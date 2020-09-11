8月29日，高雄一名14歲國中少女北上到新竹，接著搭上了陌生人的車後便失聯，心急的家長不僅報警，也在網路各大社團發文協尋。

少女父親透過女兒臉書歷史訊息發現，一名羅姓男子從5月開始就以畫畫、唱歌等打工機會給予女兒薪水，一步步騙取女兒信任，而這回羅姓男子則是以擔任「電競陪玩師」及每週可賺五萬元等話術，約女兒到新竹碰面。所幸在少女失聯3日後，警方終於在竹東一間透天厝的夾層中找到少女。

這起14歲少女誘拐囚禁案震驚全台，許多家長除了擔心自己孩子碰到類似的網路交友詐騙，也開始思考自己是否真的了解孩子內心的想法。

吳姵瑩諮商心理師認為，從該案件來看，我們首先可以思考的是「為什麼青少年、青少女很多事情都不願意告訴父母？」，對此，她點出兩個原因：「父母不了解」以及「父母可能會阻止或批評」，所以孩子為了保護自己的需求或決定，就很可能會選擇不說。

「我們能不能去理解孩子在網路虛擬世界裡的需求是什麼？也許他們需要的是很多精神層次上的肯定，甚至是愛的歸屬感。」吳姵瑩以個案經歷分析，她發現有很多案主與她諮商時，都會回頭談到他們在青少年時期所發生的事，如其中一個案主就提到自己青少年時期是鑰匙兒童，回到家都沒有人在，他內心對父母相當不諒解，認為雖然父母給了他溫飽，但他還是希望父母能夠願意花一點時間來陪伴他，這個情況也讓他在過程中產生出了創傷。

因此，我們要知道的是，當孩子在青少年的階段失去了跟親人之間緊密的感覺時，他們就會很容易產生「我是不是不夠好、不夠有價值，所以你們才不願意來陪我」的心理感受。

不僅如此，若孩子的內在出現這樣的狀態，他們在人際關係裡也會很容易產生「我覺得同學好像也不太喜歡我」等這樣的負面情緒。而當青少年在家庭以及人際關係上都得不到他想要的時候，「網路世界」便成為他們最快能夠獲得人際支持，甚至有榮耀感的環境，他們也就容易投入其中。

親職溝通作家羅怡君也對此分析，她認為這個案件中的少女家庭背景並不複雜，看起來跟家人的關係也不錯，與一般失學中輟或低成就的青少年案例不太相同。除了嫌犯有計畫性一步步讓少女卸下心防之外，也可能是因為少女的「自我成就」的動機很強，才容易高估自己掌握風險的能力。

她進一步指出，特別是當青少年已具有類似成人的獨立行動與體型，加上想要證明自己能力時，儘管小心謹慎仍難防有心之士。羅怡君強調，這一點家長要特別提醒孩子，不論做什麼活動，多一個大人知道去向、隨時留下「行動痕跡」就少一分風險，絕對是不變的道理。

此外，對青少年時期的孩子而言，即使是與三五好友結伴一起前往，認為人多壯膽好辦事，但在不知道對方目的的前提下，結果通常也可能會是一網打盡，畢竟對方也未必只有單獨一人。因此，家長們也要時刻提醒，不要隨意答應陪同學前往任何奇怪場所或聚會，避免自己也步入風險之中。

（本文出自愛心理《14歲少女略誘案：青少年時期自我成就動機強，就容易高估自己的能力》，未經同意禁止轉載。）