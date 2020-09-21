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休假只想睡到自然醒？其實工作中消耗的不是體力

三采出版 / 文‧武田友紀
上班累得要命，休假日就只想好好睡上一覺恢復精神。難道不覺得，疲勞時的累不是身體的累，是大腦的嗎？圖片來源：ingimage
上班累得要命，休假日就只想好好睡上一覺恢復精神。難道不覺得，疲勞時的累不是身體的累，是大腦的嗎？圖片來源：ingimage

高敏人在工作中消耗的並非體力 而是腦力

上班累得要命，休假日就只想好好睡上一覺恢復精神。這難道不是理所當然的事嗎？但面對高敏人，我一定會詢問以下問題。「你難道不覺得，疲勞時的累不是身體的累，是大腦的嗎？」

果不其然，我大多收到「對欸！」的回答。

高敏人的大腦充斥著公司的準備工作、E-mail 該怎麼回，還有老闆講了什麼等各種資訊。「接下來做那個吧！」、「週一到公司要發信給那個人」，一邊模擬未來的同時也一邊回顧已經發生的事：「當初如果這樣做的話，結果會如何如何」，還設定了好幾種情境。光想這些大腦都要炸了，不少高敏人說他們即使在休假日還是不得閒，滿腦子想著工作。

在公司時，每一根神經都保持緊繃狀態，「即使工作本身並不困難，但一天下來還是精疲力盡」的人，亦所在多有。

當人產生「思考疲勞」或「緊張疲勞」，將導致神經系統無法休息，疲勞難以恢復。實際上這種狀況源自於高敏人內心的不安。

我想跟各位談談高敏人如何在職場上揮灑自我、自在工作的技術。

為了增加安全感，首先最重要的任務是降低「思考疲勞」與「緊張疲勞」的頻率。我們先來看看，高敏人在工作上容易遭受壓力影響最具代表性的「場合、狀況別」的因應方法。

克服多工任務的簡單習慣

我第一個要舉的狀況是，高敏人在同時間內多項任務重疊時陷入焦慮不安。

正在做文件時，諮詢的電話響了，工作被迫打斷。好不容易接完電話想再回來做文件時，開會時間到了，會後發現自己的工作清單又增加了……

高敏人多半不擅長應付多工任務。甚至有人表示一次被交付太多工作時很容易恐慌。

高敏人的心靈觸角擴及各個層面，每件事都經過深思熟慮才著手工作。他們最擅長全神貫注於每個單項工作，並將完成度做到極致。

另一方面，多工任務的特性是廣泛但不深入地縱觀全局，一旦覺察哪個工作待解決便可迅速切換工作模式。而這恰巧與高敏人擅長的工作模式完全相反。

然而再怎麼說，畢竟還是隸屬於組織，每個人無可避免都有負擔多項工作的機會。那麼，高敏人碰到這種狀況時該怎麼辦呢？

● 將特長帶入工作—擊破各項任務！

這也要做、那也要做，總讓人慌張，工作老是堆積如山。這種時候的暗號是「各項任務各個擊破」。

呃？就這樣？你或許會這麼想吧。有趣的是，理所當然的道理分明最有效，然而，人們總是忘了這一點。

面對排山倒海的工作，「這也要做、那也要做」的想法在大腦中轉啊轉地直讓人分心，一點也無法專注眼前的工作，導致內心更加恐慌。此時「各項任務各個擊破！」這句暗號，有助於排除大腦中與眼前工作無關的各種想法。

高敏人原本就擅長處理各個工作。「各項任務各個擊破！」可說是一句神奇的咒語，能幫助大腦切換成原本就擅長的工作模式。

即使手邊工作堆積如山，但真的著手時，任誰都是一次只能做一件事。深呼吸，把工作一項一項完成吧！

● 挑出單項重要工作，比安排優先順序更有效率

工作這也要做、那也要做時，我們常聽說「安排工作優先順序」的說法，這種做法對於有能力安排優先順序的人來說，確實可行。但是，如果是不擅長安排優先順序的人，我認為不要勉強比較好。會這麼說是因為高敏人之中的確有人發生「一碰到優先順序安排就自亂陣腳」的狀況。

因為他們會去想像每項工作該如何準備，仔細推敲究竟哪一項工作該安排在哪個順序。思考過程中如果當下一件工作進來了，最佳安排的順序改變了，是再重新思考……。對凡事認真思考的高敏人來說，「安排工作優先順序」這件事本身即是一項衍生的「工作」。

因此，我建議的做法是—只挑選一樣最重要的工作來做。

圖為《高敏人的職場放鬆課：給在職場精疲力盡的你，高敏感專業諮商師的42則放鬆處方箋》書封。三采出版社提供
圖為《高敏人的職場放鬆課：給在職場精疲力盡的你，高敏感專業諮商師的42則放鬆處方箋》書封。三采出版社提供
不需一次排定所有工作順序，只需挑出一項務必在今天完成的最重要的工作，然後一心一意專心做。即使中途被電話、E-mail 或會議打斷，還是再重新回到該項工作，或做到所設定的目標為止。

結束後再選定下個最重要的工作。反覆利用這種方法進行一整天的工作。

直到最後都沒被選定為「重要」的工作，隨著時間流逝，到最後經常發現根本也沒必要處理了。該技巧對於降低工作量非常有效。選擇單一重要工作來做，可順利解決累積的工作清單。若採用這個方法依舊無法順利把工作解決掉，那可能是工作量超過自己可負擔的範圍。此時請找主管談一談，協助剔除不需要做的工作，或請同事幫忙等等，適時尋求他人的協助是必要的。千萬別把工作都攬在自己身上，請一定要找周遭的朋友商量唷！

（本文出自（本文出自《高敏人的職場放鬆課：給在職場精疲力盡的你，高敏感專業諮商師的42則放鬆處方箋》，三采出版，未經同意禁止轉載。）

職場

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