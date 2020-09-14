一直很擔心伴侶出軌：你是專注你的恐懼憂慮，還是關係互動？

小傑因為原生家庭的母親出軌，一直在關係中對伴侶非常沒有安全感，當來到適婚年齡兩人論及婚嫁時，小傑恐懼結婚的感受瞬間爆棚，母親家境富裕工作能力強，處處吃定父親，甚至有段時間父親失業在家，受到母親冷言冷語的對待，讓小傑對於親密相處有巨大陰影，而偏偏小傑的伴侶也是較具主導性的女性，又非常有魅力，準備結婚的當下，小傑又因為疫情面臨職涯的瓶頸，對於穩定經濟非常沒把握。

面對這樣的情感困境，我通常會不斷重複問同一個問題：「你的憂慮，伴侶知道嗎？」「你的想法，伴侶知道嗎？」「你的需求，伴侶知道嗎？」這時候，大多數的案主，都有點茫然或不確定的口吻告訴我：「他應該猜得到吧！」

這代表在關係互動中，彼此並沒有踩在真正相互信任的地基上，彼此也沒有真正感受到安全的連結，「愛」就很容易成為空談，因為，你還沒讓對方認識真正的你，也或者你認真隱藏真正的你的原因，是你認為沒有人知道你如此龐大的憂慮後，還能依舊愛著你。

因為缺乏透明相互交流的地基，你腦海就會充滿各種不信任、不安全的想像，你也必須一個人消化那份摸不著邊際的憂慮，而容易成為驚弓之鳥，到處捕風捉影。

例如：你對自己賺錢的能力沒自信，當對方很開心跟你分享他今天投資股票賺了一兩萬元的時候，你就覺得對方在嘲笑你而生起悶氣。所以，你們沒有連結分享，更沒有親密，你對他是猜疑、嫉妒，甚至害怕他覺得你能力差而不要你。

首先：你可以開始問自己以下的問題：

你通常：專注你的恐懼憂慮，還是專注關係互動？

如果你一直害怕對方不愛你，那你還有能力專注在你們彼此的交流連結嗎？你憂慮著對方若知道你的缺點就不再覺得你吸引人，卻不知道當對方都無法靠近你、無法快樂的交流時，關係只會越形疏遠，造就真正的分離。

因此，當開始憂慮，請練習用心專注在每一刻當下的互動，你可以思考的方式反而是，「我們怎麼做，這段關係會更幸福、充實、滿意」，轉換思考方式，你就能轉換行動方向。

在小傑的故事中，他看見父親的被動、無力、抱怨與沮喪，從沒真正思考其實自己是造就關係相處越益疲乏的關鍵角色。

親愛的，專注在提升關係安全感、相處品質、彼此幸福感、滿足需求的範疇，你就在餵養一段幸福的關係。專注在憂慮還沒發生的災難情況，你就在餵養一段悲情的關係。

（本文出自愛心理《當你一直很擔心伴侶出軌：你通常是專注你的恐懼憂慮，還是專注關係互動？》，未經同意禁止轉載。）