快訊

內鬼滲透？為中國監控華人的「藏族難民警察」

澎湖飲料店上周被國軍臨時棄單 蔡總統今爆買150杯送暖

聽新聞
test
0:00 / 0:00

被劈腿背叛後選擇報復 並不會讓你過的更好

看見心理 / 文．林怡君 Jean Lin 諮商心理師
羅志祥(右)和周揚青交往9年分手。關於情感的是是非非，真的有一個正確答案嗎？報復真的可以使痛苦減少嗎？圖／摘自微博
羅志祥(右)和周揚青交往9年分手。關於情感的是是非非，真的有一個正確答案嗎？報復真的可以使痛苦減少嗎？圖／摘自微博

藝人小豬和周掦青情感糾紛事件連續占據新聞版面多日，關於情感的是是非非，真的有一個正確答案嗎？為什麼被劈腿的不是我們，我們卻忍不住義憤填膺？報復真的可以使痛苦減少嗎？

如果激情不再，沈澱多日後，我想告訴受傷的你【出氣並不能解決問題，報復並不會讓你更快樂】。

永遠記得那一年，快三十歲的我也遇到幾乎一樣的劇情。那天我開心的下班坐了一個多小時的公車換火車，走了長長的路大包小包提了便當去陪還在工作的男友吃晚餐。他說出去買個飲料，我無意識順手拿起了他放在桌上的手機翻看，一則奇怪的訊息就跳出來了。沒有什麼色情的照片，但就是一句 「手機還給你，我不想再見到你了」。

女人的直覺立刻背脊發涼，血液直衝腦門。不到十分鐘男友回來，我只問：「那個人是誰？為什麼傳這樣的訊息給你？」佩服的是慣犯的反應真是快，完全不用打草稿，立刻回道：「噢！那是銀行的小姐，工作需要。」

那一分鐘我立刻提起包包往外走，近乎是尖叫的喊了一句 「你騙人！」在第一個馬路口跳上車，從樹林一路哭回到台北的住處，竟坐了五百多塊錢的計程車。連續兩三天我都眼睛睜著到天亮，腦袋像被雷打到轟轟作響，開始回想，與這個人交往的四五年來對方究竟有多少件事情是騙我的、有多少話原來是謊言、哪一段是真、哪一段是假。原來以為的真實，一夕之間發現竟是假像。那種錐心刺骨的痛，讓你開始對人性懷疑、對本來信任甚至依靠的美好徹底失望。沒錯，我也開始有了想要報復的心。我開始想像自己應該衝去他公司咆哮、甚至想當面給他一把掌、打電話給他的媽媽、妹妹、同事朋友、恨不得讓全世界的人知道他有多 「渣」。光是想到這一切就令我血脈噴張，每天胡思亂想，歇斯底里地又哭又笑。

那陣子，我想我活得很讓人擔心。

【關於報復有沒有用？】

其實在這次事件裡面值得探討的盲點是，支持女方公開貼文的人以為當事人出了氣，報復完，心情才能得到抒解，以為這樣才是公平正義。可是對真的曾經歷真實背叛經驗的人，其實心情是很矛盾的。當所有朋友在挺你，幫你出氣，幫你罵所謂的 「渣男」或 「渣女」 的同時；一方面你覺得被支持，被同情，但另一方面其實也非常懊惱自責。聽著朋友們細數 「早就跟你說了，他配不上你」，或者 「你愛到卡慘死！眼睛糊到蛤仔肉」，每一句也彷彿在打臉你的判斷力和自信。這樣的自責和懊悔，透過所謂的好心提醒，可能比被渣男劈腿的傷害更令人難受—「難道我真的那麼瞎、那麼笨、一直被利用而不自知嗎？」

當這樣的聲音一直出現時，最打擊的反而是已經脆弱的自尊和微薄的自信。

【報復能讓自己開心起來嗎？】

很多人在氣急攻心的在當下，抱著玉石俱焚的心情，想著 「我不好過，也要讓你痛苦！」一時衝動做出許多平常不會做的事。新聞裡看到的有人去刮對方的車、去別人的店噴漆、在街上或社區貼黑函、甚至衝去堵對方上下班的地點想要找人揍對方幾拳；雖然當下可能得到一時的爽快，但如果這些行為是粗暴的，甚至是違法的，你的人生會不會因為上述的報復行為被告，從此變成一個有法律前科的人，甚至影響到自己下一段關係呢？明明一個清白、道德良善又專情的人，怎麼最後變成一個犯法暴力的人？這樣的代價值得嗎？更不用說如果上了新聞，從此你的名字和他的名字一直連在一起，在這網路的世界裡，凡走過必留下痕跡，不管過了幾年要delete都好難！如果一段錯誤的感情，浪費了你九年的青春，從發現的那一天起，所有的損害應該到此停止，而不是讓傷害繼續，讓自己的痛苦延續。

過度糾結、折磨自己，或陥入矛盾報復的心情當中，並不會讓人活的更好，反而使痛苦更加蔓延。彷彿明明被宣判無罪的人，卻被關進一個隱形的牢房，無法自由的呼吸，也看不到解脫的可能。是的，攻擊和報復只是因為說不出口的痛。

而真正能治療悲傷的不是傷害別人，而是回來好好愛自己。如果您是情感事件中受害者的朋友，真正要做的不是鼓勵報復、加油添火，或自以為正義的跳出來行俠仗義。最重要是多多陪伴和支持、讓當事人高漲的情緒得到抒解而能喚回理性。就算愛情不再也能做適當的危機處理，把對個人身心的傷害降到最低，不致做出讓自己後悔遺憾的行為。愛情真的不容易，在這個充滿不安和變動的時代裡，沒有人知道下一個被背叛的當事人會不會是自己，也別太自信自己可以百分之百不會三心兩意。在每一次熱門的名人感情事件中，我們更要學習在瞬息萬變的親密關係中，戒慎警愓，珍惜每一個幸福的可能，做一個懂得愛的人。

（本文出自看見心理被劈腿背叛後 報復並不會讓你過的更好，未經同意禁止轉載。）

周揚青 小豬

相關新聞

被劈腿背叛後選擇報復 並不會讓你過的更好

藝人小豬和周掦青情感糾紛事件連續占據新聞版面多日，關於情感的是是非非，真的有一個正確答案嗎？為什麼被劈腿的不是我們，我們卻忍不住義憤填膺？報復真的可以使痛苦減少嗎？

聯合新聞網攜手軒言文創 注入更多「心靈能量」

《聯合新聞網》自今年7月15日起，增設了「生活-心靈花園」目錄。主要蒐羅幫助讀者解決疑難雜症的好文，包括戀愛、婚姻、職場、親子、人格、情緒、行為分析、運勢等心理諮詢文章，在您的心中，有哪種難以解開的結？透過閱讀好文，能讓我們一起進步，每天為心靈做個精神健康操。

嫌電視機太吵手機太亮？請「換個比喻」這樣說出來

待在自己房間卻還是聽得見客廳傳來電視的聲音，而且很介意的時候。即使你說：「我很介意電視發出的聲音，可以把聲音調小嗎？」但家人總是「呃，是嗎？我覺得還好欸」對話就結束了。

休假只想睡到自然醒？其實工作中消耗的不是體力

上班累得要命，休假日就只想好好睡上一覺恢復精神。這難道不是理所當然的事嗎？但面對高敏人，我一定會詢問以下問題。「你難道不覺得，疲勞時的累不是身體的累，是大腦的嗎？」

婆媳問題只是家庭問題的冰山一角！主要關鍵還是中間這位男人

身為媳婦，永遠要有自知之明：妳本來就是外人啊！尊重老公的爸媽，是個人的修養；孝順老公的爸媽，是老公的責任。守住自己的原則與界限，別委屈了自己！心疼的，永遠是自己的父母。

黑掉的媳婦...原來妳也可以擁有不喜歡對方的權利

一個做媳婦的最高境界──原來你也可以擁有不喜歡對方的權利，但不需用攻擊、貶損對方的方式與之抗衡，而仍能堅定的保有自我，自在的做自己。

累得要死卻又放不下心！女性進入婚姻後最常遇到的三大難題

那天看見朋友悶悶不樂，知道她為孩子與老公的事情煩心一陣子，我們就小聊一下她的近況，聊著聊著她不禁眼框泛紅，她說：「我真得覺得好累！」

男人不在的時候最自由？心理師談阿爾及利亞的女性悲歌

她們有話想說，但旁人卻要她們噤聲，她們想活出屬於自己的生命，但所處的世界卻要她們活成別人想要的樣子。她們只是想在大學校園裡辦場時裝走秀會而已，但在一些人眼裡，那卻像毀天滅地的邪惡之事，她們只是想穿件美麗衣裳，結果卻是攸關生死。

工作如果沒有「最少做三年」不行？別忍了 失去的會更多

苦撐了三年才提出辭呈。雖然你自己沒有察覺，但是「三年前的自己」與「三年後的自己」已經成為完全不同的人了。而且這三年，將對未來造成負面的影響。

不必驚慌...你的寂寞需要有人懂

寂寞經常出沒在孤獨、孤單的狀態之中，可是我們也不乏聽聞有些交遊廣闊或擁有長期而穩定親密關係的人，依然感到寂寞。到底人為什麼會寂寞？還有，你害怕寂寞嗎？

已經這麼好命了，為何還會感到受苦？被禁錮的靈魂《82年生的金智英》

電影裡頭的太太們自嘲：「我讀國立大學數學系，就是要為了教小孩九九乘法表」，不禁回頭詢問自己，能有辦法這樣的釋然與認份地，接受自己就甘願的待在母親育兒的角色裡嗎？

為什麼持續一段戀愛關係很困難？原來你/妳都在演戲

「我不希望對方覺得自己很糟糕，或討厭自己」、「戀人究竟是怎麼看我的？」會忍不住在意起這些事吧，也會因此害怕露出自己最「真實」的一面。

熱門新聞

議員轟捷運板南線成逃票天堂 北捷：抓到罰50倍違約金

心理測驗／一張圖猜筆記本還是櫥櫃？ 測你對未來的熱情指數

單粒近千元！高雄燕巢認證「西施柚」禁止農民親手採收

設在騎樓、人行道… 電動機車充電站亂象叢生

訂婚宴吃到一半男方全離席 她傻眼問「悔婚嗎」網揭秘

22日中午開賣！5色口罩、海外限定口罩禮物箱 PChome一次滿足

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。