男友藉口忘帶錢包月底沒錢「但根本沒有真的還我！」

「我男朋友真的很討厭，我快受不了他了啦。」RT有些生氣、也有些無奈的說，「我們現在出去花錢都是平均分攤，但常常一到付錢的時候，他就說忘記帶錢包、或是說他月底沒錢，下次再給我，但根本沒有一次真的還我！」

RT 原本和我會談的主題是與好朋友吵架，但每到最後離開前，都會用五分鐘小小抱怨一下男朋友最近的所作所為。

「雖然我家滿有錢的，但一直和我爸媽拿錢也有點過意不去。而且總有一種被坑的感覺，讓我很不開心。現在常常一起吃飯的時候心裡就有些疙瘩，想說那今天又是我要幫他付了嗎？」RT 臉上露出有點看不起男友的表情。

「你有認真和他討論過這件事情嗎？」我問。

「我…我有開玩笑提起過。」RT 有點心虛地說，「但我覺得講錢的事情不太好啊，很傷感情欸。」

「所以你期待這件事情會自己好轉囉？」

「嗯………」RT 臉部有些糾結地思考。

對男／女朋友的許多不滿，我們經常藏放在心，不會馬上表現出來。你可能會認為，因為你們喜歡對方、因為你們決定在一起了，所以對彼此就要有愛。而愛他就是忍受他，甚至告訴對方自己並不在意；又或是，你覺得談到彼此不開心的事情時，會讓關係變得很尷尬，他會生氣、你會哭，好像很不愛對方的感覺。所以還是別討論這些讓場面難堪的事情。

但其實你都會在心中偷偷記下一筆。

更多時候，是會在胸腔附近產生一股不舒服的重量，當他下次又不付錢、或重複做出讓你討厭的事情時，它又會變得更重一些。而等到他再不付錢、討厭的事情再重複幾次後，這股重量就會形成制約──也就是每次一見到他，你就想起這件事情。這也會慢慢拖垮你原先對他心動的、與充滿愛的感覺。

那是一種關係中的壓力，並逐漸累積成對他的「怨」。

直到下次再做出類似的事情，你覺得你們之間已經出現一股奇怪的張力。是當你們見面相處時，雖然你臉部表情跟著笑，但心中卻悄悄覺得：「他根本不了解我，或許，他根本不是真的愛我，才會這麼做吧。」

然後有一天，不是那件你真的在乎的大事，而是某件讓你不耐煩的小事上──比方說馬桶蓋沒有掀起來的時候。你會將憤怒爆發出來，你會將先前所有累積的悄悄話、所有不爽的和難聽的話，一口氣通通飆罵出來。而心中那股你原以為可以承受的重量，也在崩潰後減輕許多。

「愛情難道不就是要忍受對方奇怪的習慣、和照顧他的需要，兩個人才走得長久嗎？」RT剛才靜靜地想了三分鐘以後，有點疑惑地問我。

「也許是吧。但反過來想想，他有照顧到你的需要嗎？你的不耐煩、你對他這種生氣的感覺、和其實你每個月都要省點錢用？或是說，他知道你的需要是什麼嗎？」

我語調放慢：「有沒有可能，他覺得你不在乎這一點小錢，所以經常讓你出錢以後，也就有意無意地沒有還你了。再加上，你也表現出不太在乎的樣子，更加強了他的這個想法？」

一個人是極其複雜的個體，兩個人就變成了難以破解的連環結。

不管是伴侶、你的爸媽、你的心理師、甚至你覺得某個全世界最瞭解你的人，如果你不說出自己心裡真正的想法，他們也許永遠都不了解你想要的是什麼。

對方把那件事情視為理所當然，因為他可能從來不知道會讓你生氣。也或許覺得你已經逐漸接受那件討厭的事情，已經不計較了。

當今天的對象是男朋友時，你的忍耐更會形成怨氣，讓你不斷失望與難受。它也會再累積成怒氣，憤恨於對方不瞭解自己。漸漸的，等到你對他的愛與包容被磨盡時，差不多就要分手了。

你原先認為別說出口、別破壞愛情關係的舉動，反而變成了分手的導火線。

說出自己的感覺和需要並非一種破壞──如果你們真的在乎彼此。

你們會騰出時間，好好地談論對彼此至關重要的事情。這能增加對彼此瞭解的深度，並透過討論與調整，讓雙方有機會在關係中更加舒適，在原本的「愛」中尋找更愛對方的可能性。未來才有可能牽著彼此的手，走進更深層的愛情關係之中。

（本文出自看見心理傷感情的小事：你的心底累積了多少怨言？，未經同意禁止轉載。）