最近一則網路文章《我的婆婆殺了我》引起社會關注，文中寫到：「嫁來的幾年，每天過得膽戰心驚…天天看人臉色活著真的很累…三不五時的言語霸凌，說錯一次話，就無視你、恐嚇你。」、「夠了。我連想正常點活著都不行，謝謝指教，我不在就好了。」、「我已經沒有力氣再走下去了…偉大的婆婆，你的業造成這樣的結果。」死者在半夜寫下這篇訣別文後輕生，網友紛紛留言弔念死者，那份承重的壓力與痛苦從文字傳遞給看過的每個人，令人心疼與心酸。

婆媳問題從古至今皆有，不論從戲劇演出或現實社會中得知，你我身邊都可舉出幾個婆媳不和的例子。但我覺得「婆媳問題」其實不是婆婆與媳婦兩個人的問題，而是全家人問題的顯現，許多家庭的問題只是簡單以「婆媳問題」掩蓋著，如同冰山中的一角。

前不久跟朋友聚會，好友抱怨婆婆嘴裡說：「我把你當親生女兒一樣！」，生活中卻感覺不到一絲關心。「出門只買一顆枕頭給兒子、進門只問兒子吃飽沒、同桌吃飯只夾菜給兒子、動不動就把『兒子賺錢辛苦』掛在嘴邊…」好友忿忿不平地說。我拍拍他回應：「媳婦永遠是外人啊！我知道妳受差別待遇覺得很生氣、不公平，但實在不需要！傷了自己身體多不值得啊！」，「那她就不要說『我把你當親生女兒一樣！』這種話啊！」…靜靜聽著好友吐苦水，感受得到好友長期累積的委屈與憤怒，這份痛苦只有她最清楚，並默默承受著。

一個人的人際網絡由自身開始向外拓展，依照自己的排序，父母、配偶、子女、兄弟姊妹…像同心圓般從親至疏層層向外。「媳婦永遠是外人」這句話確實如此，媳婦怎麼可能跟懷胎十月、養育數載的兒子在同一個階層呢？好友的婆婆或許大腦理智上的確想把她當親生女兒，因此說出「我把你當親生女兒一樣！」這句話，但實質心裡深處是很難做到的！

我想，分別心人人皆有，當婆婆的智慧就在於讓人感覺不到明顯的差別待遇，同時以同理心面對生活習慣、認知思維不盡相同的媳婦：眼前這女孩，不只是寶貝兒子的老婆，也是別人家的掌上明珠！

婆媳問題，主要關鍵為中間這位男人。當碰到兩個最親的女人起摩擦，壓力之大可想而知，當夾心餅或潤滑劑取決於男人的抗壓性與責任感。許多男人外表看似長大成人，內心卻仍像個吃奶的娃，遇到麻煩便想逃，等著媽媽處理、老婆解決。撒手不管是一招，軟性勸說老婆委曲求全是一招，強硬要求老婆孝順服從是一招，向父母表明立場當老婆的擋箭牌也是一招…

以家族治療的觀點，健康的關係為每位家人的界線不會過於緊密或疏離，孩子不能越權篡位替代父母的責任，父母也尊重孩子是獨立的個體。成立自己的家庭，夫妻間該負起小家庭的責任，共同面對遭遇到的困境。人們說「有距離才有美感」，也許距離是婆媳問題的良藥！少了大家族生活中細小的摩擦，多了小家庭專屬的空間與自由，人與人相處也會多一份尊重與禮貌。適當的界線，能讓關係更加美好。

無意間看到《我的婆婆殺了我》這篇文時，同為人媳婦，同為二寶媽，很惋惜一個年輕的生命逝去與不捨兩個孩子，小小年紀就失去媽媽的愛與照顧。不禁在想：「妳，到底經歷了甚麼，讓妳毅然決然地結束自己的生命？這過程一定相當煎熬吧？！彷彿絕望壟罩著妳，伸手不見五指的黑暗讓你看不到希望。同樣是媽媽，妳的心該有多痛苦才忍心離開親愛的孩子？現在的妳，是否像雲上的阿里，在雲上守護著妳愛的人？願妳不再痛苦，真正獲得解脫。」

身為媳婦，永遠要有自知之明：妳本來就是外人啊！尊重老公的爸媽，是個人的修養；孝順老公的爸媽，是老公的責任。守住自己的原則與界限，別委屈了自己！心疼的，永遠是自己的父母。

別忘了，不管夜晚多黑暗，明日一早，依然會看見清晨的曙光。你永遠有不同的選擇！

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

（本文出自愛心理《婆媳問題只是家庭問題的冰山一角！主要關鍵還是中間這位男人》，未經同意禁止轉載。）