被劈腿背叛後選擇報復 並不會讓你過的更好

藝人小豬和周掦青情感糾紛事件連續占據新聞版面多日，關於情感的是是非非，真的有一個正確答案嗎？為什麼被劈腿的不是我們，我們卻忍不住義憤填膺？報復真的可以使痛苦減少嗎？

如果激情不再，沈澱多日後，我想告訴受傷的你【出氣並不能解決問題，報復並不會讓你更快樂】。

永遠記得那一年，快三十歲的我也遇到幾乎一樣的劇情。那天我開心的下班坐了一個多小時的公車換火車，走了長長的路大包小包提了便當去陪還在工作的男友吃晚餐。他說出去買個飲料，我無意識順手拿起了他放在桌上的手機翻看，一則奇怪的訊息就跳出來了。沒有什麼色情的照片，但就是一句 「手機還給你，我不想再見到你了」。

女人的直覺立刻背脊發涼，血液直衝腦門。不到十分鐘男友回來，我只問：「那個人是誰？為什麼傳這樣的訊息給你？」佩服的是慣犯的反應真是快，完全不用打草稿，立刻回道：「噢！那是銀行的小姐，工作需要。」

那一分鐘我立刻提起包包往外走，近乎是尖叫的喊了一句 「你騙人！」在第一個馬路口跳上車，從樹林一路哭回到台北的住處，竟坐了五百多塊錢的計程車。連續兩三天我都眼睛睜著到天亮，腦袋像被雷打到轟轟作響，開始回想，與這個人交往的四五年來對方究竟有多少件事情是騙我的、有多少話原來是謊言、哪一段是真、哪一段是假。原來以為的真實，一夕之間發現竟是假像。那種錐心刺骨的痛，讓你開始對人性懷疑、對本來信任甚至依靠的美好徹底失望。沒錯，我也開始有了想要報復的心。我開始想像自己應該衝去他公司咆哮、甚至想當面給他一把掌、打電話給他的媽媽、妹妹、同事朋友、恨不得讓全世界的人知道他有多 「渣」。光是想到這一切就令我血脈噴張，每天胡思亂想，歇斯底里地又哭又笑。

那陣子，我想我活得很讓人擔心。

【關於報復有沒有用？】

其實在這次事件裡面值得探討的盲點是，支持女方公開貼文的人以為當事人出了氣，報復完，心情才能得到抒解，以為這樣才是公平正義。可是對真的曾經歷真實背叛經驗的人，其實心情是很矛盾的。當所有朋友在挺你，幫你出氣，幫你罵所謂的 「渣男」或 「渣女」 的同時；一方面你覺得被支持，被同情，但另一方面其實也非常懊惱自責。聽著朋友們細數 「早就跟你說了，他配不上你」，或者 「你愛到卡慘死！眼睛糊到蛤仔肉」，每一句也彷彿在打臉你的判斷力和自信。這樣的自責和懊悔，透過所謂的好心提醒，可能比被渣男劈腿的傷害更令人難受—「難道我真的那麼瞎、那麼笨、一直被利用而不自知嗎？」

當這樣的聲音一直出現時，最打擊的反而是已經脆弱的自尊和微薄的自信。

【報復能讓自己開心起來嗎？】

很多人在氣急攻心的在當下，抱著玉石俱焚的心情，想著 「我不好過，也要讓你痛苦！」一時衝動做出許多平常不會做的事。新聞裡看到的有人去刮對方的車、去別人的店噴漆、在街上或社區貼黑函、甚至衝去堵對方上下班的地點想要找人揍對方幾拳；雖然當下可能得到一時的爽快，但如果這些行為是粗暴的，甚至是違法的，你的人生會不會因為上述的報復行為被告，從此變成一個有法律前科的人，甚至影響到自己下一段關係呢？明明一個清白、道德良善又專情的人，怎麼最後變成一個犯法暴力的人？這樣的代價值得嗎？更不用說如果上了新聞，從此你的名字和他的名字一直連在一起，在這網路的世界裡，凡走過必留下痕跡，不管過了幾年要delete都好難！如果一段錯誤的感情，浪費了你九年的青春，從發現的那一天起，所有的損害應該到此停止，而不是讓傷害繼續，讓自己的痛苦延續。

過度糾結、折磨自己，或陥入矛盾報復的心情當中，並不會讓人活的更好，反而使痛苦更加蔓延。彷彿明明被宣判無罪的人，卻被關進一個隱形的牢房，無法自由的呼吸，也看不到解脫的可能。是的，攻擊和報復只是因為說不出口的痛。

而真正能治療悲傷的不是傷害別人，而是回來好好愛自己。如果您是情感事件中受害者的朋友，真正要做的不是鼓勵報復、加油添火，或自以為正義的跳出來行俠仗義。最重要是多多陪伴和支持、讓當事人高漲的情緒得到抒解而能喚回理性。就算愛情不再也能做適當的危機處理，把對個人身心的傷害降到最低，不致做出讓自己後悔遺憾的行為。愛情真的不容易，在這個充滿不安和變動的時代裡，沒有人知道下一個被背叛的當事人會不會是自己，也別太自信自己可以百分之百不會三心兩意。在每一次熱門的名人感情事件中，我們更要學習在瞬息萬變的親密關係中，戒慎警愓，珍惜每一個幸福的可能，做一個懂得愛的人。

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