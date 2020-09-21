聽新聞
test
0:00 / 0:00

嫌電視機太吵手機太亮？請「換個比喻」這樣說出來

三采出版 / 文‧武田友紀
對於高敏人來說，睡覺時手機螢幕的光線，好比讓整個房間的燈都亮了。圖片來源：ingimage
對於高敏人來說，睡覺時手機螢幕的光線，好比讓整個房間的燈都亮了。圖片來源：ingimage

「高敏人×鈍感人」合作技巧

我想來談談合作技巧。

這些技巧固然適用於情侶之間，但同時也適用於長時間一起度過的家人或同住友人。合作時的注意事項會因為對方是高敏人或鈍感人大有不同，我們一步一步看。

首先是高敏人與鈍感人的合作關係。跟鈍感人有合作關係的高敏人曾與我分享「因為對方真的什麼都不介意，所以我也完全不費心，在一起時我很自在」，他們提到跟鈍感人合作時的好處。

但另一方面，有些地方會比較辛苦，像是對方總是不了解自己的心情。

與鈍感人溝通時，請一定要記得對方與自己的感覺是有落差的。明白高敏人與鈍感人之間的不同，即可避免陷入「講了好多次卻總是辭不達意」、「明明彼此都沒錯，溝通卻不順利」的窘境。

雖說每個人的價值觀跟思考模式本就不同，但構築高敏人跟鈍感人價值觀及思考模式的基礎—也就是「感官感受」本身，兩者間存在著根本的差異。無論身體的疲累與否或情緒的開心或悲傷，兩者間感受到的強度截然不同。

鈍感人與高敏人一起出門。兩人一起走在人群中，去看電影，然後搭上擠滿人的電車回家。這種狀況對鈍感人來說約莫是「啊，電車好擠啊！」感覺輕微疲憊的程度，但對高敏人而言是「非常、超級、累到爆！累到完全不想再多走一步，現在立刻就想躺回床上睡，再這樣下去說不定明天一整天都動不了」的程度。

● 讓對方「理解你的感受」很難，請直接告訴對方「你希望他們怎麼做」

由於高敏人與鈍感人的感受方式可說天差地別，即便高敏人再怎麼大聲疾呼「請懂我！」、「快猜心」，對鈍感人來說怎麼樣也「無法懂」、「猜不透」。

高敏人的訴求對鈍感人而言彷彿有人跟他們說「我背上的羽毛在痛！」要求一個本身就不具備「細膩感受」的人「懂你」，無疑是緣木求魚。

想跟鈍感人溝通順利無礙，最好的方法不是要求對方同理你的感受，而是直接開口，明確地讓對方明白你希望他怎麼做。

舉例來說，就像「我想一個人慢慢做，在我出房門之前拜託都不要敲門跟我說話」或「我想靜一靜，能不能請你幫我把電燈關掉？」等具體的請託。

如果已經累到無暇思考希望對方怎麼做時，那麼不管發生什麼，先取得獨處的復原時間吧。只需事先跟對方說好「我累的時候會自己一個人關在房間裡，等精神好一點就出來了，別擔心！」這個方法也不錯。

● 在意電視機聲音與手機背光時，該如何跟對方傳達自己的感受？

雖說鈍感人無法「理解」高敏人的感受。但身而為人偶爾我也希望對方能夠理解我們。此時，可以試試看用「舉例來說」。

比方說，待在自己房間卻還是聽得見客廳傳來電視的聲音，而且很介意的時候。即使你說：「我很介意電視發出的聲音，可以把聲音調小嗎？」但家人總是「呃，是嗎？我覺得還好欸」對話就結束了。這時候請具體告訴對方：「我很介意電視發出的聲音，電視的聲音對我來說就像家門口有大卡車一直在跑那樣。」

舉例描述你的感受。不求對方接受我們的感受本身，而是置換成對方可以理解的語言，具體描述以對方的感覺來看大約是何種程度。

I小姐很介意丈夫把手機帶進房間。她說每次丈夫在隔壁滑手機，光線的刺激總讓她夜不成眠。同樣的問題反映好幾次還是沒有改善，但當她具體說出「睡覺時手機螢幕的光線對我來說，好比整個房間的燈都亮了，好刺眼！」據說在那之後I小姐的丈夫就再也沒有帶手機進房間了。

圖為《高敏人的職場放鬆課：給在職場精疲力盡的你，高敏感專業諮商師的42則放鬆處方箋》書封。三采出版社提供
圖為《高敏人的職場放鬆課：給在職場精疲力盡的你，高敏感專業諮商師的42則放鬆處方箋》書封。三采出版社提供
還有一個例子是夫婦在同一家公司上班的高敏人。細膩的妻子跟丈夫說：「工作一整天下來好累啊！」但丈夫的工作內容跟妻子完全相同，他不解地問「為什麼妳會這麼累啊？」

碰到這種狀況，置換為對方理解的語言—「你記得上次你回家後跟我說，『整天客戶一直來、會議一大堆，真的是有夠累！』這件事嗎？對我來說每天疲累的程度都像那樣。」具體描述給對方聽。

對方真實的感受究竟如何，我們當然不會懂，所以只需粗略描述「對對方來說大概是什麼程度」即可。

想表達自己感受，請試試看置換成對方的感覺描述吧！

（本文出自（本文出自《高敏人的職場放鬆課：給在職場精疲力盡的你，高敏感專業諮商師的42則放鬆處方箋》，三采出版，未經同意禁止轉載。）

相關新聞

嫌電視機太吵手機太亮？請「換個比喻」這樣說出來

待在自己房間卻還是聽得見客廳傳來電視的聲音，而且很介意的時候。即使你說：「我很介意電視發出的聲音，可以把聲音調小嗎？」但家人總是「呃，是嗎？我覺得還好欸」對話就結束了。

休假只想睡到自然醒？其實工作中消耗的不是體力

上班累得要命，休假日就只想好好睡上一覺恢復精神。這難道不是理所當然的事嗎？但面對高敏人，我一定會詢問以下問題。「你難道不覺得，疲勞時的累不是身體的累，是大腦的嗎？」

婆媳問題只是家庭問題的冰山一角！主要關鍵還是中間這位男人

身為媳婦，永遠要有自知之明：妳本來就是外人啊！尊重老公的爸媽，是個人的修養；孝順老公的爸媽，是老公的責任。守住自己的原則與界限，別委屈了自己！心疼的，永遠是自己的父母。

黑掉的媳婦...原來妳也可以擁有不喜歡對方的權利

一個做媳婦的最高境界──原來你也可以擁有不喜歡對方的權利，但不需用攻擊、貶損對方的方式與之抗衡，而仍能堅定的保有自我，自在的做自己。

累得要死卻又放不下心！女性進入婚姻後最常遇到的三大難題

那天看見朋友悶悶不樂，知道她為孩子與老公的事情煩心一陣子，我們就小聊一下她的近況，聊著聊著她不禁眼框泛紅，她說：「我真得覺得好累！」

男人不在的時候最自由？心理師談阿爾及利亞的女性悲歌

她們有話想說，但旁人卻要她們噤聲，她們想活出屬於自己的生命，但所處的世界卻要她們活成別人想要的樣子。她們只是想在大學校園裡辦場時裝走秀會而已，但在一些人眼裡，那卻像毀天滅地的邪惡之事，她們只是想穿件美麗衣裳，結果卻是攸關生死。

工作如果沒有「最少做三年」不行？別忍了 失去的會更多

苦撐了三年才提出辭呈。雖然你自己沒有察覺，但是「三年前的自己」與「三年後的自己」已經成為完全不同的人了。而且這三年，將對未來造成負面的影響。

不必驚慌...你的寂寞需要有人懂

寂寞經常出沒在孤獨、孤單的狀態之中，可是我們也不乏聽聞有些交遊廣闊或擁有長期而穩定親密關係的人，依然感到寂寞。到底人為什麼會寂寞？還有，你害怕寂寞嗎？

已經這麼好命了，為何還會感到受苦？被禁錮的靈魂《82年生的金智英》

電影裡頭的太太們自嘲：「我讀國立大學數學系，就是要為了教小孩九九乘法表」，不禁回頭詢問自己，能有辦法這樣的釋然與認份地，接受自己就甘願的待在母親育兒的角色裡嗎？

為什麼持續一段戀愛關係很困難？原來你/妳都在演戲

「我不希望對方覺得自己很糟糕，或討厭自己」、「戀人究竟是怎麼看我的？」會忍不住在意起這些事吧，也會因此害怕露出自己最「真實」的一面。

一直很擔心伴侶出軌：你是專注你的恐懼憂慮，還是關係互動？

彼此沒有真正感受到安全的連結，「愛」就很容易成為空談，因為，你還沒讓對方認識真正的你，也或者你認真隱藏真正的你的原因，是你認為沒有人知道你如此龐大的憂慮後，還能依舊愛著你。

我的婆婆殺了我！在婆媳關係成立之前，請先思考這兩件事

「我的婆婆殺了我」為聳動標題撼動了這兩天的社會新聞，臉書社團許多心有戚戚焉的女性們交流想法，充斥著憤怒、悲傷、惋惜，各方專家也紛紛從不同角度撰寫文章進行宣導與剖析。

熱門新聞

威力彩15億頭獎北市得主現身 退休女獨得非集資

心理測驗／一張圖猜筆記本還是櫥櫃？ 測你對未來的熱情指數

議員轟捷運板南線成逃票天堂 北捷：抓到罰50倍違約金

健康主題館／膽固醇驚見紅字？ 快算動脈硬化指數

唐綺陽星座運勢週報：多事之秋到！雙子花錢冷靜 射手當心意外

不只頭彩！北市15.6億威力彩得主 花5600元包牌中56獎項

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。