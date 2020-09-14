「我的婆婆殺了我」為聳動標題撼動了這兩天的社會新聞，臉書社團許多心有戚戚焉的女性們交流想法，充斥著憤怒、悲傷、惋惜，各方專家也紛紛從不同角度撰寫文章進行宣導與剖析。

戀愛或許可以很單純地沉溺在兩人世界，然而踏入婚姻後，兩人關係勢必複雜化，其中，「為人媳婦」是一大洗禮，無論妳內心深處準備好了沒，帳面上妳似乎霎那間換了新的父母（特指搬到公婆屋簷下）；因為愛另一半，因為新生活和諧……，妳努力調整自己而打好與新父母的友好關係，吞忍了多少委屈求全的日子？提倡了數十年男女平等，女性婚後變成夫家人的標籤，卻怎麼撕也無法撕乾淨，媳婦快快碎的悲劇經常輪迴上演。在此想提醒計畫步入婚姻的你們多做一些思考：

整理妳對婚姻的內外在需求

妳愛獨處嗎？妳擅長與長輩打交道嗎？

踏進婚姻妳不僅為人妻、為人母，同時也會為人媳，倘若妳明明了解一山不容二虎，卻仍踏進夫家與婆婆朝夕相處，那麼肯定有番廝殺，不僅賠了愛情，甚至連生命都賠上。粉紅泡泡罩頂的準人妻或許會以為愛情戰勝一切，有愛大無畏肯定能愛屋及烏，然而我們必須殘忍的提醒：當下再美好的感情，總會在瑣碎生活中被磨滅。婚前必須評估自己個性、對方父母習性、生活環境等風水合不合等指標，有必要請堅持不要與長輩同住，有時候保持距離美感才能維持。為了愛衝破了接下來數十年的青春，此般投資值得嗎？

愛她請保護她

以前的婚姻女兒嫁出去就是潑出去的水，是夫家人的舊觀念已不適用，在當今社會若老婆還願意住到夫家，身為老公的你，請務必好好珍惜及保護她。你曉得她多麼愛你才下如此的決定嗎？婚前她在娘家可能是個驕縱公主，或是個自主獨居的新女性，為了愛你，她願意放下享受與自由，學著融入你的生活，這樣的情操不偉大嗎？一邊是愛情，一邊是親情，兩個世界上你最親密的女人，調適得當得來和平共處，一但起了衝突你變成裡外不是人的夾心餅乾。

婚姻從來就不是兒戲，多少審慎思付的男女在婚後被搞得遍體麟傷，更何況是抱著試試看或好好玩的心態誤入的人。為愛走入婚姻的妳，不要忘記，即便妳成了人妻、人媳及人母諸多角色，妳仍要學著愛自己，套一句前陣子火紅的韓劇《雖然是精神病但沒關係》所言：文鋼太才是文鋼太的主人。

妳，才是自己的主人。

永遠都是。

（本文出自愛心理《我的婆婆殺了我！在婆媳關係成立之前，請先思考這兩件事》，未經同意禁止轉載。）