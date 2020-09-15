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不必驚慌...你的寂寞需要有人懂

看見心理 / 文．孫昭業 Sun 諮商心理師
人的一生總會在某些時刻、某些情境感到寂寞。就像喜怒哀樂等情緒一樣，無需為此感到羞愧或驚慌。圖片來源：ingimage
人的一生總會在某些時刻、某些情境感到寂寞。就像喜怒哀樂等情緒一樣，無需為此感到羞愧或驚慌。圖片來源：ingimage

問世間「寂寞」（Loneliness）為何物？在回答之前，我們不妨回想一下自己在什麼時候會感到寂寞。假日獨自宅在家裡時？異地求學、工作時？或是剛剛失戀的時候？寂寞經常出沒在孤獨（solitude）、孤單（alone）的狀態之中，可是我們也不乏聽聞有些交遊廣闊或擁有長期而穩定親密關係的人，依然感到寂寞。到底人為什麼會寂寞？還有，你害怕寂寞嗎？

缺乏有意義的人際連結

寂寞是人類與生俱來的情緒（emotion）之一，而且就如同憤怒、恐懼、悲傷一樣，同具有演化上的意義。在遠古時代，「群居」有利於對抗大自然中的各種威脅，提升存活機率，落單則不利於生存。因此，寂寞逐漸演化成為大腦預警系統中的一環。人一旦感到寂寞，身心便處於高度警戒的狀態。如果想要解除這種警戒狀態，就得設法與他人接觸、互動、建立情感連結。

時至今日，人類的生活環境和生存條件早已大大改觀，不必靠群居來求生保命。有些生活在高度都市化地區的人，甚至還刻意尋求獨處的時刻。現代人的寂寞不見得是因為落單。儘管個性、朋友多寡、社交參與程度都跟寂寞多少有些關聯性，但缺乏有意義的人際連結才是寂寞的核心。換句話說，我們除了需要與他人接觸、互動之外，還渴望在人際關係中感到被看見、被理解、被認同，然後在情感上有所依附和歸屬。如果這些心理需求無法被滿足，即使認識再多的人、人際互動再頻繁，還是會寂寞。

「交遊滿天下，知己有幾人？」這句話頗能描述現代人的寂寞。拜科技、網路發達之賜，我們可以快而輕易地從A點移動到B點，彈指之間就能發送訊息、與人對話，透過社交媒體迅速、大量地建立人際連結。不過，在看似頻繁的互動中，有多少稱得上真實的接觸與深度的交流，能夠提供情感上的支持？更何況網路和社交媒體上片面的美好影像與文字訊息，以及按讚人數或點擊流量，很容易讓人們產生「別人都有、只有我沒有」的失落感，對於寂寞的人來說，無疑又是一記重拳。

拖久了傷心又傷身

寂寞並不是現代人的專利，卻被喻為21世紀的流行病。它不僅是社會現象，也是公共衛生議題。由於寂寞是大腦的預警系統，所以當大腦接收到寂寞的訊號時，便自動開啟防衛機制，分泌俗稱「壓力荷爾蒙」的皮質醇，讓身心保持高度警戒。如果警報一直無法解除，皮質醇持續地分泌，就會破壞身體的免疫系統，危害到我們的健康。研究發現，寂寞會增加罹患感冒、心血管疾病、中風及神經退化疾病的機率，也會造成記憶力、決策和學習能力下降，增加物質濫用（藥酒癮）、癌症轉移的風險。

真實接觸，以相互理解為出發點

人的一生總會在某些時刻、某些情境感到寂寞。就像喜怒哀樂等情緒一樣，寂寞反映我們的內在需求，是人性的一部份，而且在大多數時候，我們自會找到因應之道，因此，無需為此感到羞愧或驚慌。不過，經常感到莫名地寂寞卻是必須正視的警訊。一直寂寞下去並不會自動好轉，還可能轉變為憂鬱和無望。這時候，先別急著上網或上社交媒體去衝好友數量，而是需要建立真實、真誠、相互理解的人際關係。具體的方法是放下手機、離開鍵盤，傾聽別人也分享自己的興趣、想法、價值觀，每天花一點時間跟身邊的人面對面地講話；參加社區服務或自己有興趣的活動，讓自己感覺被需要，也有助於增加人際互動，發展新的友誼。

適時求助，說出你的寂寞

寂寞是一種非常主觀且私密的情緒感受，跟朋友的多寡沒有絕對的關聯性，成因也因人而異，很可能根植於個人成長經驗中。所以，當你自力救濟後依然在寂寞的旋渦裡打轉，或者在建立人際關係時出現瓶頸，抑或是對於自己為何寂寞仍然困惑不己、不知如何對症下藥時，都很適合透過心理諮商，由專業心理師陪你探索、釐清真相，一起解開心中的千千結。

（本文出自看見心理「你的寂寞需要有人懂」，未經同意禁止轉載。）

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