快訊

公部門不能說的秘密：小編過勞的原因到底是什麼？

失蹤爸爸遺體沖11公里尋獲 武界壩突放水已釀4死 　

聽新聞
test
0:00 / 0:00

我的婆婆殺了我！在婆媳關係成立之前，請先思考這兩件事

愛心理 / 文．許妮婷 諮商心理師
妳，才是自己的主人，並且永遠都是。圖片來源：ingimage
妳，才是自己的主人，並且永遠都是。圖片來源：ingimage

「我的婆婆殺了我」為聳動標題撼動了這兩天的社會新聞，臉書社團許多心有戚戚焉的女性們交流想法，充斥著憤怒、悲傷、惋惜，各方專家也紛紛從不同角度撰寫文章進行宣導與剖析。

戀愛或許可以很單純地沉溺在兩人世界，然而踏入婚姻後，兩人關係勢必複雜化，其中，「為人媳婦」是一大洗禮，無論妳內心深處準備好了沒，帳面上妳似乎霎那間換了新的父母（特指搬到公婆屋簷下）；因為愛另一半，因為新生活和諧……，妳努力調整自己而打好與新父母的友好關係，吞忍了多少委屈求全的日子？提倡了數十年男女平等，女性婚後變成夫家人的標籤，卻怎麼撕也無法撕乾淨，媳婦快快碎的悲劇經常輪迴上演。在此想提醒計畫步入婚姻的你們多做一些思考：

整理妳對婚姻的內外在需求

妳愛獨處嗎？妳擅長與長輩打交道嗎？

踏進婚姻妳不僅為人妻、為人母，同時也會為人媳，倘若妳明明了解一山不容二虎，卻仍踏進夫家與婆婆朝夕相處，那麼肯定有番廝殺，不僅賠了愛情，甚至連生命都賠上。粉紅泡泡罩頂的準人妻或許會以為愛情戰勝一切，有愛大無畏肯定能愛屋及烏，然而我們必須殘忍的提醒：當下再美好的感情，總會在瑣碎生活中被磨滅。婚前必須評估自己個性、對方父母習性、生活環境等風水合不合等指標，有必要請堅持不要與長輩同住，有時候保持距離美感才能維持。為了愛衝破了接下來數十年的青春，此般投資值得嗎？

愛她請保護她

以前的婚姻女兒嫁出去就是潑出去的水，是夫家人的舊觀念已不適用，在當今社會若老婆還願意住到夫家，身為老公的你，請務必好好珍惜及保護她。你曉得她多麼愛你才下如此的決定嗎？婚前她在娘家可能是個驕縱公主，或是個自主獨居的新女性，為了愛你，她願意放下享受與自由，學著融入你的生活，這樣的情操不偉大嗎？一邊是愛情，一邊是親情，兩個世界上你最親密的女人，調適得當得來和平共處，一但起了衝突你變成裡外不是人的夾心餅乾。

婚姻從來就不是兒戲，多少審慎思付的男女在婚後被搞得遍體麟傷，更何況是抱著試試看或好好玩的心態誤入的人。為愛走入婚姻的妳，不要忘記，即便妳成了人妻、人媳及人母諸多角色，妳仍要學著愛自己，套一句前陣子火紅的韓劇《雖然是精神病但沒關係》所言：文鋼太才是文鋼太的主人。

妳，才是自己的主人。

永遠都是。

（本文出自愛心理我的婆婆殺了我！在婆媳關係成立之前，請先思考這兩件事》，未經同意禁止轉載。）

婆婆 婆媳紛爭 結婚 婚姻 愛情

延伸閱讀

不堪被長期霸凌 媳婦網上控訴「我的婆婆殺了我」！

「我的婆婆殺了我」隱藏在婆媳背後更重要的事 律師：一定要寫遺囑

相關新聞

我的婆婆殺了我！在婆媳關係成立之前，請先思考這兩件事

「我的婆婆殺了我」為聳動標題撼動了這兩天的社會新聞，臉書社團許多心有戚戚焉的女性們交流想法，充斥著憤怒、悲傷、惋惜，各方專家也紛紛從不同角度撰寫文章進行宣導與剖析。

為什麼持續一段戀愛關係很困難？原來你/妳都在演戲

「我不希望對方覺得自己很糟糕，或討厭自己」、「戀人究竟是怎麼看我的？」會忍不住在意起這些事吧，也會因此害怕露出自己最「真實」的一面。

一直很擔心伴侶出軌：你是專注你的恐懼憂慮，還是關係互動？

彼此沒有真正感受到安全的連結，「愛」就很容易成為空談，因為，你還沒讓對方認識真正的你，也或者你認真隱藏真正的你的原因，是你認為沒有人知道你如此龐大的憂慮後，還能依舊愛著你。

14歲少女略誘案：青少年時期自我成就動機強 就容易高估自己的能力

少女父親透過女兒臉書歷史訊息發現，一名羅姓男子從5月開始就以畫畫、唱歌等打工機會給予女兒薪水，一步步騙取女兒信任，而這回羅姓男子則是以擔任「電競陪玩師」及每週可賺五萬元等話術，約女兒到新竹碰面。所幸在少女失聯3日後，警方終於在竹東一間透天厝的夾層中找到少女。

無所不在的狼長輩...談家內亂倫性侵案

在這類家內亂倫案件中，最為社會驚訝的是爸爸性侵女兒。研究發現，這類案件的加害人動機複雜，家庭大多為單親離異家庭，父親可能出於報復母親的離開、無法從其他適當管道得到性滿足、懲罰孩子的不良偏差行為、在毒或酒癮的促發因素下、工作不順遂產生挫折，甚至是一種表達愛或關懷的方式等。

痛中之痛 弒親案背後隱藏什麼教育問題？

在監獄裡，不論是犯了什麼罪，在這個世界上至少他們的家人還是會來探望，但唯獨弒親案件幾乎是眾叛親離，無人聞問。

犯罪學研究者：思覺失調症與犯罪不能畫等號

有一件事可以確定，思覺失調跟暴力犯罪並不能畫上等號，甚至這兩者之間的關係仍然不明。

深水炸彈般的重大異常犯罪者 4大無前科特點讓人驚呆

我們真的被嚇到了！觀乎臺灣近年來重大矚目社會案件中有幾個特性，不少具有童年不幸成長經驗。

事出必有因...北捷殺人案6年了 談鄭捷的「無望感」

事出真的必有因？2014年5月21日下午4點22分，對臺灣社會大眾而言，已深刻到成為一個時代共同的恐懼記憶—臺北捷運鄭捷大宗隨機殺人（mass killing）案。這種幾近戰場殺戮的犯罪手法，對生活於此社會空間的你我而言，有種無法形容的痛與被害恐懼感。

從成績比到月薪的華人人生...如實做自己已經夠累了耶

長大了之後，比較的事情，變成了薪水和公司，那個誰誰誰在某個上市上櫃公司當經理、工程師，誰誰誰的年薪破百萬，年終好幾十個月等等。

過著「無法放過自己」的人生嗎？完美=值得被愛？

常常聽著坐在我對面的來談者懊惱地責怪自己沒有表現好，無論是在工作、人際、家庭或是感情方面，都對自己不甚滿意，甚至自覺在生活中一無是處，身為諮商師的我心底都會冒出一個念頭：「你已經夠好了啊！」

自閉症者都是資優生具天賦？喜歡自閉就是自閉症嗎？

常聽人家說，他很喜歡搞自閉，個性孤僻，不喜社交，他是不是有自閉症？或者說他小孩很內向不多話，同學在玩，孩子都不參與只觀看，小孩是不是也有自閉症的特質？其實，多年來，坊間很多專家，媒體，甚至家長的現身說法，已提供了不少有關自閉症的資訊，不過，有時若資訊傳遞及接收不完整，也容易會陷入對自閉症的誤解與迷思。

熱門新聞

療效剩八成！杏輝六款藥回收 包括治療痘痘與痔瘡軟膏

中年男為降血脂猛吃麥片尿酸飆 醫嘆得不償失

電機系畢業為何去考公務員？內行曝「2優勢關鍵」：爽多了

全世界銷售量最高的威士忌 是哪個品牌？

一張圖看天氣！周一起雨勢減緩 周末變天又下雨變涼

蒜價飆漲 林佳新發出不自殺聲明指背後有黑手

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。