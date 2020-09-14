為什麼持續一段戀愛關係很困難？原來你/妳都在演戲

正是因為喜歡，所以無法表達出真正的自己

最近，來諮詢戀愛問題的人大幅減少。

對我來說，「為了相愛的諮商」比起「互相爭執的諮商」，讓人的心情更放鬆一點。

然而，諮商減少的原因，並不是大家的戀愛非常順利，而是有越來越多「交往實在是太麻煩了，一個人還比較輕鬆」的想法；再者，不知道要如何談戀愛的人也增加了。

說得更明白點，想要維持長久的戀愛，比維持一般的人際關係來得更困難。這是因為關係變親密後，自己和對方的密切度也提高了，而家庭關係也是如此。

若是在職場上，就算碰到不好應付、討厭的人，只要一天結束後，也就度過了。即使很在意對方的反應，只要回家就可以拋諸腦後。當然，也是有人回家後、睡覺時，都將對方當成住在一起的人，對他耿耿於懷，但這種狀況我們先不討論。

如果是朋友關係，可以選在自己方便的時間再見面；暫時不想見面時，也可以減少見面次數，或是縮短見面時間；而在見面期間，也可以擺出「開心的表情」。諸如此類，自由應對不同的狀況。

但是戀愛卻無法這樣。

因為戀愛時的親密度很高，「自我」和「本我」會不時地顯露出來。

就算想要隱藏「自我」及「本我」，也是做不到的。見面次數或時間越多，就越難以掩飾自己。

況且所謂的戀愛，是因為對彼此有「喜歡」的感覺。

「我不希望對方覺得自己很糟糕，或討厭自己」、「戀人究竟是怎麼看我的？」會忍不住在意起這些事吧，也會因此害怕露出自己最「真實」的一面。

越害怕露出真實自我的人，越會覺得持續戀情是一件很痛苦的事。

「喜歡就輸了」這樣的想法，是不想讓自己受傷害

關於戀愛，常常會有人提出「先喜歡的人就輸了」的宣言。

如果是喜歡爭勝負的人，對於愛情有這種想法，似乎也是理所當然。

不過從這裡開始，戀愛的心態就已經不一樣了。

通常，秉持著這個宣言的人，總會認為「只要喜歡上一個人，最後就會言聽計從，好像奴隸一樣，扼殺自己的心情，並順從對方，甚至鞠躬盡瘁」。

你是否變成這樣的狀態呢？所以，在對方喜歡上自己之前，自己絕對不能先喜歡上對方。如果輸了的話，則會覺得「不管我付出再多，戀人也會欺騙我、背叛我、傷害我」，並對此深信不疑。

對戀愛抱持著勝負心態的人──一旦先喜歡上對方，就表示自己「輸了」，而且會遭到背叛—實際上是極度害怕自己受傷害的人。

不過，正是因為要「爭個輸贏」，才會變成「互相傷害」的結果。

再說，想要爭個輸贏的人，他們通常認為「我的自尊心很高」，尤其那些不服輸、好勝心強的人更是如此。

所以，他們會拚命地隱藏自己「喜歡」的心情，或甚至打消這樣的念頭，抑制內心的感情。

如果一直抱持著這種爭輸贏的心態，認為「就算對方愛著我，我也不會比對方愛得更多」，是無法談一場戀愛的。

若是雙方都這樣想，與其說是互相愛著對方，倒不如說是在潛意識中想要「贏過對方」，彼此不服輸地賭氣，或故意讓對方吃醋嫉妒，甚至使用許多心機策略，最後造就一段過度激烈的戀情。

這樣的戀愛，會讓兩人互相指責、吃醋，破壞彼此之間的關係。

然而，有不少女性誤以為這種不適當的戀愛才是「真正的愛情」。

想要「長久交往」，卻在潛意識中迴避

有些人會說：「我一直沒有碰到喜歡的人」；也有人歸咎於苦無緣分：「我沒有戀愛運。身邊都是同性，根本沒有邂逅的機會」；或是有人想要長久交往下去，卻有「總是只見一兩次面就結束了，我自己也不知道為什麼」的想法。

事實上，以潛意識的角度來看，避開機會，讓戀愛無法成立，往往都是自己造成的。雖然有各種理由，但是戀愛談到一半，想要結束的人，也是自己。先來說說單戀的人吧。

你是否也有過「雖然有機會，卻說不出口」的經驗呢？為什麼明明有機會，自己卻無法積極地行動呢？

又或者，長久以來，都無法向對方訴說自己的心情，煩惱著「如果告訴對方自己的心意，接下來會變得如何呢？」類似這樣不安又困惑的心情。

那麼，和對方見面時，又是什麼樣的狀態呢？你能和對方自然地、愉快地進行談話嗎？

「要說些什麼好呢？」

「說這些話好嗎？」

「說這樣的話，對方會不會覺得很好笑呢？會不會讓對方不愉快呢？」

如果是這樣的話，即使交往了，卻還是以他人為中心的人，會一心想著對方的事情，甚至因為太在意對方，而失去內心的雀躍感，以致無法自然地展現自我，那麼兩個人在一起，也只會覺得窒息和痛苦而已。

喜歡的感覺越強烈，就越害怕被對方討厭。

如果害怕被討厭，則會開始偽裝自己。

在偽裝自己的狀態下，開始與別人交往，一定會覺痛苦萬分。也就是說，即使將「原本的自己」隱藏起來，也無法長久持續下去。

以這些角度來看，可以說「在自己潛意識裡，不想談一場長久的戀情」。

POINT

●因為害怕被討厭，所以無法表現真實的自我。

●被對方牽制而開始偽裝自己，並且感到痛苦。

●因為偽裝自己會感到痛苦，因此在無意識中迴避一段長久的關係。

經營一段人際關係，其實並不是因為你不擅長。不需要迎合對方，也不需要忍耐。當你過度擔憂「是否能長久維持下去」時，就會一口氣陷入「他者中心」的窘境裡。

只要成為「他者中心」的人，比起自己的事情，將更注重他人的言行舉止，變得一味地配合、順從對方。

最後，總是在忍耐的你，會與自己的內心越來越疏遠，也更容易聽信他人、追求流行，變得輕易被流言蜚語所影響，甚至被對方利用、欺騙，或者被背叛。

就算直覺告訴你「好像哪裡怪怪的」，但因為不相信自己，便會將這個念頭拋諸腦後，只是一味地聽從對方所說的話。

圖為《放棄吧！那些讓你疼痛不已的堅持》書封，大好書屋提供 縱使對別人產生不信任感，卻不知道「保護自己」的方法，最後也只會責備別人，無法自己判斷行動。

因此，過度想要「長久維持關係」只會陷入鑽牛角尖的死胡同中，還不如換個「不能長久維持關係也無所謂」的想法，自己的心情反而會更開闊。這樣不僅能表現出真正的自己，人際交往也會更順暢。

POINT

●演出「虛偽的自己」只會感到痛苦。

●渴望「被喜歡」，就無法表現出真正的自己。

●不要糾結在「想要長久地維持關係」，試著表現出真正的自己吧。

（本文出自《放棄吧！那些讓你疼痛不已的堅持》，大好書屋出版，未經同意禁止轉載。）