累得要死卻又放不下心！女性進入婚姻後最常遇到的三大難題

那天看見朋友悶悶不樂，知道她為孩子與老公的事情煩心一陣子，我們就小聊一下她的近況，聊著聊著她不禁眼框泛紅，她說：「我真得覺得好累！」

她的孩子最近有身體上的問題，照顧過孩子的難免知道孩子總會有些狀況，起疹子、發燒、便祕，而當孩子出現這些健康的問題後，就會非常緊張，想要立刻弄好這些狀況。

她很生氣老公常常神經很大條，都不覺得這件事嚴重，也認為先生並沒有太投入照顧，常常碎念先生，也覺得自己做這麼多累死自己幹嘛，但又放不下心。

我根據這個狀態來說明幾個心理與關係狀態，這其實是非常常見的婚姻家庭議題，而它在不知不覺之間往往會越演越烈。

現象一：媽媽的疾病焦慮

一問之下，才知道她第一個孩子剛出生沒多久因為先天器官問題必須動刀，以至於孩子的成長過程中的生活有所限制，而這個疾病的陰影就容易放大她的憂慮，讓她非常擔心這些日常身體狀況會演變成巨大的疾病。對疾病的憂慮，只要能適時表達出來，被身旁的人支持與安撫，基本上能舒緩許多，但若憋在心裡，就容易形成對孩子的「強制性照顧」或緊迫盯人，孩子也不會因此承受母親的情緒壓力，變得免疫減弱更容易生各種疾病。

現象二：媽媽的角色大於老婆比例，隊友則是老公與爸爸的角色都被挑惕

有些女性在照顧孩子的過程中，會形成一股融合的強制狀態，讓外人都無法介入，即使是爸爸。當爸爸被排除在親子關係之外，不僅難以發展照顧的能力，也難以發展與孩子親密的互動。孩子，是媽媽的孩子，不是爸爸的孩子。

爸爸無法給意見、爸爸做了只要一不順媽媽的想法，就會被挑惕與責備，照顧過程只要孩子這兩天又便秘，爸爸基本上就完蛋了。

當一個家中的隊友，做爸爸時沒有被支持，做老公時又無法跟老婆靠近，他唯一的出路大概也只剩工作、朋友或自己的嗜好。

所以，究竟是父親消失了，還是父親被排擠了？

現象三：複製原生家庭的父母相處

我們都從原生家庭的父母相處中複製：母親怎麼當母親，以及母親怎麼當媽媽。我讓她開始反思她所看見的母親角色，以及母親的婚姻關係，她也才娓娓道出，母親基本上一手包辦家中所有孩子的照顧責任，而父親就經常在客廳翹腳看報。

因此這個原生家庭互動，讓他學會了兩件事：

•只有女人能照顧好孩子

•求助老公是沒用的事

因此她的難過中，也許有一絲自責是，為什麼母親做得到，她卻做不到。但她卻複製了對隊友「不信任」的課題，因為當一個人總是事必躬親，往往不一定是擔心造成他人負擔，而是認為讓別人做自己還要收拾善後，因此在她身邊的人，就可能感受不到自己的能力。

說到這裡，我就只給了她一個日常功課，當你有三天的時間跟閨蜜出遊，結果老公在電話中告訴你孩子便秘了或發燒了，請問你當下會是什麼反應？

你會相信老公也很努力在照顧，並且心中也很擔心，因此支持老公？

還是你會披頭就責備老公疏忽、不用心、你一不在就有事情發生？