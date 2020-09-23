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公關溫拿：待不爽幹嘛不離職？「別一直待在原處鬼叫」

遠流出版社 / 文．公關溫拿
從朋友口中的敘述，老闆似乎是個令人想把他殺死、完全沒有任何優點的壞傢伙？是的，那朋友幹麼不離職？圖片來源：ingimage
從朋友口中的敘述，老闆似乎是個令人想把他殺死、完全沒有任何優點的壞傢伙？是的，那朋友幹麼不離職？圖片來源：ingimage

「我從認識你到現在，從來沒聽過你講你老闆一句好話耶！所以說你老闆根本是個人渣呀？」

和某位朋友閒聊，我沒頭沒腦說出這番話。他的老闆我見過，人看起來傻裡傻氣，也算好相處，但我並不是很了解他，從朋友口中的敘述，似乎是個令人想把他殺死、完全沒有任何優點的壞傢伙？是的，那朋友幹麼不離職？沒錯，你跟我想的一樣，我也問了一樣的問題。

他這麼爛，你還留著幹麼？他給你很高的薪水嗎？

「沒有，低到可悲……」

他給你股份？

「沒有，這公司就算有股票也會慘敗。」

你暗戀他喔？（我沒詞了……）

「怎麼可能，我巴不得狠狠揍他一頓！」

還真猜不透，接連幾次聽著朋友抱怨，聽久了真是累人。我的情緒從起初與他一同悲憤，到強烈質疑我朋友才是真正有問題的人。某個夜裡，我給了朋友一句刻骨銘心的話：「待不爽就滾蛋，不要一直在那鬼叫！」是的，幹譙這件事情十分紓壓，但對於整體人生還真的沒有半點好處。

幾年前，一位朋友告訴我，他的公司開出公關職缺，希望我去試試看。從平時我對他的認知，我一點都不想去他的公司服務，因為他總是拚命幹譙公司，數落得一無是處。當時我真心告訴他：「不喜歡就走吧！把位置讓出來，給受得了又甘心的人。不要身在曹營心在漢，對誰都沒有幫助。」當然，朋友覺得很不爽，很長一段時間沒有理我。然而不過幾個月，他突然與我聯繫，說已經換了一份新工作，現在覺得生活舒服自在，也感謝我當時的曉以大義。

職場生活中，我有沒有遇過很憤慨的事情？碰到很討厭的老闆？坦白說，當然有。這種時候，說不幹譙是騙人的，但幹譙要找對對象，講內容但不具名，抒發一番後，解氣了就算了，別讓這些「感覺」在同業間或職場裡不停流竄，不只沒任何幫助，還可能帶來無法想像的後患。

當我非常難忍耐的時候，會在紙上寫下各種條件：公司、老闆、薪水、同事、未來發展性、離家遠近……一條條列出來檢視，無論如何都要找出「優點」。比如說：薪水比其他公司都好，為了錢就忍吧；老闆有時脾氣壞了一點，但每天都能跟一群優秀的同事一起工作……一定有優點，一定有讓你譙個半死卻遲遲沒有離去的關鍵因素。放大這些優點，放大到可以讓你不再抱怨，並且為這個優點繼續努力，然後往前走。

假如列完所有條件，仍然找不到一項可以讚美，那麼也代表著，這個地方不適合你。何不放開手，讓更合適的人坐在這個位置上？而你也可以自由去尋找真正屬於你的「美樂地」，快快樂樂做個職場好手。

《聖經》經文

「我又轉念，見日光之下，快跑的未必能贏。力戰的未必得勝，智慧的未必得糧食，明哲的未必得資財，靈巧的未必得喜悅，所臨到眾人的事在乎當時的機會。」（〈傳道書〉9：11）

圖為《工作就是在打怪》書封。遠流出版社提供
圖為《工作就是在打怪》書封。遠流出版社提供

職場離職心法

「辭職」是面對職場困難時看似最快速，也最容易解決困境的方法。我們會用金錢去衡量轉職，或從行業的發展性和能否有更多的學習機會來評估。然而，若你始終卡在自己的情緒問題或職場人際的困境，並非有更好的機會而選擇跳槽，我建議你先冷靜下來思考你常遇到的問題是什麼？為什麼到每個地方都跟老闆處不好？為什麼老是被同事當工具人硬拗？又或是你的手腳很慢，工作經常卡在類似環節而出錯？那麼你要重新盤點自己，這些問題並不會因為換工作而改變，即使到了新的環境，你還是會再遇到它。

職場 離職

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