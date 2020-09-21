嫌電視機太吵手機太亮？請「換個比喻」這樣說出來

「高敏人×鈍感人」合作技巧

我想來談談合作技巧。

這些技巧固然適用於情侶之間，但同時也適用於長時間一起度過的家人或同住友人。合作時的注意事項會因為對方是高敏人或鈍感人大有不同，我們一步一步看。

首先是高敏人與鈍感人的合作關係。跟鈍感人有合作關係的高敏人曾與我分享「因為對方真的什麼都不介意，所以我也完全不費心，在一起時我很自在」，他們提到跟鈍感人合作時的好處。

但另一方面，有些地方會比較辛苦，像是對方總是不了解自己的心情。

與鈍感人溝通時，請一定要記得對方與自己的感覺是有落差的。明白高敏人與鈍感人之間的不同，即可避免陷入「講了好多次卻總是辭不達意」、「明明彼此都沒錯，溝通卻不順利」的窘境。

雖說每個人的價值觀跟思考模式本就不同，但構築高敏人跟鈍感人價值觀及思考模式的基礎—也就是「感官感受」本身，兩者間存在著根本的差異。無論身體的疲累與否或情緒的開心或悲傷，兩者間感受到的強度截然不同。

鈍感人與高敏人一起出門。兩人一起走在人群中，去看電影，然後搭上擠滿人的電車回家。這種狀況對鈍感人來說約莫是「啊，電車好擠啊！」感覺輕微疲憊的程度，但對高敏人而言是「非常、超級、累到爆！累到完全不想再多走一步，現在立刻就想躺回床上睡，再這樣下去說不定明天一整天都動不了」的程度。

● 讓對方「理解你的感受」很難，請直接告訴對方「你希望他們怎麼做」

由於高敏人與鈍感人的感受方式可說天差地別，即便高敏人再怎麼大聲疾呼「請懂我！」、「快猜心」，對鈍感人來說怎麼樣也「無法懂」、「猜不透」。

高敏人的訴求對鈍感人而言彷彿有人跟他們說「我背上的羽毛在痛！」要求一個本身就不具備「細膩感受」的人「懂你」，無疑是緣木求魚。

想跟鈍感人溝通順利無礙，最好的方法不是要求對方同理你的感受，而是直接開口，明確地讓對方明白你希望他怎麼做。

舉例來說，就像「我想一個人慢慢做，在我出房門之前拜託都不要敲門跟我說話」或「我想靜一靜，能不能請你幫我把電燈關掉？」等具體的請託。

如果已經累到無暇思考希望對方怎麼做時，那麼不管發生什麼，先取得獨處的復原時間吧。只需事先跟對方說好「我累的時候會自己一個人關在房間裡，等精神好一點就出來了，別擔心！」這個方法也不錯。

● 在意電視機聲音與手機背光時，該如何跟對方傳達自己的感受？

雖說鈍感人無法「理解」高敏人的感受。但身而為人偶爾我也希望對方能夠理解我們。此時，可以試試看用「舉例來說」。

比方說，待在自己房間卻還是聽得見客廳傳來電視的聲音，而且很介意的時候。即使你說：「我很介意電視發出的聲音，可以把聲音調小嗎？」但家人總是「呃，是嗎？我覺得還好欸」對話就結束了。這時候請具體告訴對方：「我很介意電視發出的聲音，電視的聲音對我來說就像家門口有大卡車一直在跑那樣。」

舉例描述你的感受。不求對方接受我們的感受本身，而是置換成對方可以理解的語言，具體描述以對方的感覺來看大約是何種程度。

I小姐很介意丈夫把手機帶進房間。她說每次丈夫在隔壁滑手機，光線的刺激總讓她夜不成眠。同樣的問題反映好幾次還是沒有改善，但當她具體說出「睡覺時手機螢幕的光線對我來說，好比整個房間的燈都亮了，好刺眼！」據說在那之後I小姐的丈夫就再也沒有帶手機進房間了。

圖為《高敏人的職場放鬆課：給在職場精疲力盡的你，高敏感專業諮商師的42則放鬆處方箋》書封。三采出版社提供 還有一個例子是夫婦在同一家公司上班的高敏人。細膩的妻子跟丈夫說：「工作一整天下來好累啊！」但丈夫的工作內容跟妻子完全相同，他不解地問「為什麼妳會這麼累啊？」

碰到這種狀況，置換為對方理解的語言—「你記得上次你回家後跟我說，『整天客戶一直來、會議一大堆，真的是有夠累！』這件事嗎？對我來說每天疲累的程度都像那樣。」具體描述給對方聽。

對方真實的感受究竟如何，我們當然不會懂，所以只需粗略描述「對對方來說大概是什麼程度」即可。

想表達自己感受，請試試看置換成對方的感覺描述吧！

（本文出自（本文出自《高敏人的職場放鬆課：給在職場精疲力盡的你，高敏感專業諮商師的42則放鬆處方箋》，三采出版，未經同意禁止轉載。）