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五個徵兆 告訴你應該考慮婚姻諮商了

看見心理 / 文．林怡君 Jean Lin 諮商心理師
電影史密斯夫婦開頭, 夫妻坐在心理醫師辦公室裡開始討論彼此的不滿，半開玩笑似的男主角劈頭就說：「不瞞你說，我真的有時氣到想殺死我老婆！」擷自電影片段
電影史密斯夫婦開頭, 夫妻坐在心理醫師辦公室裡開始討論彼此的不滿，半開玩笑似的男主角劈頭就說：「不瞞你說，我真的有時氣到想殺死我老婆！」擷自電影片段

電影史密斯夫婦Mr. and Mrs. Smith開頭, 兩位夫妻坐在心理醫師辦公室裡開始討論彼此的不滿，雖然半開玩笑似的男主角劈頭就說：「不瞞你說，我真的有時氣到想殺死我老婆！」

婚姻中的人應該會心一笑，很真實的心情，但這也反應出西方國家對婚姻諮商的普及性及接受度，甚至在離婚前被視為必要的過程，讓兩人有機會在一個客觀專業心理人員的協助下，把自己的感受和情緒做一個整理，才能做出對這段關係和彼此人生最重要的決定。其實不一定要等到真的考慮分手或離婚才來尋求協助，婚姻專家Dr.Borland建議，以下幾個也徵兆是你可以考慮接受婚姻諮商的時候，在問題還沒惡化前及早面對及學習更好的相處之道。

重覆爭吵同樣的問題

「我已經跟你講幾次我不喜歡你這樣做, 你都沒有聽起去。」

「為什麼只是這麼簡單的事件你都做不到？」

「我最討厭你說話的時候尖酸刻薄對我抱怨一堆，我不想聽也不行嗎？」

常常，一些生活中的小事，放久了或吵久了，也會讓彼此心灰意懶，不願意再付出。更甚者，因為重覆的爭吵，在同一個問題上如婆媳、小孩教養，甚至生活習慣無法溝通解決，會使婚姻越來越失去信心，而每一次的爭吵只會讓關係的裂痕越來越深。

已經沒有身體或心理的親密感

雖然近年開始出現無性夫妻的可能性，但住在同一屋簷下卻不知道各自在幹什麼的夫妻關係，彼此已經沒有激情，可能也開始像路人甲一樣在家裡進進出出，最後變成「室友」一般的存在，在婚姻中的確是一個警訊。

失去信任感

當你懷疑另一半出現了背叛或劈腿的可能性，覺得他或她有事瞞著你，不一定是具體行為被你發現，可能只是手機裡的對話或FB，IG上的瞹眛留言，各種令人心神不寧的蛛絲馬跡，也足以讓彼此猶如驚弓之鳥，心情大受影響。新聞中時不時出現的殺妻或殺夫的悲劇，很多都是從失去信任和嫉妒不平開始的，而不去面對和處理的結果，對當事人身心造成的創傷常常是超出旁人能理解的巨大。

重大的生活衝擊或改變

婚姻本身也像一個生命有機體，會隨著時間變化經歷不同階段，比如孩子出生後的手忙腳亂、搬家移居、夫妻兩人生涯轉換、家中成員生病或照顧的需要，退休生活調整，孩子成長離家後進入空巢期的調適等，有些事件雖然是開心的，但也不代表沒有壓力；而有些事件是超乎預期的，更需要夫妻兩人一同來努力面對，並且在過程中一起成長學習。

不良成癮或自我傷害行為

夫妻中如果有人染上賭博、毒品、藥物或酒精成癮的惡習，或因為憂鬱或精神疾病造成情緒不穩，對家庭關係造成的影響是很深遠的。包括個人身心的健康受損、家庭經濟的不安穩、夫妻情緒的衝突拉扯、還有在子女教養上的困難無助等，都是需要很大的耐心與智慧來因應面對。像這樣家人朋友也難以啟齒的艱像時刻，真的很需要心理人員提供專業資源及協助，讓無助徬徨的你們重新找到支持的力量。

來婚姻諮商並不丟臉，承認脆弱的人才是最勇敢的人。

如果你的婚姻中有更多解不開的結，在親密關係中你活的不快樂卻不知道要走還是要留，你可以邀請你的另一半認真的來談談，因為這是對自己也對愛人負責的一個選擇。

（本文出自看見心理五個徵兆告訴你應該考慮婚姻諮商，未經同意禁止轉載。）

婚姻 諮商輔導

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