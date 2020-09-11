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無所不在的狼長輩...談家內亂倫性侵案

和平國際出版社 / 文‧陳建安(玄奘大學應用心理系助理教授)
性侵害犯罪統計發現，加害者以熟識者居多，尤其未成年的性侵害案件比例更高。 示意圖／Ingimage
性侵害犯罪統計發現，加害者以熟識者居多，尤其未成年的性侵害案件比例更高。 示意圖／Ingimage

性侵害犯罪統計發現，加害者以熟識者居多，尤其未成年的性侵害案件比例更高。

未成年家內亂倫性侵案件的加害人多為家內長輩，許多研究發現，父親、姑丈、母親同居人、爺爺及家族長輩等都頗為常見。在實務上，常發現社會傾向於不相信孩子的話，認為不可能發生這種事。甚至就算真有發生，也會為了家族和諧與關係的維繫，而犧牲孩童的福祉。另外，母親的同居人與姑丈算是與孩童沒有血緣關係的人，但在糾葛的關係下，未成年被害者也因恐懼不敢說出，因為不想讓母親生氣、讓姑丈去關、說出去大人也不一定會相信等，都讓這類案件更難被發現。

在這類家內亂倫案件中，最為社會驚訝的是爸爸性侵女兒。研究發現，這類案件的加害人動機複雜，家庭大多為單親離異家庭，父親可能出於報復母親的離開、無法從其他適當管道得到性滿足、懲罰孩子的不良偏差行為、在毒或酒癮的促發因素下、工作不順遂產生挫折，甚至是一種表達愛或關懷的方式等。

然而，要克服亂倫的禁忌壓力，還是需要動機之外的其他驅力與心理機制，讓自己降低罪惡感。研究發現，案發前這些人通常會利用女兒的順從與聽話來操縱她、女兒不聽話無力管教她、女兒平時跟父親即是親密的，在經過性幻想把女兒當對象，而在憤怒、酒精或毒品的催化（藉口）下，進行侵害行為。

在過程中也會用言語安撫、脅迫不能公開，否則會被母親或他人責罵、出言恐嚇等，以達到女兒不反抗或不說出去的保證。最後，在事後有些加害父親會覺得後悔，但也有覺得可以將女兒當成媽媽的性替代品，甚至覺得性慾或性幻想有得到滿足，不覺得心中障礙有原本想像中的那麼難跨越。

性侵

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