社經地位和過分客氣的反差印象深刻，於是向遠在海外的蔡總提到這人，請他加對方臉書當朋友。

蔡總：我不要加他，這個人不太OK，妳也不要太深交。

溫哥：啊？你是怎麼看出來的啊？

蔡總：妳沒看到他發文底下的留言嗎？都是阿諛奉承，應該沒有真的朋友吧！還有妳要記得，妳也具有相當程度的利用價值，別人巴結妳並不奇怪，不是每個人都需要深交。

蔡總的這番叨唸讓我有些驚恐，但也開始反省，我處在如此強調包裝與加工的公關領域這麼久，怎麼還有什麼都相信的單純腦啊？然而，不了解蔡總的人一定會覺得他的說法太偏激，但我知道他其實是在保護我，也幫助我學習如何觀察與選擇。

多年來，他的家裡都沒有電視，因為他寧可花多一點時間陪小孩玩，不想讓孩子覺得電視才是他爸。後來，他終於買了一臺大電視，但與其說是電視，其實就是個很大的螢幕罷了，方便他透過網路篩選優質健康、適合孩子收看的內容。相差三十幾歲的父子三人，對著那個會播出聲音和畫面的盒子，熱烈討論著為什麼烏龜會一個疊一個相載。他對六歲的兒子說：

「你的害怕是來自於『自己覺得那個東西可怕』，你要是認為蛇不可怕，蛇就不可怕，『你』是決定這個世界長什麼樣子的人！」

面對那些沒必要參加的應酬、沒必要跟的流行，他會把自己放逐到千里之外。所有會對他的生活、家人、收入，甚至情緒帶來負面干擾的訊息，都可能消耗他去做更重要事情的能量，所以他連臉書上要顯示哪些朋友都非常謹慎。他很清楚生活中的重要順序是什麼，所以更容易做判斷。這不禁讓我想起《聖經》〈詩篇〉第一篇，一開場就提到「選擇」的藝術：照著「三不」與「一惟」的心法過日子，最終能帶來「有福」。

回顧前述幾位王子朋友，以及這位白手起家、沒有後臺撐腰的蔡總，其經濟條件和生活品質都頗「有福」，而他們有一個相同特質，就是懂得「選擇」刪除生活中的沒必要，把日子過得簡單，不在乎別人見到他時「笑問客從何處來」，而且讓「惟喜愛」成為支持他的最重要力量。惟喜愛在《聖經》中指的是神的話。蔡總的惟喜愛是：讓家人過更好的日子；有更多與家人朋友相聚的時光；珍視握在手裡的溫度與真實感，而不是臉書上tag哪個名人朋友、社群裡哭爸一些不干自己的事來刷存在感。

某天中午，久違和蔡總一起吃飯，他說前些日子情緒有些低落，不想成為我的負能量來源，於是選擇先把自己整理好、穩住腳，再與我相聚，彼此傳遞正能量。幾年過去了，我慶幸聽了蔡總的話沒有和那個臉友深交，他精準的判斷也確實一語道破許多過度包裝的不真實。

我很感謝身邊許多有智慧的朋友，也像他們一樣，努力把自己的生活愈過愈簡單，勇敢對沒必要說不，讓自己愈來愈有福。

《聖經》經文

「不從惡人的計謀，不站罪人的道路，不坐褻慢人的座位，惟喜愛耶和華的律法，晝夜思想，這人便為有福！」（〈詩篇〉1：1）

圖為《工作就是在打怪》書封。遠流出版社提供

職場王子心法

「惟喜愛」是支持自己的最重要力量。蔡學峰總經理的惟喜愛是，珍惜家人和朋友，把日子過得簡單，擁抱生活中最真實的溫度，而不是在社群網站上蹭熱度。每個人選擇過日子的方式都不一樣，他的方式對你而言未必是最好的方式，但他生活中的見證與樸實度日的態度，卻令我羨慕。那種自信，不是來自於開著豪車、居住高級社區、擁有司機等優渥的物質條件，而是在任何情況下都能隨事隨在、處之泰然，讓自己的生活過得簡單愉快。